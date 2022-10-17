Эксперты рассказывают, каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Лука Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»

На этой неделе стартует новый сезон лучшей лиги мира. Одно из его достоинств – в том, что, каким бы причудливым образом ни разворачивались события, он хотя бы немного отвлечет нас всех от невеселых мыслей. Никто не знает, каким получится этот год, но мы попросили лучших знатоков баскетбола в России поделиться своим видением.

Василий Троилов, автор «Трибуны» и телеграм-канала, отражающий юмористичную природу НБА в своих текстах

Чемпион: «Милуоки»

Велико было искушение поддаться прошлогоднему мэйнстриму и поставить в качестве финалистов «Бруклин» – «Лейкерс», как это сделало год назад большинство баскетбольных экспертов. Но нет. Хотя я не считаю, что «Бруклин» безнадежен, и более того, уверен, что в нынешнем сезоне команда вполне может реализовать свой потенциал: достаточно, чтобы Кайри перестал думать про вайтманы Перуна, Дюрэнт не сломался к плей-офф, Симмонс просто вышел бы на паркет, а Нэш героически затерпел летний демарш своей главной звезды. Но каковы шансы, что все эти факторы сойдутся воедино?

Поэтому я отдам голос «Милуоки». Что характерно, я снова следую в мэйнстриме: кроме меня, фаворитами нынешнего сезона «Оленей» считают и умнейшие люди НБА – генеральные менеджеры команд. Правда, в прошлый раз они 72 процентами голосов отдали предпочтение «Бруклину», что наводит на невеселые мысли. В этом сезоне на Востоке, даже с учетом сложной ситуации в «Бостоне», намечается приличная конкуренция, поэтому «Милуоки» в опроснике ГМов не имеет такого огромного преимущества. Но я все же разделяю их мнение: да, «Бакс» постарели на год, а Миддлтон, как известно, пропустит некоторое количество матчей после летней операции. Но к плей-офф, если не загадывать заранее форс-мажоры, все эти факторы могут стать не слишком существенными: висконсинцы – очень опытные турнирные бойцы, и их появление в финале-22 меня бы, к примеру, не удивило ни на секунду. Даже без Миддлтона (а шансы на это, как мы помним, были). Вероятно, на Востоке есть команды, превосходящие «Милуоки» по уровню чистого таланта, но «Бакс», у которых все исполнители дойдут до плей-офф по крайней мере с двумя ногами и двумя руками, – это простой и максимально надежный вариант. Сферический талант еще нужно реализовать: Ганнибал был гениальным полководцем, но победили его Максим и Сципион, простые, как две шпалы.

Лучшая команда регулярки: «Финикс»

Моя вера в «Санс» несет заметный отпечаток иррационального, но я все-таки попробую объясниться. При всей мутности разборок с Эйтоном и ситуации с Сарвером и его козами, я все же не очень верю, что команда, только что выдавшая 64 победы, уже в следующем сезоне деградирует взрывными темпами. Точнее, это может случиться, если вдруг резко деградирует Крис Пол (он как раз подходит к критическому возрасту), но что-то мне подсказывает, что деградация Пола если и случится, то, как обычно, ближе к плей-офф. Из эпопеи с Сарвером Монти Уильямс даже может извлечь дивиденды и обратить ситуацию себе на пользу, как это сделал Док Риверс в 2014 году. Если Монти удастся сплотить вокруг себя коллектив в такое непростое время, а он для этого достаточно компетентен, то мотивационный провал в серии с «Далласом» мигом все забудут. Опять-таки, до плей-офф.

MVP: Яннис Адетокумбо

Я знаю, что девяносто процентов моих коллег по этому опроснику поставят на Луку Дончича (и кто-нибудь один – на Девина Букера), но Дончич как в прошлом году не убедил меня, что готов показывать нечто за пределами хиробола, так и не убедит в ближайшую пару лет. Я знаю. (А плюс к тому, он еще наберет к МВЗ лишних десять килограммов, поучаствует в двух судебных процессах и выживет из команды Джейсона Кидда).

Дальше последует аналитика, за которую мне через год будет по-настоящему стыдно: Леброн старый, Дюрэнт старый, Харден толстый, Эмбиид ломкий, Карри будут беречь, Йокичу ни за что не дадут в третий раз (год назад писали, что ни за что не дадут во второй), Букер погряз в Кардашьянах, а Тейтум весь сезон будет выяснять, является ли Джо Маззулла для него авторитетом.

Остается Яннис, к которому относится все, что я написал выше про «Милуоки»: грек – такой типичный Спицион, победительная шпала без всяких там изысков. Игровая манера Янниса живо вызывает в памяти замечательную сцену поединка из романа А.К. Толстого «Князь Серебряный», где умелый фехтовальщик-опричник выделывает всякие красивые пируэты, но деревенский дурак-силач натурально проламывает ему череп оглоблей. Яннис, конечно, не дурак, но его стиль, сколь примитивный, столь и эффективный, идеально подходит для того, чтобы показать в регулярке какие-нибудь рекордные цифры. Потом все, конечно, будут говорить, что трех MVP не было даже у Кобе с Данканом, и куда вы вообще этого грека суете; но это будет потом.

Лучший тренер: Эрик Споэльстра

Уже давно никто не вспоминает о временах десятилетней давности, когда все успехи «Майами» связывали сначала с Леброном, потом с оруженосцами Леброна, потом с Пэтом Райли, а филиппинский юноша с напряженным лицом хоть и был номинально главным тренером, но мелькал где-то на втором плане. В прошлом сезоне Споэльстра едва не втащил в финал суповой набор из странных белых шутеров, максов струсов, какого Хирро, чуваков из второго раунда и Джимми Батлера, который принципиально забывает в регулярке о том, как играть в баскетбол. Вообще, награда тренеру года в НБА – вещь довольно трансцендентная: мы же все помним, как ее чуть было не отдали Джеффу Хорнасеку, который в том сезоне и в плей-офф не попал. Поэтому прогнозировать что-то с высокой долей уверенности тут очень сложно. Но, во всяком случае, на свою награду Споэльстра давно наработал. Здесь еще нужно учесть один неочевидный конспирологический фактор: в прошлом сезоне Споэльстра вошел в список 15 лучших тренеров в истории, не имея при этом ни одной награды тренеру года. А такое лиге нужно исправлять!

Кстати, уже когда я это все написал, – выяснил, что генменеджеры команд опять-таки со мной солидарны: 52 процента опрошенных считают претендентом на звание лучшего тренера именно Споэльстру. Приятно быть в компании таких умных и уважаемых людей, что ни говори.

Лучший новичок: Джабари Смит

Здесь я сразу оговорюсь, что в проспектах я разбираюсь примерно так же, как Леброн Джеймс в маневренном периоде Первой мировой, поэтому вынужден опираться в большей степени на разные предсезонные превью. Я бы, конечно, отдал пальму первенства Чету Холмгрену – исходя из любви к фриковатым баскетбольным дрыщам. (А еще у него угарное имя, заставляющее читать новости о Холмгрене примерно так: «чет Холмгрен-то опять сломался»). Банкеро мне пока напоминает Джулиуса Рэндла, а это почти приговор, всяких разных киганов мюрреев я не знаю и знать не хочу, так что остается только новичок «Хьюстона». Как минимум он не играет за «Сакраменто» – уже один-ноль в его пользу.

Сюрприз: «Кливленд»

«Кавалерс» сильнейшим образом хайпанули в этом межсезонье, заполучив Митчелла, но для меня главной причиной следить за командой станет, конечно же, не очередная пулялка, а вероятный прогресс Эвана Мобли, от которого я жду достижения самых невероятных высот. По своему дебютному году Мобли показался мне баскетболистом с куда более высоким потолком, чем взявший ROY Скотти Барнс (при всем уважении к), так что, если «Кливленд» в этом сезоне выстрелит не столько за счет задней линии, сколько за счет фундаментальной игры своего второгодки – меня это точно не удивит.

> Номинация «Сюрприз года»

> «меня это точно не удивит»

Взаимоисключающие параграфы на месте. Ну, ладно.

