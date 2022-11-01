Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд

Угольщик из Кентукки Майкл Макгуайр неожиданно для самого себя стал одним из претендентов на звание «отца года». Для этого ему понадобилось всего лишь посетить матч любимой баскетбольной программы.

В этот день Макгуайр был занят на работе, но посчитал, что не простит себе, если его 3-летний сын упустит первую в жизни возможность увидеть вживую игру университета Кентукки (даже не официальную игру, а выставочную между студентами). Поэтому он отправился с семейством на стадион сразу из забоя – не принял душ и не переоделся. Смена должна была закончиться в 4, но завершилась в 5 часов, а в 6 он уже сидел на трибуне.

«Если бы я поехал домой, принял душ и прочее, то пропустил бы половину игры. А так сын получил огромное удовольствие – он все время танцевал. Каждый раз, когда забивали сверху, он сходил с ума», – после объяснил сам Макгуайр.

Его вид – покрытый угольной пылью и утомленный, но демонстрирующий значимость происходящего – впечатлил окружающих, в том числе и главного тренера Кентукки Джона Калипари. Шахтера запечатлели на память, а один из самых известных специалистов в Америке опубликовал его в своих соцсетях. «Когда я увидел это фото, то оно меня ошеломила, – объяснил Калипари. – Американская мечта моей семьи началась в Кларксбурге, на угольной шахте, так что мне это очень близко». Фотография мгновенно завирусилась, и о внезапно обнаружившем себя герое написали крупнейшие издания мира, от CNN до Guardian.

Калипари вскоре подружился со всей семьей Макгуайров. На следующий день он лично позвонил жене шахтера и пригласил ее на следующую игру. Оказалось, что Майкл Макгуайр на тот момент и не знал, что прославился на всю Америку, так как вновь отправился в шахту. Его супруга пояснила, что он очень много работает и нередко посещает матчи Кентукки именно в таком виде.

«Для нас это совершенно нормально, – объяснила она. – Мы уже как-то привыкли, что он приходит весь в угольной пыли и на матчи сына в детском саду, и на родительские собрания. Он работает допоздна (около 50 часов под землей), чтобы я оставалась дома и могла позаботиться о детях (у Истона есть сестра Линли, которой исполнился один год). Поэтому это уже стало привычным делом – пыль повсюду. Мы даже гордимся этим. Он зарабатывает деньги тяжелым трудом. И трудно поверить, что все это случилось просто из-за того, что кто-то сделал фотографию с ним и показал ее Калипари».

После такого к славе Макгуайра захотели приобщиться многие – теперь ему звонят из гостиниц и ресторанов, а местный дилерский центр предложил ему машину в подарок. Калипари отдельно подчеркнул, что ровно так и должно быть: «Это же прекрасно, что скромного работящего человека оценили по достоинству. Теперь он узнал, что мы все уважаем его. Лично я отношусь к этому с огромным уважением, так как моя семья начинала именно с этого… Я обсудил это с парнями. Это прекрасный урок. Я показал им снимки Майкла и его сына, и мы говорили о том, что он делает очень тяжелую, убийственную и при этом достойную работу, но при этом находит время для ребенка. Не так важно, как он выглядел, важно, что он хотел сделать это для своего сына».

Калипари организовал выставочную игру на Appalachian Wireless Arena в Пайквилле с тем, чтобы собрать средства для жителей Восточного Кентукки, пострадавшего от наводнения этим летом (в августе там погибли 39 жителей). Университет сыграл за пределами Лексингтона впервые за последние 70 лет.