Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг уже давно позиционирует себя как «луч света» в спортивном мире. В качестве самопровозглашенного интеллектуала он уже много лет бросает вызов обществу, подвергая сомнению научное знание и распространяя разнообразные конспирологические теории. Он заявлял, что Земля плоская, отрицал высадку на Луну, выступал против вакцинации – после чего с блаженством нес крест «мученика за правду».

До недавнего времени все эти выходки вредили лишь его клубам и связавшему с ним судьбу Кевину Дюрэнту. Пока на прошлой неделе игрок не опубликовал в своих соцсетях ссылку на фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», в котором встречаются антисемитские клише .

Что это за фильм

Фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» снят афроамериканцем Рональдом Далтоном-младшим в 2018 году и основан на одноименной книге за его же авторством 2015 года. Книга является одним из бестселлеров у Barnes & Noble и у Apple Books и даже опережает автобиографию Барака Обамы в категории «Биографии афроамериканцев» .

Главная идея опусов Далтона заключается в том, что именно чернокожие являются настоящими потомками древних израильтян. Причем так получилось, что неамериканские евреи (которые фигурируют под названием «синагога Сатаны») лишили чернокожих идентичности как «богоизбранного народа» и лгали им об их происхождении.

«Так как белые евреи знают, что чернокожие – истинные сына Израиля, они держат в тайне этот секрет, чтобы шантажировать Америку. Они вымогают богатства Америки, но их план мирового доминирования не сработает, если чернокожие узнают всю правду», – в фильме приводится вот такая выдуманная цитата якобы из сверхсекретных документов Гитлера.

Соответственно, внутри можно найти фарш из всех традиционных антисемитских штампов, от «Протоколов сионских мудрецов» и отрицания Холокоста до выдуманных цитат Адольфа Гитлера и инсинуаций относительно сионизма.

Например, утверждается, что:

• европейские евреи обладают чрезмерным контролем над обществом, особенно в таких отраслях, как банковское дело и СМИ;

• они же несут ответственность за «женоподобность» чернокожих мужчин;

• они же ответственны за работорговлю: в образовательных учреждения педагоги, рассказывая о работорговле, не упоминают о том, что ей занимались католическая церковь, арабские, восточноафриканские и мусульманские работорговцы, а также, что «израильские корабли везли наших предков в порты, которые также принадлежали евреям»;

• они же фальсифицировали историю Холокоста для того, чтобы «скрыть свою истинную природу и защитить свой статус и власть»;

• за расизм ответственны тоже евреи: «Западноевропейское образование объясняет, что на чернокожих лежит проклятье, очевидное благодаря их цвету кожи. Его истоки восходят к проклятью Хама. То же самое говорится в еврейских документах и поучениях Талмуда. Некоторые утверждают, что именно на основе этих данных и сложилось предубеждение к чернокожим задолго до Ку-клукс-клана»;

• «многие известные высокопоставленные евреи признавались в поклонении Сатане или Люциферу».

У Кайри Ирвинга теперь тоже есть легендарная пресс-конференция

Чего у Ирвинга всегда было не отнять, так это умения выкручиваться. Каждый раз, когда его вынуждали отвечать за слова, он очень ловко уходил. Делал вид, что его цель состояла лишь в том, чтобы «все задумались», подчеркивал, что не настаивает именно на своей точке зрения, и извинялся – но не за то, что продвигает антинаучный бред, а за что-нибудь другое.

В 2017 году он говорил о плоскости Земли и о том, что Нила Армстронга не было на Луне. После этого он вроде как дал заднюю, но, на самом деле, всего лишь был «не против тех, кто думает, что Земля плоская» и не «против тех, кто думает, что Земля не плоская». Заявил, что это была обдуманная провокация для создания дискуссии в обществе. И еще извинился – извинился за то, что заявил об этом публично, а не рассуждал в «приватной беседе».

В прошлом году он был готов пропустить весь сезон из-за нежелания вакцинироваться. При этом обиделся, когда его посчитали антиваксером: «Дело не в том, что я антиваксер, дело не в том, что я занимаю ту или иную сторону». Собственно причины, побудившие его устроить демарш, запороть сезон для своего клуба и потерять 16 млн зарплаты и долгосрочный контракт на 100 и больше миллионов, так и остались неизвестными. Зато известно, что Ирвинг лайкнул пост конспиролога, который написал, что «тайные общества ставят вакцины, чтобы подсоединить чернокожих к компьютеру в исполнении «плана Сатаны».

В данном случае Ирвинг придерживался той же стратегии. Отрицал, что публикация ссылки на фильм в соцсетях с миллионами подписчиков – это продвижение, указывал на то, что не может быть антисемитом, учитывая его происхождение (как следует из фильма, семиты – это как раз чернокожие), а также говорил, что ему понравились лишь некоторые идеи (просто он забыл написать, какие именно).