Разочарование: травмы

Вообще, чтобы разочароваться в ком-то, нужно как минимум сначала очароваться. А уж потом предмет твоей страсти должен ВНЕЗАПНО не оправдать ожиданий. Предмет моей страсти – в первую очередь «Сперс», а они меня разочаруют только в том случае, если Сильвер не наградит Поповича на старости лет Вебманьямой или как там его. Поэтому сезон меня может разочаровать одним: если ведущие команды вновь подойдут к решающим матчам в качестве ходячих госпиталей.

Игорь Знаменский, комментатор «Виасат» и «Взял мяч»

Чемпион: «Клипперс»

Ну, вот за что ты так, а? Мы в начале самого непредсказуемого сезона за последние -дцать лет. По-хорошему, на бумаге на победу могут претендовать 12-14 команд, большинство из которых, кстати, с Востока. Небывалая интрига для старта сезона в НБА. «ЛАК» на бумаге обладает всем, чтобы выигрывать не только свою конференцию, но и финал: глубина суперзвездного ядра, качество и количество ролевых игроков, самая универсальная баскетбольная система от тренера с чемпионским опытом и, наконец, владелец, готовый пойти на любые траты. Даже в прошлом сезоне «ЛАК» залезли в топ-8, хотя получили за сезон всего 30 матчей от Пола Джорджа, 5 от Нормана Пауэлла и 0 от Кавая. Естественно, они не должны играть много и в этом регулярном сезоне, потому что основная цель – это подойти к плей-офф в здоровом состоянии.

Лучшая команда регулярки: «Миннесота»

А легкие вопросы будут вообще? (Второй вариант – «ГСВ», третий – «Денвер») Восток в этом сезоне гораздо сильнее и глубже Запада. И поэтому я не верю, что лучшей командой регулярки будет кто-то с Атлантического побережья, слишком много побед они друг у друга откусят. «Миннесота» собрана так, чтобы выигрывать абсолютно все в регулярном сезоне. Молодая бегущая команда, собранная из вполне нетравматичных игроков, которая здорово защищалась и до прихода Руди Гобера (который снова получит награду лучшего защищающегося игрока лиги), а уж его наличие под кольцом обеспечивает «Тимбервулвз» легчайшие победы над всеми претендентами на Виктора Вембаньяму в этом сезоне. «Миннесота» будет душить весь Запад, собирать хайлайты и яркие перфомансы от Эдвардса, Карла-Энтони Таунса и даже Дианджело Расселла и легко пробьет лас-вегасский тотал в 48,5 победы. Но в плей-офф могут отлететь уже в первом раунде при неудачной сетке. Все-таки, не стоило им отдавать Патрика Беверли.

MVP: Энтони Эдвардс

Одно вытекает из другого. Я жду от «Миннесоты» сезона с 60 победами. А весь баскетбольный мир ждет от Энтони Эдвардса прорыва. В прошлом году он значительно поднял уровень своей эффективности в атаке, а перед этим сезоном обещал быть еще и одним из лучших двусторонних игроков в мире. В случае победы «Миннесоты» в регулярке велик шанс повторения истории МВП Дэррика Роуза, который даже и близко не был лучшим игроком в мире, но зато был лучшим игроком лучшей команды регулярного сезона. Вряд ли MVP в этом году достанется кому-то из тройки Йокич-Карри-Яннис, потому что каждый выиграл уже по 2 штуки, и им для третьей награды нужно улучшать свои показатели на 20-25%, что выглядит практически невозможным. Реальная альтернатива – это Джоэл Эмбиид, но он не выиграет MVP и в этом сезоне, потому что…

Лучший тренер: Крис Финч

Эрик Споэльстра, прости снова. Если я уж гну линию с «Миннесотой», то за впечатляющий сезон с 60 победами с такой молодой командой награда лучшему тренеру снова отправится не к наставнику «Хит», хотя именно его команда, скорее всего, выиграет Восток, тем самым не дав возможность получить МВП Джоэлу Эмбииду. Надеюсь, не сильно запутал. «Хит» в прошлом сезоне стали лучшими в конференции, даже несмотря на огромные проблемы с составом. В этом сезоне «Майами» должен быть еще здоровее и глубже, что позволит им снова выиграть эту удивительную Восточную гонку. Только вряд ли 54 победы от них могут перевесить 60 побед от «Миннесоты», потому что «ой, да ладно, какой Спо, и вообще, где бы он был, если бы не Леброн?»

Лучший новичок: Киган Мюррей

Если бы не травма Чета Холмгрена, мы могли бы получить самую впечатляющую гонку за лучшего молодого игрока за последние 10 лет. В вакууме лучшая позиция для самого впечатляющего выступления у Паоло Банкеро из «Орландо», первого номера драфта. Он приходит в молодую команду, которая теперь принадлежит ему, ведь все остальные молодые – это Саггз, Энтони, Венделл – просто не тянут роль первой звезды большой команды. Он будет много играть, совершать победные броски, ошибаться и проигрывать на жестоком Востоке.

У Мюррея ситуация совершенно другая. Он максимум может быть только 3-й опцией в «Сакраменто», ведь свои деньги должны отрабатывать и Деаарон Фокс, и Домас Сабонис. Но Киган – прирожденный скорер. Набор очков дается ему невероятно легко, причем огромным количеством способов. И мы не должны забывать, что это «Сакраменто». Они будут бежать, не будут защищаться (и Мюррей этого не изменит), будут собирать красивые цифры и сколько-то побед, благодаря большому количеству претендентов на Витю и Скута. И по итогу, 18+7 в команде с 35 победами от Кигана перекроют любые другие выступления более одаренных и перспективных пацанов, которые будут пытаться выжить в восточной мясорубке.

Кто всех удивит: Кенни Лофтон Дж.

Хотел ответить Кэйд Каннингем, но кого удивят 22+7+7 в новом сезоне? Все и так ждут от него роста и прогресса. Вместо этого возьмем игрока, о котором никто ничего не знает. Незадрафтованный новичок, который уже с первого сезона будет показывать отличный уровень игры на хороших минутах. Это значит, что игрок либо из «Мемфиса», либо из «Майами». Кенни Лофтон Джуниор, которого «Гризлис» вели после его выступления на Кубке Мира U-19 в составе сборной США. Несмотря на его симпатичные показатели в НСАА, никто не решился брать его на драфте, однако «Мемфис» сразу же дал ему двусторонний контракт. У этого пухляша невероятное чувство игры и мяча, он очень хорошо пользуется своими габаритами и высоким баскетбольным интеллектом, что делает его современной версией Биг Бейби Дэвиса. И «Мемфис» – это команда, которая в последнюю очередь смотрит на то, каким молодой игрок был по счету проспектом после школы.

Кто всех разочарует: Лука Дончич

Уже третий год подряд Лука остается главным претендентом на MVP сезона, но при этом ни разу не приближался к хотя бы топ-3 голосования за награду. Да, у него невыдающаяся команда, нет второй звезды, но есть прекрасная баскетбольная система, заточенная под него. В похожих ситуациях Дэмиан Лиллард несколько раз затаскивал «Портленд» в топ-3 Западной конференции, а Никола Йокич с куда более слабым составом становился MVP всей лиги. Лука стабильно каждый сезон пропускает матчи в регулярке, потому что не очень хорошо следит за своим телом, и будет совсем неудивительно, если после непростого Евробаскета и скомканной подготовки в этом сезоне он пропустит уже больше четверти всех матчей своей команды.

Александр Дубовицкий, эксперт «Взял мяч», баскетболист в прошлом

Чемпион: «Бостон»

Верю в бело-зеленых. Я увидел в прошлом розыгрыше плей-офф, что это самая современная команда в НБА. Все игроки, за исключением Роберта Уильямса, угрожают трехочковым броском. И, что самое главное, ни одного игрока в ротации ниже 190 см, что очень сильно улучшает командную защиту, выставляя очень много размера на площадке. Даже Деррик Уайт и Пейтон Притчард с огромным старанием и пониманием играют на своей половине, компенсируя свои недостатки в общем уровне атлетизма команды. Принципы командной защиты в «Бостоне» были отлажены до малейших деталей. Посмотрите, как часто «Бостон» эффективно ротировался в прошлом розыгрыше плей-офф. А как сдваивался на лидерах и закрывал коридоры для атаки. Сомневаюсь, что молодой тренер будет ломать все то, что построил Име Удока за один, но очень плодотворный сезон с командой.

Добавление Мальколма Брогдона несказанно усиливает «кельтов». В финале было видно, как мяч застревает в руках Маркуса Смарта, Джейлена Брауна, и Джейсона Тейтума. Брогдон – очень умный гард, воспитанник Вирджинии и великого Тони Беннетта. Знает, как агрессивно защищаться и помогать команде играть в правильный баскетбол. Когда «Бостон» склеется вместе во второй половине сезона после возвращения Роберта Уильямса, в плей-офф они снова станут катком. Джей Ти и Джей Би на сегодняшний день самые сильные и самые голодные до винги-скореры в НБА. И у них есть все возможности обыграть всех в этом году. А самое главное, они больше всех этого хотят.

Лучшая команда регулярки: «Мемфис»

Ростер “Мемфиса” один из самых глубоких в лиге, прекраснейшим образом подготовленная под прохождение марафона регулярки. В прошлом сезоне, у «Мемфиса» была отличная способность забирать победы без своих ключевых исполнителей. Молодая команда, в которой создана атмосфера очень дружного коллектива в традициях лучших университетов, объединяет в себе очень голодных и талантливых монстров, которые при четком выполнении своей роли могут в любой момент стать звездой и очень важным элементом технологичной системы Дженкинса.

Боллхэндлеры: Джа Морэнт – Таюс Джоунс – К. Чандлер

Комбо-Гарды: Десмонд Бэйн – Джон Кончар

Три-Энд-Ди: Диллон Брукс – Заир Уильямс – Дэнни Грин – Д.Родди – Д. ЛаРавия – В.Уильямс Дж

Форварды: Брэндон Кларк – К.Лофтон Дж – Санти Алдама – Киллиан Тилли

Большие: Джарен Джексон Джуниор – Хавьер Тиллман

Башни: Стивен Адамс

Вчитайтесь в ростер Мемфиса и представьте, что эти парни стали на целую межсезонку работы над собой сильнее и хотят большего, чем сражаться с чемпионом во втором раунде?

В этом составе есть все. Переживаете, что Трипл Джей получил травму? Порадуйтесь, что он получил отдых в первой половине сезона! Освободилось место для Брэндона Кларка, на мой взгляд, одного из главных претендентов на звание защитника года. Беспокоитесь об отъезде Деэнтони Мэлтона? Это же была бомба замедленного действия! Парень начинает выходить на пик формы, но не может получать достойных минут за спинами Джа, Бейна и Джонса. От таких игроков нужно выгодно избавляться, взяв хороших молодых на нужные функции на площадке и поменяв одного из “вожаков” раздевалки Слоу-Мо Андерсона на заслуженного мастера Дэнни Грина. Андерсон – пример того, что Попович сумел развить талантливого первого номера (а-ля Понкрашова) до универсального форварда, который добился успеха только с Поповичем. Дэнни Грин стал чемпионом выполняя огромную роль на паркете во всех командах, с которыми он брал титул! Ему есть что рассказать голодным парням. Намного больше, чем Кайлу Андерсону. К тому же я уверен, что Дэнни Грин приехал в Мемфис исключительно для укрепления лидерства рейтинга игроков-победителей. Этот рейтинг, действительно, имеет значение. Потому что главная стата в баскетболе – это итоговый счет на табло.

MVP: Джа Морэнт

Пришло его время. У меня есть очень хороший инсайд в «Мемфисе». Джа попал в огромный скандал, но сумел ликвидировать последствия крупной суммой из нового контракта. Значит, он предельно мотивирован на получение бонусов, в лютейшей форме, все лето играл в баскетбол и уже в предсезонке выдает перфомансы. К слову о его перфомансах: против «Уоррирз» Джа выдал лучшую игру среди суперзвезд в плей-офф, правда сыграл всего три матча… Значит, он еще более мотивирован показать себя в этом году. Тем более, что ему есть что показывать. Такого мы еще не видели. Даже МВП Деррик Роуз не летал по площадке на высотах Джа. Уникальный атлет которого можно ставить на один этаж атлетизма выше, чем Деррика Роуза, Рассела Уэстбрука и Аллена Айверсона. Джа живет на одном этаже с Майклом и Броном. Слышал, что Эдвардс планирует туда заселяться. Джа безумен, но мы бы и не хотели видеть его каким-то другим. Даже если его игра идет в ущерб командным действиям, его сверхспособность взрываться и создавать себе открытое пространство не может быть остановлена 90% процентами команд в лиге. В совокупности с отличным видением площадки Джа у «Мемфиса» есть все шансы забрать больше всех игр в регулярке. Лучший игрок лучшей команды регулярки должен быть обладателем MVP регулярного сезона. Все просто.

Лучший тренер: Тэйлор Дженкинс

В нужном месте в нужное время оказался нужный человек, который знает, что ему нужно делать. Извините, но так было нужно написать про Тэйлора Дженкинса. Тэйлор каждую тренировку своей команды строит вокруг отработки командных принципов, и мы видели в прошлом сезоне, что в регулярке эти принципы работают, как дорогие швейцарские часы на руке у Джа Морэнта во всех часовых поясах. Результаты команды при потерях того же Моранта или Брукса на длительный срок в прошлом сезоне показали, что «Мемфис» может спокойно выигрывать за счет других парней в ростере. Это заслуга Дженкинса. Может быть, я еще приписываю заслуги генменеджера Дженкису, но в любом случае его оценка атмосферы в команде и разнообразия исполнителей под разные функции привела к очень продуктивному межсезонью. «Мемфис» взял рабочих шутеров улучшающих атмосферу в коллективе и работающих за хлеб с водой по меркам НБА. Отдал за такое развитие токсичного Мелтона, который очень сильно напоминает своей игрой и характером Джей Ара Смита. Мемфис будет биться изо всех сил и соблюдать принципы игры в защите и нападении. Конечно, в меру таланта, которого в команде все равно предостаточно. Хорошо, что для этого есть нужный человек. Иногда случается такое стечение обстоятельств, что простой, но очень нужный тренер Тэйлор Дженкинс станет тренером года.

Лучший новичок: Киган Мюррей

Человек-Прогресс. Мало того, что Киган Мюррей вырос в старших классах школы, словно на дрожжах (аналогично Энтони Дэвису) , он еще и упорно работает над своей игрой. Тренеры из университета Айовы были впечатлены, насколько одаренный игрок может быть трудолюбивым. Киган добился огромного прогресса в своей игре с момента появления в университете. После 7 очков и 5 подборов в среднем за 18 минут в первом сезоне универа Киган стал игроком года в NCAA, набирая 23,5 очка и делая почти 9 подборов за 32 минуты. Затем драфт, летняя лига, MVP Летней Лиги. Мюррей Мюррей выделяется ментальными способностями быть лидером коллектива и вести за собой партнеров в решающие моменты. Эти качества и позволили ему повести за собой партнеров уже этим летом. Для тех, кто еще не видел парня в деле, представьте себе 22-летнего Дэнни Грэйнджера. Элитный трехочковый бросок, 203 см рост, 211 размах рук, хороший контроль мяча и чутье на набор очков. Хорошо укрывает мяч корпусом, завершает с контактом и двигается без мяча. Попадания Мюррея в клатче становятся вишенкой на торте в описание краткого досье на него. «Сакраменто» задрафтовал франчайза, хорошо встраивающегося в игру Деаарона Фокса и Домантаса Сабониса здесь и сейчас. Прогнозирую 20+ очков при 8+ трехочковых попытках в среднем за матч. И это только начало.

Кто всех удивит: Кенни Лофтон Джуниор

Мемфис без драфта взял мини-Зака Рэндольфа, за которого уже взялся сам Зак Рэндольф.