«Я омнист. Я не хотел проявить неуважение к чьим-либо религиозным убеждениям. Ярлык «антисемит», который навешивают на меня, не отражает правду, которой я живу каждый день. Я принимаю все слои общества и религии, хочу учиться у них», – написал Ирвинг.

Понятно, что ситуация пугающая, но невозможно было не посмеяться, когда в рамках недели извинений, которые все никак не воспринимались как извинения, Ирвинг подарил блистательную пресс-конференцию, которая по абсурдности не уступает легендарному выступлению Айверсона. Так как по существу «луч света» обычно ответить не может, то он решил заткнуть журналиста ESPN Ника Фриделла, отстаивая свое право на свободу делать все, что захочет.

Помимо фильма, Ирвинг еще и распространял видео конспиролога Алекса Джонса. По решению суда тот недавно должен заплатить миллиард долларов семьям погибших при расстреле школы Сэнди-Хук (он утверждал, что это все инсценировка с участием актеров).

– Кайри, раз уж зашло дело до продвижения фильма. Зачем вы решили продвигать то, что заявлял Алекс Джонс?

– Я не согласен с позицией Алекса Джонса, с тем, что он продвигает, с тем, что он говорит о детях из Сэнди-Хук. Из-за него их родителям пришлось снова пережить эту трагедию. Я разместил материал о том, что Джонс делал в 90-х, когда он писал о существовании тайных оккультных обществ в Америке. И это правда! Я не выступал за то, за что выступает Джонс. Я просто перепостил факты. И забавно, что из всего, что я репостнул, предпочли заметить именно это. Но так работает современный мир. Я не жалуюсь ни на что. Это просто существует.

– А что касается продвижения фильма и книги…

– Не могли бы вы перестать называть это продвижением? Что конкретно я продвигаю?

– Так вы же размещаете это на своей платформе…

– И что, это разве продвижение? Да, я выложил это, ровно так же, как и ты выкладываешь, не так ли? Ты выкладываешь какие-то вещи, чтобы зарабатывать на жизнь, так?

– Да, но то, что я выкладываю, не содержит антисемитских измышлений…

– Отлично, давайте тогда двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Не надо выставлять меня бесчеловечным.

– Я этого и не делаю.

– Я такой же человек, как и все. Могу публиковать все, что захочу. Так что давайте закрывать эту тему и переходим к следующему вопросу.

– Но, Кайри, вы же должны понимать…

– Ничего я не должен понимать от вас...

– Дело же не во мне...

– Никто меня не заставит ничего понимать.

Давайте дальше. Следующий вопрос. Парни, у кого-нибудь есть вопросы еще? Ну что же, мы получили видео, которым этот парень будет восхищаться. Есть еще вопросы?

– Но вы же не отвечаете на вопрос…

– Ой, я не отвечаю на вопрос. Давайте сделаем еще один ролик, чтобы прославиться в интернете…

…

В общем, имеется гражданин, который неоднократно называл себя «лидером поколения». Он размещает в соцсетях с миллионами подписчиков ссылку на фильм с антисемитскими нарративами, а когда его спрашивают, за каким иблисом он это сделал, он ловко изображает жертву и делает вид, что люди, задающие такие вопросы, пиарятся на нем.

Типичный Кайри.

В соцсетях всего мира нашлось немало тех, кого воодушевила борьба Ирвинга со здравым смыслом, но, к сожалению для всех фанатов отрицания этой зловредной рациональности, на этом все не закончилось. Видимо, зря он все-таки пошел против тех, кто контролирует все СМИ.

На этот раз Ирвинг так просто не отделался

С момента продвижения фильма прошло больше недели, и у Ирвинга было три возможности принести извинения и как-то рационально объяснить свои заблуждения. Он прошел много стадий, но к волшебному слову так и не приблизился.

«Я омнист».

«Я могу выкладывать, что хочу»…

«Я выкладываю материалы для своего народа и для тех, на кого они окажут влияние»…

«Могу задать вам встречный вопрос: а где вы были, когда я, будучи ребенком, узнал, что 300 миллионов моих предков похоронены в Америке?»…

«Если кто-то критикует эти материалы, то очевидно, что они не предназначаются для них»…

«Я не хотел причинить никакого вреда. Не я снял этот документальный фильм»…

«Я принимаю ответственность за пост, который вызвал негатив у еврейского сообщества. Я не верю, что все, о чем говорится в документальном фильме, правда…»

«Я всего лишь человек, который учится на основе всех источников и воспринимает информацию с открытым сознанием и готовностью слушать. Я не желаю зла ни одной группе людей, просто хочу быть «лучом правды и света»…

«Вы можете навесить на меня любое клеймо, но я его с легкостью от него отделаюсь. Ведь я учусь. Я знаю оксфордский словарь»…

При этом еще, как оказалось, все это время на Ирвинга пытались воздействовать и в самом клубе. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай сразу же публично написал, что такого рода действия недопустимы, раскрывал ему персонально историю Холокоста и суть претензий к нему и засыпал просьбами об извинениях. «Нетс» понимали, что казуистикой с пресс-конференций не обойдется – давление все нарастало: высказывались легенды НБА, Ирвинга осудил профсоюз игроков, история вышла за пределы баскетбола. В самом клубе то просили его объясниться, то не пускали к журналистам, чтобы он не раздражал людей еще больше.