Кенни закончил с университетской столовой и теперь ест все, что купит ему агент или выдаст командный диетолог. Результат на лицо, парень выглядит намного свежее, подвижнее и лучше бросает. Он реально может влиять на матчи НБА уже сейчас, так что отсутствие Джаррена Джексона предоставляет ему отличную возможность заявить о себе. Для новичка Кенни Лофтон уже дает очень много функций на площадке. Вы только задумайтесь: левша, крупный, низкий центр тяжести, хорошее понимание игры, отличное видение площадки, любит борьбу, с трехой после дриблинга на первом уровне (может бросать с дистанции после вертикальных движений, например, Пол Джордж может попадать с латеральных движений с сопротивлением против защитников НБА – это уже уровень повыше). Его 17 очков против «Милуоки» в предсезонке – только разминка для Кенни. В Летней лиге он тоже сначала входил во вкус, а в итоге завершил сезон Чету Холмгрену, сыграв как первый номер драфта, если этот ваш Чет Холмгрен номер два! Кенни показал Чету, что тот для него идеальный мисматч, хотя вариантов, кроме как держать Кенни, у Холмгрена не было. Но это все былые истории. Безусловно, парню нужно время привыкнуть к лиге, но уже в марте мы будем восхищаться очередным монстром с корпорации Тэйлора Дженкинса.

Кто всех разочарует: «Миннесота»

Ставка «Миннесоты» на Руди Гобера выглядит для меня максимально странным решением. Безусловно, Энтони Эдвардс феномен, но Карл-Энтони Таунс – феномен только регулярного чемпионата и кумир игроков в фэнтези лиги. Современный баскетбол слишком быстр для двух «больших» на площадке одновременно. «Даллас» выбил «Юту» не потому, что Донован сумел выполнить весь заказ на кирпич для постройки усадьбы в «Кливленде» за одну серию, а за счет того, что Руди Гобер – памятник, через которого соперники «Миннесоты» в плей-офф всегда будут создавать себе хорошие атаки. Как минимум пять шутеров есть в каждой команде уровня плей-офф на Западе, способные прокалывать Руди на периметре и пользоваться огромным пространства для броска за время его выбеганий на периметр. Вы думали, что «Юта» заставила слишком много платить «Миннесоту» за Руди. Подождите до плей-офф. К тому же, там есть Таунс. Худший большой защитник среди суперзвезд, которые и так, в общем и целом, не сильно концентрируются на защите. У Таунса слабый тайминг, тяжелые стопы и мягкий корпус. Он барбекю чикен для любого «большого» в лиге чуть выше среднего уровня. Безусловно, огромный вингспан и длинный страйд делают его частым героем смачных блок-шотов, но это все 1-2 владение за игру. «Миннесота» лишилась будущего ради того, чтобы вернуть баскетбол 80-х в НБА и сделать из Таунса Дирка Новицки. Большие сомнения, что Таунс сможет развить в себе ментальные способности Дирка. Пока для этого не было никаких предпосылок.

Максим Коршунов, автор подкаста «Какого Herro?» и блога «God Damn It»

Чемпион: «Бостон»

Еще бы пару недель назад я бы сказал, что «Голден Стэйт». И пока люди пишут, что Грин вообще стареет и не нужен, я очень сильно сомневаюсь, что команда Керра без Грина, где сильнейшая оборона лиги, таковой и останется. Конечно, есть вариант, и, наверное, я даже поверю в него, что Грин останется в команде, но химия и прочие важные вещи в раздевалке могут стать хуже, значительно. Мне трудно представить такой идеальный сезон от «воинов».

«Клипперс» – вечные претенденты, но слишком многое должно не случиться, а эта команда живет теорией Мерфи, если что-то плохое может случиться, то случится, так что я бы не поставил на них что-то серьезное.

«Финикс» вроде бы не должен стать лучше, «Денвер» и «Миннесота» пока ограничены, а «Мемфис» больше похожи на стихийную команду, поэтому не уверен, что кто-то с Запада сможет побороться, кроме «Голден Стейта» и «Клипперс», но и у них, как я сказал выше, много вводных и «ЕСЛИ», а на Востоке даже можно сказать, что все попроще: «Милуоки» всем понятны, «Нетс» – пороховая бочка, «Хит» мне очень нравятся, но им не хватает таланта, немного, но не хватает, «Филадельфия» – Док и да, я, пожалуй, верю в «Бостон» даже с учетом смены тренера, слишком они хороши индвидуально, чтобы быть далеко, все складывается очень неплохо для их шансов.

Лучшая команда регулярки: «Денвер»

Команда создана, чтобы быть любимой и не выигрывать титулы. Тут идеальный ростер для уничтожения регулярки – гениальный Йокич, скорер Мюррей и третья нога в виде Портера. На дистанции регулярки все их минусы расплываются из-за расписания, отсутствия времени на подготовку к отдельному сопернику, но то, что их состав в здоровом состоянии способен фармить 60 побед, да, думаю, легко, там даже усиление неплохое подвезли в межсезонье. И Браун и КСП подходят под Йокича практически идеально. В общем, не вижу причин не сбыться этому.

MVP: Джоэл Эмбиид

Ну, во-первых, НБА склонна к тому, чтобы отдавать должки, а сколько времени у камерунца (или кто он уже), непонятно, так что лучше дать сейчас. Очевидно, если бы не гений Никола, то Эмбиид бы уже получил свою награду.

Во-вторых, Эмбиид здесь стопроцентная главная опция атаки, у Йокича все же будут возвращенцы, а Яннис должен потихоньку учиться играть в эконом режиме во время регулярного чемпионата.

В-третьих, в мире Максима Коршунова у «Далласа» будут проблемы в сезоне, а потому Дончич тоже должен немного выпасть из этой гонки. Вот таким образом я и делаю ставку на ДжоДжо, если, конечно, его здоровье выдержит прошлогодний темп.

Лучший тренер: Майкл Мэлоун

Кстати, если вы спросите меня, какого тренера из команд с 50+ победами нужно менять, то я отвечу также. Ну, знаете, лучшая команда регулярки и лучший тренер очень часто перекликаются. Я бы сюда поставил еще тренера «Бостона», но кто его знает? Нет, ну, реально, кто там будет?

Лучший новичок: Паоло Банкеро

Наверное, все же скажу, что Банкеро. У меня есть сомнения, что он лучший игрок драфта, но ситуация такова, что он в лучшей ситуации для того, чтобы забрать награду. Холмгрен выбыл, Смита пытаются использовать на новых для него позициях, да и с мячом в «Хьюстоне» будет беда, Мюррей в «Кингс», где тоже много атакующих опций, хотя у него есть шансы выстрелить, а Айви, видимо, будет вторым боллхендлером. Так что поставлю на Банкеро – много владений и отсутствие давления. В теории Матурин и Шарп могут намусорить по двадцатке каждый, но первому найти бы минуты, а второй вообще не имел опыта игры на серьезном уровне, велика вероятность, что юный организм может не выдержать темп НБА сходу. Да и «Портленд», вроде не хочет сливать.

Кто всех удивит: «Миннесота» и Эдвардс

Буду стабилен, в прошлом году предсказал не много, но «Миннесоту» предсказал. Думаю, удивит она и в этом году. В прошлом – это были андердоги, стремящиеся всех удивить, в этом они будут в топе конференции, а их лидером будет Энтони Эдвардс, самая нетипичная звезда среди зумеров. Про его работоспособность, желание развиваться пишут примерно все, прогресс на лицо и будет продолжаться. Эдвардс и его взросление в роли лидера – один из самых интересных сюжетов для меня в грядущем году.

Кто всех разочарует: «Даллас»

Слушайте, Запад так сильно усилился, что прямой выход в плей-офф для команды будет успехом.

Постараюсь объяснить.

Главная идея команды Кидда – это динамичная и активная защита на пик-н-ролле, благодаря этому вы были так хороши. После того как вас унижает Луни на щитах, вы решаете, что вам нужен Вуд, который никогда в жизни не играл активно на дуге в обороне. Так с чего ему начать-то? В итоге парадокс, то, что дало вам результат, вас и убило (все же подвижные бигмены всегда уступают ростом, как правило), и вы решаете кардинально поменять вектор игры? Не думаю, что и Вуд вам особо нужен, так что вопросов много, хотя если Кристиана смогут интегрировать, то Кидд – топ-тренер. А пока эта история очень похожа на историю «Атланты», очень много сходств – Лука-Трей, жесткий тренер, ставящий защиту, первый сезон успешен и … и мы находимся прямо здесь. Что было дальше, вы знаете. На бумаге Вуд делает команду сильнее, вот только его способности спорные: в «краске» не постоишь, туда должен идти Лука, а если вам нужен снайпер, то у вас уже был Клебер, стоит ли обмен Кристиана того шквала новостей и восхищения? Я пока не уверен.

Павел Хрусталев, автор «Трибуны» и телеграм-канала, совмещающий в текстах любовь к баскетболу и к кино

Чемпион: «Бруклин»

Очень сложный выбор, вызывающий сильные приступы головной боли. Фаворитами вроде бы считаются «Клипперс», но за них я голосовать не буду, потому что не хочу уже в мае надевать клоунский нос.

Поэтому выберу «Бруклин», ведь это наверняка никому не покажется странным. Но я в своем прогнозе уверен, в любой игре в рулетку должна быть определенная дерзость. Считаю, что «Нетс» стали сильнее, чем были в прошлом сезоне, когда у них был самый сильный состав в НБА, но не было команды. Сейчас у них опять самый сильный состав, причем достаточно сбалансированный. Возможно, и команда появится. Летняя встряска вполне может пойти им только на пользу, потому что они вроде бы смирились с тем, что в любом случае будут играть друг с другом, выхода нет. Смирение – первый и главный шаг на пути от темной стороны к светлой. (Гнусавым голосом переводчика из 90-х) помни: сила рыцаря-джедай – это Сила Вселенной, но помни: гнев, страх – это все ведет на темную сторону Силы. «Бруклин», оттолкнувшись от низшей точки, устремится в обратном направлении, летом выиграет титул, после чего Кайри Ирвинг завершит карьеру.

Лучшая команда регулярки: «Милуоки»

«Милуоки». Больше некому. «Клипперс» будут менеджерить свой лоад, боясь расплескать его к апрелю-маю. «Финикс» все еще летит, но уже с подстреленными крыльями и болезненным хрипом. «Бостону» надо разобраться в себе, на что наверняка уйдет какое-то время. «Голден Стэйт» уже вышел из того психологического возраста, когда для личного счастья им нужно постоянное общественное одобрение. «Бруклин» – ну вы сами понимаете, переход на светлую сторону не может быть моментальным. «Майами», думаю, фокус прошлогодней давности повторить не смогут. «Мемфис» будет бороться с синдромом второго сезона.

Короче говоря, Баратеоны с оленем на знамени снова будут править баскетбольным королевством в мирное время, но вот решающий бой им выиграть не удастся.

MVP: Яннис Адетокумбо

Перед прошлым сезоном я писал, что много кто может выиграть, но ТОЧНО не Никола Йокич, потому что такого не может быть никогда. Результат вы знаете, поэтому сами решайте, стоит ли читать дальше.

Тем более, что я снова, и даже еще с большей уверенностью скажу, что Никола Йокич как кандидат – это сразу мимо. Три MVP подряд никто не выигрывал никто со времен Лэрри Берда; если вторым таким игроком снова станет белый деревенский парень, мир этого не переживет.

Основными кандидатами по ходу сезона, думаю, будут Лука Дончич, Джа Морэнт, Энтони Эдвардс, Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид и Джейсон Тейтум. Букер не сможет весь сезон провести одинаково стабильно, у Карри других забот хватает, Леброна рассматривать просто странно, насчет перспектив Энтони Дэвиса лучше спросить у Кевина Гарнетта.

Выиграет Яннис Адетокумбо. Во-первых, не зря я выбрал «Милуоки» в качестве лучшей команды регулярного сезона. Во-вторых, Яннис создан, чтобы убивать разную шелупонь в январских матчах (это уже потом выяснилось, что он еще и великий чемпион). В-третьих, он должен быть достаточно мотивирован – все-таки два года уже не выигрывал, непорядок. В-четвертых, это самая надежная ставка, у остальных в любой момент может что-то заклинить или забарахлить, тогда как Адетокумбо постоянен настолько, насколько постоянна смена дня и ночи.

Лучший тренер: Крис Финч

А вы знали, что Эрик Споэльстра, которого все вокруг активно признают королем среди тренеров в последние сезоны, никогда не выигрывал приз Coach of the Year? Теперь точно знаете. Казалось бы, пришло его время. Только вот как же оно придет, если Споэльстру не назначили лучшим тренером в прошлом году, когда «Майами» стали лучшей командой Востока, а карты Таро показывают мне, что в этот раз «Майами» выступят хуже?

Так что мой ответ – Крис Финч. «Миннесота» с огромной вероятностью превзойдет результат прошлого сезона, и у меня есть убежденность в том, что Финч достаточно умен, чтобы выстроить действительно сильную команду. То есть, «Миннесота» будет выигрывать не просто за счет силы состава, а выглядеть командой, которая знает, что делает. Командой с планом, иными словами, а план – он всегда от тренера.

Лучший новичок: Паоло Банкеро

Как человек, смотревший ровно ноль матчей NCAA в прошедшем сезоне, выскажусь предельно экспертно. Лучшим новичком сезоне станет защитник Джейлен Уильямс из «Оклахомы». Аргументация проста – он первый игрок университета Санта-Клара со времен Стива Нэша, выбранный на драфте НБА. Да, вы все правильно вспомнили, это первый случай за последние 26 лет. Уверен, что это как раз тот случай из поговорки «редко, но метко». Если бы выбран Уильямс был не 12-м, а 15-м, то я бы вообще Зал славы баскетбола спрогнозировал.

Но есть и запасной вариант! Как заслуженный болельщик баскетбольной сборной Италии, не могу не проголосовать за Паоло Банкеро. Тем более, первого номера драфта выбирать всегда как-то приятнее и надежнее, чем кого-то еще. В прошлом году с Каннингемом такой нехитрый прием не сработал, но сезон-то новый, так что старые правила не действуют.

Кто всех удивит: Кайри Ирвинг

Кайри Ирвинг. Потому что будет намного меньше удивлять. В свое время он уже запустил абсурдные циклы безумия в этот мир, теперь они вполне могут работать и без него. Вопреки расхожему мнению, Кайри не сумасшедший, просто ему необходимо находиться в постоянном противостоянии с остальным миром. Так как сейчас единственным вариантом столь необходимого Кайри протеста является нормальность, у меня хорошие новости для «Бруклина».

Кто всех разочарует: «Филадельфия»

Не думаю, что НБА в следующем сезоне станет территорией разочарований. Но если нужен ответ, то я последую воле сердца и выберу команду народного тренера мирового баскетбола. Есть ощущение, что от «Филадельфии» многие чего-то ждут. Кажется, напрасно. Дуэт Мэджика и Француза может стать легендарным в фольклорном смысле, тут нет никаких вопросов. Только вот своей карьерой Док Риверс никак не доказал, что способен грамотно распорядиться постоянно подгоняемым ему великолепным и разносторонним составом. Особенно если в этом составе нет игроков, заставших президентство Джимми Картера.

Андрей Панкрашев, эксперт «Взял мяч» и автор проекта «Пик-н-ток»

Чемпион: «Денвер»

Буду самым пробитым оптимистом, но у действующего бэк-ту-бэк мвп теперь не только возвращается Мюррей, дававший перед травмой 24+5+5 на линейке 50/43/93, так еще и появились игроки на своей половине: Браун и КСП в довесок к Аарону Гордону Самое молодое трио минимум с двумя алл-старами в Лиге (76 лет на троих), должны быть меньше других подвержены травмам и не нуждаются в «адаптации друг к другу». Помимо этого прогресс Хайленда и Ннаджи должен дать команде необходимую глубину.

Лучшая команда регулярки: «Филадельфия»

Джоэл Эмбиид получает, пожалуй, лучшую команду за все время пребывания в «Филадельфии» (если не брать Дока, конечно). Лидерских качеств Эмбиида и Хардена для ПО может, как и раньше, не хватить, но, вот забрать регулярку – легко. Макси растет, удалось урвать шикарного всестороннего Мэлтона, сохранить Тобайаса и подписать Монтреза, которого так любит Риверс. Короче, для 60+ побед при условии здорового дуэта лидеров (еще и с крутой формой Хардена) здесь есть все.

MVP: Лука Дончич

Альфач, жаждущий побед, готовится к пятому сезону в НБА, но из всего, что мы видим – его положение дел способствует добыче MVP больше, чем у других претендентов. Он молод и готов рвать на рекорды, второй крупной звезды, которая будет стабильно забирать броски, рядом нет, а сам Хука Пончич после поражений в ПО и на Евробаскете явно замотивирован выигрывать каждый матч, а в регулярке это будет проще. Система Кидда и набор защитников, во главе с Финни-Смитом даст нужную оборону, чтобы эти победы закреплять и быть достаточно высоко в турнирной таблице Запада.

Лучший тренер: Эрик Споэлстра

Превращать воду в вино Струсов в игроков старта, с пропусками лидеров забирать конфу, и столько лет быть в статусе одного из лучших системных тренеров – камон! Даже по накопительной его должны наградить, если только Бикерстафф с Кавс, конечно, не удивят всех в этом году. Плюс – если там у Денвера выше не выгорит, Эрик должен быть главной причиной титула в Майами ;)

Лучший новичок: Киган Мюррей

Банкеро потерял плеймейкеров на старт сезона, Холмгрен чиллит, а Джабари Смит будет вынужден адаптироваться к «7 seconds or less» Стивена Сайласа, где бросать через руки будет не так просто. Мюррей, еще и у тренера Брауна, который всегда давал время и броски молодым, выглядит более чем интересно, а наличие яркого игрока в «Кингз» еще и может дать необходимый контраст, мол «ОН ДАЖЕ В САКРАМЕНТО ТАКОЕ МОЖЕТ»

Кто всех удивит: «Детройт»

Сразу скажу: тут все может подпортить Дуэйн Кейси, но в целом клуб получает в сочетаниях по ролям отличный набор по ростеру, где Каннингем и Айви могут сосуществовать рядом (и даже мячика одного должно хватать). Команда взяла грамотных игроков с отличным опытом – Ноэль, который был одним из лучших оборонительных бэк-ап центровых последние годы, Алек Беркс, Боян Богданович. Добавляем Бэя, Диалло, Стюарта и моего любимчика Дюрена (здоровья ему) – команда вполне может попробовать добраться до плей-ин, что и станет одним из главных удивлений сезона.

Кто всех разочарует: «Клипперс»

Основные 10 игроков ротации дают средний возраст 31 год, и на этом фоне, когда мы в прошлом году стебали ЛАЛ, хвалить «Клипперс» несколько странно. Мне очень нравится и состав, и его глубина, но, на мой взгляд, команда, где 2 главные звезды играли минимум 60 матчей последний раз в сезоне-18/19, а Уолл в сезоне-16/17 – имеет больше всех различных факторов «если», по сравнению с другими командами, а, значит, и вероятность провалиться – выше.

ЛАК будут хороши, ЕСЛИ будут здоровы ОБА: Кавай и Джордж. ЛАК будут бороться за титул, если Уолл сможет решить проблему плэймэйкинга. ЛАК будут выигрывать Запад, ЕСЛИ им хватит игроков не только для командной обороны (со сменой всех на всех, но и для персональной). ЛАК будут претендовать на титул, ЕСЛИ останутся одной из лучших команд на периметре. И так далее, этих «если» здесь реально навалом.

Максим Абрамов, медиадиректор Единой лиги ВТБ

Чемпион: «Клипперс»

Каждый сезон оказывается, что паруса «Клипперс» сделаны из бумаги и от любого дуновения западного ветра мачта начинает крениться. Команде так часто бьют по лбу одни и те же грабли, что в офисе уже успели освятить каждый угол и сделать работу над ошибками – даже теми, которые еще не совершались. «Клипперс» заполучили Кавая Лендарда, притягивающего не только травмы, но успех и чемпионские кубки. Нашли для него идеального звездного заменителя Пола Джорджа и впоследствии вывели его из пост-пузырного кризиса. Застраховали себя от вылета звезд мощной «скамейкой», где практически каждый мог бы играть в старте другой команды НБА. И вот, кажется, освободив из хьюстонского плена Джона Уолла «Клипперс» должны окончательно умаслить всех баскетбольных богов и сложить баскетбольный пазл. Фартовый Тайрон Лю ведь здесь тоже непросто так. Все «долги» «Клипперс» закрыты, время стать главной командой в Лос-Анджелесе и в очередной переходный сезон без явного фаворита взять трофей, который впоследствии назовут самым незаслуженным в истории. Хочется уже увидеть счастливого Стива Балмера.

Лучшая команда регулярки: «Филадельфия»

Один из лучших тренеров, предназначенных исключительно для «регулярки»? Капитан очевидность Док Риверс имеется. Обезглавленный конкурент для легкой прогулки в конференции? Все, что случилось в «Бостоне» – сейчас очень кстати. Молодой игрок, готовый стать самым прогрессирующим и энергичным в 82-матчевом марафоне? Тайриз Макси на месте. Опытная звезда, которая примет свою роль? Джеймс Харден и его тараканы уже в тренировочном зале. Джоэл Эмбид всех накрутит и замотивирует – в этом можно не сомневаться. «Филадельфия» идеально подходит для победы в «регулярки», для большего нужен другой тренер, более искушенный молодой, вторая звезда, умеющая защищаться против лидеров соперника и более разноплановое нападение, не зацикленное на эго одного , пусть и очень хорошего игрока.

MVP: Джоэл Эмбид

Самый упакованный игрок современности-дерзкий, смелый, наглый, умеет на площадке все. Именно с таким игроком хотела бы ассоциировать себя НБА в ближайшие несколько лет. Эмбид два года подряд становился вторым в голосовании, и никто не допустит третьего подряд MVPот Йокича, который порядком всем уже надоел своей невидимой эффективностью.

Уравнение для Эмбида простое: Джеймс Харден соглашается на роль второй скрипки и удачно играет на ней, сам Джоэл и вся организация готовят тело «большого» к 82-матчевому сезону. Как итог – у «Филы «лидирующие позиции в конференции, а у Джоэла-признание его заслуг в виде статуэтки.

Лучший тренер: Джейсон Кидд («Даллас»)

Еще месяц назад я бы сказал, что главный претендент на награду Име Удока, вот только там, где Amazing Happens, нельзя быть уверенным ни в чем.

Но это не меняет общей тенденции, что бывшие игроки начали доказывать свою состоятельность в новой роли (здесь могла быть шутка про Удоку) и в идеальных условиях для прогресса сейчас находится Джейсон Кидд. Тем более Кидд уже смотрелся органично на тренерском мостике в «Милуоки» и «Нетс». Говорят, у коуча непростой характер, но для того, чтобы пробиться на самый верх именно такой и нужен, а сейчас у Кидда идеальные условия для этого.

Идеальный наставник для Луки Дончича лучше всех знает, как раскрыть потенциал иголка, узурпирующего мяч в 90 процентах атак. Кидд, если сделать скидку на эпоху, сам был таким игроком и действительно делал партнеров лучше.

Лучший новичок: Паоло Банкеро

Здесь без сюрпризов – после того как с дистанции сошел Чет Холгрем у Банкеро не осталось конкурентов. Главный плюс итальянца – креативный подход к игре. Если не пойдет бросок, он отойдет назад и станет поинт форвардом, заигрывающим партнеров. Он сможет на определенном моменте защищаться против лучших игроков соперника и лидировать в «Орландо» сразу по нескольким ключевым показателем. «Мэджик» был нужен именно такой «Леброн», чтобы перестать сливать сезон за сезоном. Банкеро же получил молодую команду, в которой все будет заточено под него.

Кто всех удивит: «Миннесота»

Болею за команду со времен трио Гарнетт-Спрюэлл-Кэссел, и, кажется, только сейчас она мне снова стала нравиться по-настоящему. Переход Руди Гобера – это уже проигрывание мускулами, потому что могут себе это позволить. Лучший бросающий центровой по собственной версии Карл-Энтони Таунс, возможно, не тот лидер, который прямо сейчас готов привести команду к чемпионству, а Энтони Эвардс переоценивает собственный прогресс, но для всего этого в «Минни» есть тренер Крис Финч – человек, который все еще полагается на командные ценности, а не на игру и левую пятку отдельных звезд.

Кто всех разочарует: «Нью-Йорк»

Болею за команду не меньше Джефа Ван Ганди и Спайка Ли, и ничего хорошего с ней в этом году сезоне произойдет. Такая стабильность может тоже разочаровывать. Джален Брансон получил лучший контракт в своей жизни, Ар Джей Бэррет приноравливается к статусу звезды, и Джулиус Рэндл вроде бы понимает, что его степ-бэк со средней дистанции не самое грозное оружие. Но у команды просто нет души, философии, и все игроки как будто бы даже знают, куда они попали. «Большое яблоко» крадет баскетбольные таланты, уверенность в себе, звездный статус. Повязка Кармело Энтони, очки Амаре Стаудмайра, ирокез Данило Галлинари, даже от Джереми Лина болельщикам остался только документальный фильм. Никакого наследия, никакой надежды, никакого будущего. Обби Топпин и Эмануэль Куикли могут блистать в межсезонье и в мусорное время, Эван Фурнье может стать важной опции в нападении и набить себе статистику. Том Тибодо играет в то, что всегда играл, и это никак не поможет «Никс» войти даже в топ-8.

Сергей Абаев, эксперт «Взял мяч» и президент клуба карибоев русскоязычного пространства

Чемпион: «Голден Стэйт»

«Уорриорс» – редкий пример чемпиона, который должен стать только лучше.

Нет оснований считать, что Карри просядет и за год выпадет из топ-5 лиги. Уиггинс станет только лучше. Томпсон нормально зайдет в сезон и будет намного полезнее и в регулярке, и в плей-офф. Грин невероятно мотивирован на фоне скандала в контрактный год. Луни прогрессирует каждый сезон. Лучший тренер десятилетия тоже никуда не делся (хоть и потерял пару помощников).

Молодые Пул, Куминга, Уайзмен и Муди продолжат естественный рост и станут еще играбельнее для главных серий сезона. Дивинченцо и Грин безболезненно заменят Пэйтона и Бьелицу. Место Отто Портера как раз достанется прогрессирующему Куминге.

Да, победы «Голден Стэйт» всем надоели, я понимаю. Но сейчас нет рационального объяснения, почему любая другая команда может котироваться выше. Почти никто не верил в «Уорриорс» в прошлом году, поверьте хотя бы сейчас.

Лучшая команда регулярки: «Голден Стэйт»

Опять они… Да почему?!

Восток в новом сезоне будет чуть ли не самым конкурентным за всю историю. Я не верю, что кто-то сможет пробить хотя бы 55 побед (у «Майами» было 53). Лидеры просто сожрут друг друга – их слишком много.

Запад же намного слабее не только наверху, но и внизу (больше сливающих клубов). Выше «Голден Стэйт» прошлый чемпионат закончили только две команды – «Финикс» и «Мемфис». «Солнышки» стареют и разваливаются изнутри. «Мишки» уже страдают от травм (JJJ пропустит полгода). И я ставлю на то, что Морэнт снова сыграет не больше 60 матчей.

А вот «Уорриорс» должны добавить. В прошлом году Карри пропустит конец регулярки, Грин – вообще половину сезона, Томпсона сначала не было, а потом он был плох в 2/3 матчей. Даже если кто-то опять сломается или что-то пойдет не так, запас «Голден Стэйт» слишком велик.

«Клипперс» традиционно продолжал валять дурака до старта плей-офф, у «Далласа» и «Денвера» нет сил для 60 побед. Так что да, снова эти засранцы из золотого штата.

MVP: Лука Дончич

Мне не нравилась кандидатура Луки, пока я не полез проверять данные. Потратив полчаса, я пришел к выводу, что словенец – лучший вариант для ставки.

Карри, Дюрэнт, Морэнт, Батлер, Кавай – сразу мимо из-за недобора матчей. Вряд ли кто-то из них сыграет хотя бы 70.

Тейтум, Янг, Митчелл, Букер, Эдвардс/Гобер – недостаточно хороши индивидуально (к Джейсону это относится в меньшей степени). И не факт, что выиграют больше Луки.

Остаются знакомые: Йокич, Эмбиид и Яннис.

Третье подряд MVP Йокича возможно только при победе «Денвера» на Западе. Эмбиид и Харден будут только мешать друг другу, забирая статистику и влияние. Яннис уже два года не слишком напрягается в регулярке. При этом нет гарантий, что «Филадельфия» и «Милуоки» не пропустят вперед «Майами» или «Бостон», как это было в прошлом чемпионате.

Поэтому Дончич. Многие внезапно забыли, что Лука дотащил беззвездный «Даллас» до 52 побед (больше лишь у четырех команд), пропустив при этом 17 матчей. Так что в новом сезоне слегка обновленные «Мэверикс» спокойно могут заходить в топ-3 Запада и рассчитывать на 55+ побед.

Лука всегда долго набирает форму и традиционно проводит вторую половину сезона намного лучше первой. Сейчас же Дончич изначально находится в нормальных кондициях после Евробаскета, так что должен показывать MVP-уровень с первых недель чемпионата. При этом у Луки совершенно точно худшее окружение из всех претендентов, что при прочих равных добавит ему баллов в гонке.

Лучший тренер: Джейсон Кидд

Кидд не привнес в игру «Далласа» чего-то революционного, однако точечно улучшил несколько моментов: построил приличную защиту, добавил вариативности нападению, наладил игру без лидера.

В отличие от всех команд, претендующих на 50+ побед, у «Далласа» всего одна суперзвезда. Поэтому, как и в случае потенциального MVP Дончича, при прочих равных работа Кидда должна оцениваться выше работы тех же Керра или Споэльстры, составы которых объективно сильнее.

Лучший новичок: Паоло Банкеро

Одна из самых очевидных номинаций.

Я верю, что Джабари Смит будет сильнейшим игроком с этого драфта, но он пока не готов бороться за награду. Смит догонит Банкеро позже.

Сейчас у Паоло есть лишь один конкурент – Киган Мюррей из «Сакраменто». Но у него под боком две атакующие звезды Фокс и Сабонис, которые не дадут новичку раскрыться в полной мере.

Банкеро же попадает в организацию, где он с первого дня будет ключевым игроком. Паоло соберет красивую статистику и добавит «Орландо» побед. У него просто будет намного больше возможностей, чтобы проявить себя, главное – не получить травму.

Кто всех удивит: Энтони Эдвардс

Перед началом сезона вряд ли хоть кто-то готов ставить Эдвардса в топ-20 НБА, хотя еще по ходу прошлого чемпионата стало очевидно, что «Миннесота» – команда Эдвардса. Энтони был лучшим игроком волков в плей-офф, и теперь должен только закрепиться в новом статусе.

Эдвардс невероятно одарен физически. Он защищается против лучшего игрока соперника. Он не пропускает матчи. Он может набирать очки любым способом, включая два самых эффективных – проход и дальний бросок.

В плей-офф он уже был вторым после сами знаете кого по среднему числу забитых трехочковых. В 20 лет он давал 25 очков с линейкой 46/40/82, пока перепуганный Таунс прятал голову в песок.

Именно Эдвардс будет забивать ключевые броски в концовках и принесет «Миннесоте» несколько дополнительных побед в близких матчах. Энтони обязан брать на себя больше и заканчивать год игроком All-NBA. Ему пора делать следующий скачок.

Кто всех разочарует: «Мемфис»

После прошлогоднего прорыва «Гризлис» считаются одной из главных команд Запада, однако у меня нет никакой уверенности, что они смогут пройти хотя бы первый раунд.

Из-за серьезной травмы Джарена Джексона и потенциальных проблем с ногами у Морэнта «Мемфис» вряд ли повторит прошлогодний успех в регулярке и, как следствие, получит более низкий посев и более серьезного соперника в первом раунде (условных «Клипперс»).

Поэтому по соотношению ожидания СМИ/реальность «Мемфис» может стать главным разочарованием сезона.

Альтернативный вариант – «Денвер», который, несмотря на возвращения звезд, также может застрять на первом этапе плей-офф.

Игорь Сошников, автор подкаста «сошников» и блога, в которых доминирует описание баскетбола через цифры

Чемпион: «Милуоки»

«Милуоки» выглядит единственной командой из числа основных претендентов, у которой просто нет очевидных проблем. Пока «Финикс», «Бостон» и «Уорриорс» разбираются со своими демонами, а новые «Клипперс» и «Сиксерс» существуют только на бумаге и подвержены травмам, у «Бакс» уже есть чемпионский опыт и нет никаких проблем с химией. Конечно, пригодился бы крупный край на «четверку» (когда Яннис играет центра), потому что Портис это несерьезно, но подобные игровые вопросы есть вообще у всех, время идеальных команд у нас прошло.

Лучшая команда регулярки: «Финикс»

Наверное, снова «Финикс». Они слишком уж сильно опережали всех в прошлом сезоне. Тут можно ожидать обмена Краудера на что-то не слишком полезное, продолжения регресса СиПи и развития конфликта между Эйтоном и организацией, но черт, в прошлом сезоне они взяли 64 матча, насколько сильно все должно испортиться, чтобы их догнали? Тут из конкурентов напрашиваются «Наггетс» и «Сиксерс», но у обеих команд не очень надежная ситуация со здоровьем.

MVP: Девин Букер

Если СиПи действительно продолжит деградировать, а «Финикс» сможет остаться в верхушке таблицы, то интересным вариантом выглядит Букер. «Санс» могут потерять 9 побед и все равно закончат сезон с 55 выигранными матчами – более чем достаточно для борьбы за MVP.

Понятно, что фаворитом каждый год назначают Дончича, но он каждый год в итоге даже в топ-3 голосования не попадает. Яннису и Стефу эта награда уже вряд ли нужна, чтобы за ней гнаться, Кавая и Эмбиида тоже постараются беречь, третий год подряд MVP вряд ли дадут, вот и остаются Тейтум да Букер. Но есть ощущение, что «Санс» будут повыше «Бостона» в таблице, что, при прочих равных должно сыграть на руку Девину.

Лучший тренер: Крис Финч

Если речь именно о тренерской работе, а не награде, то тут должен быть либо Финч, либо Бикерстаф. У обоих достаточно сложные, но интересные составы (в обоих случаях есть хороший шанс на прямое попадание в плей-офф), и обе команды на выходе должны быть тренерскими. Кто из них больше выиграет, то, наверное, лучше и отработал.

Лучший новичок: Паоло Банкеро

Банкеро. У товарища и статистика должна быть монструозной, и хайлайтов за сезон наберется в достатке. Мне кажется, что это будет чем-то вроде Гриффиновского первого сезона, когда люди весь сезон восхищались Блейком, а в конце ни у кого и вопросов не было о том, кто лучший новичок.

Кто всех удивит: Бен Симмонс

Я, правда, надеюсь, что Симмонс. Мне давно казалось, что он должен раскрыться в качестве роллмена, смоллбольного центра, играющего хэнд-оффы с шутерами. «Нетс» по сути могут дать ему все, что для такой игры необходимо с чисто баскетбольной стороны. И если сейчас, когда на Симмонса уже все плюнули, он вдруг не просто вернется, но заиграет новыми красками, будет круто.

Ну и Харден выдаст какие-нибудь лютые цифры по ассистам.

Кто всех разочарует: «Даллас»

Если «Лейкерс» и «Нетс» снова будут в заднице, это никого не разочарует, потому что это как бы ожидаемо, от «Чикаго» уже тоже многого не ждут.

«Даллас», вероятно, откатится после летних трансферов, и уже не факт, что «Мэвс» попадут в плей-офф напрямую. Это, наверное, можно будет считать разочарованием, ведь в прошлом сезоне они имели преимущество своей площадки в первом раунде.

Никита Белоголовцев, автор телеграм-канала и блога «Белый не умеет прыгать»

Чемпион: «Клипперс»

Перенесусь в детство и вспомню смешную фразу с уроков геометрии — «доказательство от противного». «Бостон» проводил образцовое межсезонье, но потом что-то сломалось. Как в фильме «Шоу Трумана» невидимый режиссер за кадром выкрутил на максимум настройки сложости, чтобы спасити интригу в этом сезоне. С «Голден Стейт» похожая история. Они собрали отличную молодежь, но мир НБА суров — экономящие в нем не побеждают. Во второй титул «Милуоки» не верю, скорее, иррационально, но замаскирую это под фразой «не хватит ресурса».

Остаются «Клипперс» и «Бруклин», в который совсем не верят болельщики, зато верят букмекеры. И я тут однозначно на стороне денег. Это был бы славный финал, в котором я бы поставил на «Клипперс» из-за их пугающей глубины.

Лучшая команда регулярки: «Милуоки»

Иррационально не поверил в «Бакс» в прошлом пункте, пусть им воздастся в этом. На Западе будет мясорубка, поэтому не верю «Финикс» или «Даллас». А тут можно просто оставаться здоровыми и забрать свое.

MVP: Кевин Дюрэнт

За всеми насмешками над подростковой психикой и просто издевками в адрес Дюрэнта легко забыть, насколько же он классный баскетболист. Да, его размазали в серии против «Бостона», и есть вопросы, по тому, насколько он способен тащить на решающих стадиях. Но мы же говорим про регулярку. А в ней Дюрэнт может быть смертоносным, если не будет слишком много пропускать.

Лучший тренер: Крис Финч

В прошлогоднем прогнозе тут я сел в самую глубокую лужу и, честно говоря, не понимаю, как из нее выбраться. Если бы не Удока-гейт, то именно Име был бы моим фаворитом. А так пусть будет Крис Финч. У него будет очень интересная работа в этом сезоне.

Лучший новичок: Паоло Банкеро

Самая очевидная номинация, если все будут здоровы и на Земле не случится чего-то еще более неожиданного, чем в этом году. Банкеро готов физически; у него есть все, чтобы сходу выдавать монструозную статистику. Далеко не факт, что именно он через пять лет будет выглядеть лучших игроком этого набора. Или, тем более, первым возьмет титул. Но для триумфа здесь и сейчас у него, безусловно, лучшие позиции.

Кто всех удивит: «Сакраменто»

Все серии когда-нибудь заканчиваются. Для главного посмешища лиги даже плей-ин будет в каком-то смысле удивительным. Если отбросить инстинктивное хихикание, то у «Менто» есть приличный тренер, готовый новичок Мюррэй, мотивированный провалом в сборной Сабонис. Достаточно, чтобы подкараулить чей-то внезапный провал.

Кто всех разочарует: «Кливленд»

Там не будет оглушительного провала в духе прошлогодних «Лейкерс». Но соответствовать ожиданиям «Кливленду» будет очень сложно. После обмена Митчелла от них ждут чуть ли не лидерства на Востоке, но они пока слишком сырые и не сбалансированные для этого. Быстрого прорыва не случится и со стороны это будет выглядеть топтанием на месте.

И да, у самих «Лейкерс» не будет прошлогоднего провала. Просто потому что их серьезный командный успех (а не личные рекорды Леброна) возможен только в мире розовых пони, какающих радугой.

Фото: Gettyimages.ru/ Sarah Stier, Adam Glanzman / Stringer, Ezra Shaw, Stacy Revere, Harry How , Steph Chambers, Gregory Shamus, Steph Chambers, Justin Casterline / Stringer, Justin Ford / Stringer, Maja Hitij , Tim Nwachukwu, Christian Petersen, Michael Reaves / Stringer, Ron Jenkins / Stringer, Tom Pennington