Выяснилось, что за кулисами Ирвинг вел себя примерно так же мутно, как и на людях. Ввиду того, что ситуация стала неуправляемой (Еврейская правозащитная организация даже отказалась принимать 500 тысяч долларов, которые пожертвовал Ирвинг), закрывать глаза на его чудачества уже не получалось.

«Бруклин» выступил с беспрецедентным заявлением: Ирвинга отстранили до того момента, пока он не «предпримет ряд действий, которые бы исправили причиненный им вред». Причем, как подчеркнул генменеджер Шон Маркс, извинения, которые он все же принес после дисквалификации – уже недостаточны.

Nike, который еще пару лет назад считал сотрудничество с Ирвингом крайне удачным, также приостановил отношения с игроком и отказался от выпуска следующей версии его именной модели. Компания не сделала этого даже после того, как баскетболист в прошлом году раскритиковал продукцию Nike и то, что выпускают от его имени.

На сегодня к Ирвингу применяются классические меры «культуры отмены»: спонсоры и клуб не хотят с ним ассоциироваться, с его осуждением выступают коллеги (от Стива Керра до Леброна Джеймса), и само его будущее в лиге уже многими подвергается сомнению. По сообщениям инсайдеров, лишь «Лейкерс» еще могут рискнуть и связать с ним судьбу, но только из-за того, что находятся в отчаянном положении.

Ирвинг устроил все это в худший для себя момент – в контрактный год, когда по всеобщим ожиданиям наоборот должен был как-то оправдать себя за борьбу с ветряными мельницами прошлого сезона. Вместо этого он лишь подтвердил, что с ним опасно подписывать долгосрочный многомиллионный гарантированный контракт, так как человек на ровном месте способен найти такую тему, которая выбьет из ритма команду, найдет повод не играть в баскетбол и дискредитирует всех, кто с ним связан. Даже всегда гиперсдержанный на тему Ирвинга Дюрэнт признал, что «сложно» концентрироваться на игре в условиях нездоровой шумихи.

Любого ролевого игрока за такое вышвырнули бы навсегда (например, Майерса Ленарда, у которого однажды вырвалось антисемитское ругательство). Однако Ирвинг привычно испытывает границы вседозволенности современных звезд НБА, которые уникальны и которым готовы простись почти все.

«Бруклину» «луч света» напакостил уже который раз. «Нетс» не стали трогать Стива Нэша летом и уволили его как раз сейчас, как только освободилась подходящая кандидатура – отстраненный в «Селтикс» после скандала Име Удока. Если бы не Ирвинг, то, возможно, им удалось бы подписать его без особенной негативной реакции. Но в данных условиях это исключено: в тот момент, когда одержавшим лишь 3 победы на старте «Нетс» необходимо выстраивать игру, преодолеть внутренние разногласия и отыскать хоть какую-то возможность защищаться, у них нет ни их лучшего защитника, ни подходящего тренера, ни теперь еще и второй звезды…

Естественно, отмена Ирвинга выглядит довольно странно – он элементарно не понимает, какие именно претензии к нему предъявляются, и, судя по встречному потоку сознания, это непонимание вполне искренне: ну, не видит человек, как связаны разжигание ненависти и заявления, что кто-то там служит Сатане (бывают и не такие проблемы с причинно-следственными связями). Нужно еще не забывать, что Ирвинг – спортсмен: и для него признание ошибки явно ассоциируется с поражением, а потому он упрямился до последнего. Не помогает и то, что параллельно разворачивается сюжет с Канье Уэстом, которого Ирвинг во многом копирует, и в Штатах говорят о росте антисемитских настроений в обществе. Однако он всю жизнь стремился к тому, чтобы к нему относились как к некоему интеллектуалу, и сейчас оказался не готов к тому, что, если его не воспринимают как плохо образованного чудака, нахватавшегося конспирологии в интернетах, то могут и потребовать вполне реальной, а не демагогической ответственности. И это печально: чем бы все это ни закончилось, уже можно погрустить о том, что было бы, если бы после завоевания титула-2016 один из самых технически одаренных игроков в истории самоутверждался бы на баскетбольной площадке, а не ушел в астрал.

Фото: imdb.com; REUTERS/Vincent Carchietta-USA TODAY Sports, Petre Thomas-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports