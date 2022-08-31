Дончич сильнее Янниса и Йокича? Сербия опять провалится? Итудис – лучший тренер? Важные вопросы о Евробаскете-2022

1 сентября стартует Евробаскет-2022, на котором не будет сборной России, но зато будут Лука Дончич, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич. Мы попросили рассказать о том, почему нас ждет потенциально самый сильный европейский чемпионат в истории, представителя ФИБА в России и эксперта канала «Взял мяч» Владимира Спивака.

Ниже:

• кто считается основным фаворитом;

• за кого стоит поболеть;

• кто может удивить;

• в чем слабости сильнейших;

• и зачем вообще все это смотреть.

Правда, что нас ждет самый сильный Евробаскет в истории?

Во-первых, мне кажется, что сейчас баскетбол национальных сборных силен, как никогда. Благодаря реформам, в том числе благодаря реформе Евробаскета – теперь он проходит раз в четыре года. Когда Евробаскет проводили каждые два года, его ценность значительно уменьшалась, многие звезды регулярно не доезжали. Сейчас же Евробаскет имеет особую ценность, плюс из-за пандемии чемпионата Европы не было уже пять лет.

Во-вторых, фактор того, что сразу три игрока (а я бы даже сказал, что четыре вместе с Гобером) из топ-10 современности – это европейцы, которые выступают за свои команды.

В-третьих, мы получили возможность предварительно попробовать, чем может стать этот Евробаскет. На прошлой неделе Греция играла с Сербией, и, на мой взгляд, это был один из лучших матчей в международном баскетболе за последние пять-семь лет. В матче за свои сборные сошлись лицом к лицу четыре последних MVP НБА.

В матчах за сборные вообще все по-другому. Люди не за деньги играют, а за что-то большее, чем деньги. Атмосфера Stark Arena, полные трибуны болельщиков, овертайм, драма и качество самой игры – это все было просто потрясающим.

Есть ли еще причины смотреть Евробаскет?

Вообще почему я люблю европейский баскетбол? Ценность игры выше, чем в регулярном чемпионате НБА. Здесь эта ценность максимально концентрирована, потому что это короткий турнир, реально каждый матч имеет огромное значение, спортивной соревновательности, борьбы на грани фола, которой не хватает многим из тех, кто смотрит НБА, здесь можно увидеть.

Опять же, люди играют не за деньги, а за что-то большее.

Разница с НБА – для тебя это плюс или минус?

Довольно очевидно, чем объясняется разница между НБА и международным баскетболом – это правило трех секунд в защите, размер площадки, удаленность трехочковой дуги... В превью группы «Б» на «Взял мяч» я говорил, что Гобер, если он в НБА лучший защищающийся центровой, то здесь он просто бог и может не выходить из трехсекундной, а качество защиты партнеров позволит ему сосредоточиться на защите своего кольца.

Стилистически это очень сильно влияет на баскетбол: многие сборные, включая Францию, Сербию, Литву, очень много играют через «больших». В НБА такого нет, в НБА это считается баскетболом прошлого, а в международном баскетболе и из-за правил, и из-за того, что по-прежнему очень активно создаются «большие» звезды, уезжающие в НБА, все сильно отличается по стилю.

Летом мы во «Взял мяч» показываем ретро старых матчей, и например, встреча между «Нью-Йорком» и «Индианой», в которой Реджи Миллер показал Спайку Ли удушающий жест – это то, как сейчас может выглядеть европейский матч, потому что много «больших»… В Европе тоже есть тренд на трехочковые, на высокую результативность, но то, что мы увидим на Евробаскете, гораздо больше напоминает те времена, чем современную НБА.

Лично мне за этим гораздо интереснее следить, когда действительно есть классические «большие». Об этом часто рассуждают тренеры: Дэвид Блатт, например, говорил, что скучает по тем временам, когда классических «больших» было больше в баскетболе. Он верит, что они вернутся. Мне же кажется, что будущее баскетбола – это люди по 205-210, только их будет пятеро на площадке сразу, и они будут уметь сразу все.

– Это означает, что в европейском баскетболе самые важные игроки – «большие»?

Нет, есть Лука Дончич, который с вероятностью в 90 процентов станет самым результативным игроком Евробаскета. Как я постоянно говорю, он взломал код баскетбола – он может делать все, что угодно, и кажется, что на европейских площадках меньше места и, казалось бы, ему это сложнее исполнять, но он настолько все знает, настолько все понимает, что для него нет никакой разницы. Плюс нужно учитывать состав словенцев, которые идеально под него подобраны, рядом с ним есть идеально подобранный центровой, который умеет откатываться на трехочковую и освобождать ему пространство. В общем, лучшие игроки будут разными, но Лука Дончич опровергает тренд на значимость «больших».

– Дончич все же человек непонятных размеров. Что с действительно маленькими вроде Ларкина, Мицича, теми, кто доминирует в Евролиге?

– Турцией руководит Атаман, и то, как они играют, очень напоминает «Анадолу Эфес». В решающие моменты все равно с мячом будут Ларкин, Коркмаз, Осман, а дальше изоляции, и все будет так же, как в «Эфесе». Что касается Мицича, то они еще пытаются понять, как им взаимодействовать с Йокичем, потому что слишком много таланта в сборной Сербии, им нужно адаптироваться друг другу. Хотя когда Мицич получил травму недавно, в Сербии все поставили крест на медальных надеждах. К счастью, с ним все в порядке.

Думаю, что «большие» более раскручены, потому что НБА забирает прежде всего размер. Большинство европейцев, которые доехали в НБА – это центровые, и когда они играют на Евробаскете, к ним приковано больше внимания.

Есть ли какое-то объяснение куче травм перед турниром?

Мне кажется, это идет от загруженности игроков в целом. Потому что увеличилось число матчей в Евролиге, большинство игроков сборных выступают именно в Евролиге и теперь сталкиваются с большей нагрузкой и поэтому травмируются.

Хотя, если посмотреть на каждый случай, то во многом это стечение обстоятельств. У Мицича была травма, но в итоге он в порядке, он просто очень нежный, но вышел на матч с Турцией. Тяжелая травма у Шенгелии получена в игровом эпизоде. То же самое у Галлинари. Юль отказался в том числе по семейным обстоятельствам.

Можно найти тренд, что сейчас много травм, но лишь при желании. Все же это стечение обстоятельств.

Кто выиграет?

Думаю, что Франция. Хотя это мало чем можно подкрепить. В этом и прелесть этого Евробаскета, что здесь как минимум у четырех команд абсолютно равные шансы. Сейчас по предварительным матчам все выглядело так, что Словению никто не остановит, а они проиграли вчера Германии в отборе на чемпионат мира.

Когда дойдет до решающих матчей, глубина Франции, их качество, их талант на всех позициях должны им помочь. Есть некоторые опасения в плане боллхэндлера, потому что нет Де Коло, а Эртель – это тот человек, с которым опасно заходить в ключевые матчи какого-то турнира. Но есть Фурнье, есть Луваву-Каборо, который, пусть и не боллхэндлер, хорошо выступает за Францию, в прошлом году он здорово сыграл на Олимпиаде, думаю, что в этом будет иметь более значимую роль. Плюс Тео Маледон. Ну и дальше: Гобер, Пуарье, Ябуселе – весь состав очень мощный, фантастически талантливая команда.

Не думаю, что у них супернападение: если меня спросить, как они набирают очки, я сразу не назову три самых простых способа набирать очки. Однако мне кажется, что они способны выиграть этот турнир защитой.

Мы на «Взял мяч» регулярно спорим про Руди Гобера. Я не видел у него никаких скиллов в атаке, не вижу прогресса в этом, и видимо, ему это не особенно нужно, «Юту» устраивало все, что он делал – защищался за всю команду. Он действительно преуспел в том, что делает хорошо. Хотя его основной скилл – это его размер. Я тоже не считаю, что он прямо-таки какой-то элитный центровой. Я склонен согласиться с тем, что он односторонний игрок. Но если оценивать то, что было в прошлом году на Олимпиаде и до этого – на чемпионате мира, у Франции всегда потрясающая защита, а Гобер там – краеугольный камень. Отсутствие правила трех секунд в защите – это шестой игрок сборной Франции.

Суперталантливая Сербия опять провалится?

Очень сложно сказать. Я питаю самые нежные чувства к сборной Сербии и очень хочу, чтобы они наконец выиграли. Но у меня очень много вопросов к этой команде, как и у всех в самой Сербии.

Тут, во-первых, тренер Пешич – последний человек, который когда-либо что-то выигрывал со сборной Сербии (чемпионат мира в 2002 года). Они устали перебирать другие опции и пошли проверенным путем. При этом ему в воскресенье исполнилось 73 года. При всем желании, при всей любви я не уверен, что 73-летний человек может быть достаточно гибким, хотя Пешич и в молодые годы не особенно отличался гибкостью. И это может стать проблемой в решающих матчах. Я слышал не очень приятные отзывы о его работе, что логично, потому что для большинства игроков он уже дедушка, молодым игрокам тяжело воспринимать старые, экс-югославские методы в работе.

А вот ситуация с Теодосичем меня как раз не смущает: кажется, что привлечение нынешнего Теодосича было бы неуважением к сербской школе.

Во-вторых, есть Йокич, и все видели, насколько он заряжен в желании помочь сборной. Его, мягко говоря, недолюбливают в Сербии, потому что там считают, что он недостаточно выкладывается в играх за сборную. Там такая требовательная публика. Мне кажется, игрой против греков он доказал, что готов сделать все, чтобы их переубедить. То, что Мицич сломался по ходу того матча, сербам очень помогло: и Йокич, и команда поняли, что все зависит исключительно от него. После этого он выдал максимум.

В-третьих, несмотря на мою огромную любовь к Неманье Бьелице (он все еще имеет шансы выступить на Евробаскете), его отсутствие тоже помогло сборной Сербии. На его позиции играют сразу два форварда, которым вообще не нужен мяч: это Лучич и Калинич. Я вообще фанат Лучича, мне кажется, это крайне недооцененный игрок, его способность биться, вытаскивать какие-то мертвые мячи – невероятна. И рядом такой же Калинич.

У сербов есть две собаки, которым вообще не нужен мяч, которые готовы забирать только то, что им достанется с подбора. У них есть, естественно, Йокич, который должен быть альфой в этой команде. У них есть Мицич, который может провоцировать с задней линии, есть снайпер Гудурич, есть Огнен Ярамаз.

По именам у них классная команда. Мне кажется, что все лидеры настроены исправить то, что было в последние годы. Но есть вопросы по гибкости, по способности меняться, если что-то пойдет не так. Хотя в игре против греков они показали, что готовы реагировать даже на травму Мицича – очень классно сыграл Милутинов, дал передохнуть Йокичу, забрал несколько важнейших подборов на щите.

У меня нет уверенности, что они исправят эту тенденцию, но хотелось бы видеть их в финале. Всегда за их поражениями стояли очень разные причины. Здесь нельзя назвать что-то одно, нельзя сказать, что они чокеры или что-то такое, хотя в самой Сербии так регулярно говорят про национальную команду.

Как ранжировать трех главных звезд перед Евробаскетом?

Я вижу так: 1. Дончич. 2. Йокич. 3. Яннис.

Видно, что благодаря Итудису у Янниса произошел огромный прогресс по сравнению с 2019 годом. Тот предлагает ему гораздо больше и куда лучше инсталлирует в то, что происходит на площадке.

Но Яннис никогда не играл на европейских площадках: он это делал только во втором дивизионе чемпионата Греции – много лет назад, в другом статусе, когда от него не ждали ничего. Да, есть сдвиги вперед, шаги к лучшему, местами игра Греции нравится. Но я вижу, что, когда становится тяжело, Яннис просит мяч и требует изоляцию, а это путь в никуда в европейском баскетболе. И во встрече с Сербией, и во встрече с Бельгией я не заметил у него возможностей заиграть партнеров, ощущение, что хорошая защита считывает все его ходы, и когда это импровизация, идущая от него, и когда это что-то, что предлагает Итудис. Чтобы он проявлял свои лучшие качества, всей сборной нужно очень хорошо защищаться, потому что любая потеря соперника – это тут же переход, он сам или Костас Адетокумбо проходят всю площадку, и это легкие очки.

Яннис меня еще не убедил на европейских площадках, поэтому я ставлю его ниже.

Игрового интеллекта Йокича хватает, чтобы найти способ быть полезным, даже если вещи, которые работают в НБА, здесь не работают.

Дончич выше Йокича, потому что он лучше знает, как быть полезным для своей команды, потому что он окружен идеальными партнерами, которые под него подобраны, не первый год играют вместе… Прошлогодний путь эту команду очень сплотил. В случае же Йокича это всегда разные комбинации игроков, Йокич не начинает атаки, не он инициирует владения, сборная Сербии начинает владения через маленьких. Пока Йокич оказывает на игру меньше влияния, нежели Дончич.

Есть ли у Янниса достойное окружение?

Я вот не верю в сборную Греции. У них сейчас сломался Слукас, он пропустит первые матчи Евробаскета, для них это очень важный человек. Калатес-Слукас – одна из лучших пар защитников на турнире.

Мне кажется, что прошел пик карьеры Папаниколау, сильно сдал по сравнению с лучшими временами в «Олимпиакосе». Есть Тайлер Дорси… Но польза от всех этих людей в атаке будет заключаться исключительно от того, забьют ли они трехочковый после скидки Янниса или нет. Не думаю, что у них хватит глубины. От той же сборной Словении, хотя по именам они слабее, есть ощущение, что это очень глубокая команда, потому что они все очень хорошо в нее вписаны. Хотя, на самом деле, и у тех, и у других примерно девять человек.

Короче, здесь недостаточно глубины, чтобы помочь Яннису. Итудис для этого уже много сделал, но я не думаю, что этого хватит для общей победы.

Итудис будет лучшим тренером турнира?

Он будет самым эмоциональным тренером турнира. Хотя есть же Атаман, у них будет противостояние в этом вопросе.

Итудис точно будет самым красиво надувающим щеки тренером турнира.

На самом деле, на этот вопрос очень сложно дать однозначный ответ. Не понимаю, почему все так хором назвали Итудиса. Конечно, ему надо работать с Яннисом, и это суперсложная задача, особенно после того, что случилось в 2019 году. Встроить Янниса в европейский баскетбол – это действительно очень тяжело.

Хотя вот сейчас Турция выстрелит. И все будут опять молиться на Атамана. Хотя постоянно сомневаются в его тренерских способностях и его ментальном здоровье. Вот только когда приходит время решающих игр, он опять побеждает, и все затыкаются.

У меня нет своего очевидного варианта. Хотя то, что делает Секулич со Словенией, меня восхищает – хотя бы тем, как они играют без Луки на площадке. Когда Дончича нет, у них совершенно другая игра, они как будто в мини-футболе, где разные четверки: одна играет в комбинационный футбол, а другая быстро двигается, агрессивно защищается. Вот у сборной Словении то же самое. Второй юнит суперагрессивен в защите, Дончич, очевидно, не хочет или не может так играть. И это заслуга того же тренера Секулича.

Или взять Венсана Колле. Посмотрите на то, что делала сборная Франции на Олимпиаде. Понятно, что у них отличный подбор игроков, но Колле выстроил эту защиту, Колле год за годом дает результат. У Франции очень плавно прошла смена поколений: нет Паркера, нет Диао, но сейчас они в топе, даже лучше, чем было. Мне кажется, его очень недооценивают.

Но кто такие Секулич и Колле в сравнении с постоянно размахивающем руками Итудисом в Евролиге?! Мне кажется, в этом опросе больше общепринятой известности, чем реально вдумчивого ответа.

Словения точно всех вынесет?

Мне кажется, что результат игры с Германией говорит исключительно о том, насколько непредсказуемый турнир нас ждет. В хороший день любая плюс-минус элитная сборная может обыграть любую другую. Думаю, что когда дело дойдет до игр за медали, до игр плей-офф, то мы увидим совсем другого Дончича и другую сборную Словении.

– Прошлый Евробаскет все же затащил Драгич. А Дончич за всю карьеру пока не дотащил ни одну команду до золота или первого места. Остаются ли сомнения в нем?

Сомнения только в его кальянных предпочтениях.

У меня нет никаких сомнений в Дончиче. Мне не очень нравится, как он себя ведет на площадке. Мне кажется, он проявляет неуважение к баскетболу, постоянно споря с арбитрами, но вроде бы этого стало поменьше по сравнению с прежними годами. Хотя сейчас вот будет большой турнир с реальной борьбой за медали, посмотрим. У меня не то чтобы нет сомнений в Дончиче, у меня нет сомнений в силе этой сборной Словении – они могут спокойно дойти до полуфинала, а там уже дело двух матчей.

Для меня они не главные фавориты. Хотя порой и выглядят командой без слабых мест.

При этом, если называть вещи своими именами, за исключением Дончича, Драгича и Тоби, у них состав средний состав по именам.

Стоит ли верить в Литву?

Я поболею за них. Мне понравилось, что они делали в некоторых матчах – правда, они играли два раза против сборной Эстонии и два раза против сборной Финляндии.

У них извечная проблема последнего времени – им надо совместить на площадке Валанчюнаса и Сабониса. И ни у кого это не получалось. Есть ощущение, что у Масквитиса это выходит получше, хотя и остаются вопросы по пространству в нападении, Валанчюнас и Сабонис часто теряются, Валанчюнас ужасно защищается на пик-н-роллах (это всегда было и никуда не делось). На бумаге у них классные снайперы, но мне бы хотелось видеть больше взаимодействий для них, они их недостаточно задействуют, так как все сконцентрировано вокруг пары Сабонис-Валанчюнас. Мне кажется, там не очень много гибкости. Вряд ли они пройдут дальше четвертьфинала.

- В Йокубайтиса тоже не веришь?

Не знаю, насколько он ключевая фигура. Он не очень ориентирован на пас, скорее, на свой проход, а там у него два человека, которые не прочь бы сами получить мяч. И вообще это первый в его жизни турнир, который он начинает в роли стартового разыгрывающего, а не просто того, кто выйдет со скамейки и чего-то добавит или не добавит. На нем очень много давления – никогда, даже в «Жальгирисе», он не был стартовым разыгрывающим. Литовцы же помешаны на баскетболе, это реальный прессинг – в 21 год от человека столько всего ждут. Тут вопрос про его ментальную стойкость.

Я уже сказал о снайперах – там есть Гидрайтис и Браздейкис. Почему-то их недостаточно задействуют, и это тоже в том числе из-за отсутствия более разнопланового разыгрывающего и какой-то тренерской замкнутости.

Я бы не назвал выбор Масквитиса на роль главного тренера странным. Иностранец в сборной Литвы – это столь же вероятно, как натурализованный американец в составе сборной Испании (хотя, как видишь, этот натурализованный американец состоялся, а тренер-иностранец в Литве еще нет). У литовцев не такой большой пул тренеров. Кемзура сейчас помощник, у самого Кемзуры не получилось недавно, в прошлом году не получилось у Масколюнаса. Масквитиса взял «Жальгирис», до недавнего времени литовский топ-клуб, и это еще один показатель того, насколько высоко он там котируется.

Испания пройдет дальше четвертьфинала?

У меня нет однозначного отношения к натурализации Лоренцо Брауна. В Испании готовят задних игроков так, как нигде в Европе. И меня очень удивил этот ход. Но если такая опция есть и все ей пользуются, то почему испанцам бы не попробовать? К тому же Браун отказался от американского паспорта, что показывает его желание играть за сборную Испании. Правда, что-то мне подсказывает, что он легко сможет восстановить американское гражданство. Думаю, что он им точно поможет, особенно сейчас, в сложный переходный период. Но я не очень понимаю этот маневр: если уже испанцы не верят в свою школу, то что остается простым смертным в Европе. Не думаю, что это сигнал для того, чтобы менять это правило. Но лично мне это правило не нравится, хотя оно добавляет зрелищности, дает шанс слабым командам, выигрывает титулы для сборных вроде России… При этом если сравнивать с другими видами спорта, то в баскетболе еще неплохая ситуация: в других видах спорта полный бардак с гражданствами, в футбольной сборной России, например, куча бразильцев. В баскетболе всего один натурализованный игрок – с этим можно примириться.

У испанцев сейчас получают шанс проявить себя Эрнангомесы, о которых раньше говорили, что они должны будут держать сборную на каком-то высоком уровне, когда уйдут Газоли. Испанцы хотят играть быстро, но, насколько у них это получится, сложно сказать. У них такие задние игроки вроде Брауна, совсем не гения в защите, Хайме Фернандеса, который может выдать пять хайлайтов за матч, но тоже при этом не великий защитник – вроде бы все это качественные игроки, которые выступают в лучшем европейском чемпионате, но все вместе они не выглядят людьми, которые могут выиграть медали и даже выйти из четвертфинала. Мне кажется, это все – на перспективу, это реально смена поколений и шанс всех этих людей попробовать большой международный турнир.

У них есть люди: есть Хайме Прадилья, Дарио Брисуэла, Усман Гаруба… Я не фанат Гарубы, но, возможно, мы что-то увидим от него в большей роли. Этим летом испанские сборные были в финалах во всех мужских европейских чемпионатах – проиграли в финале U16, выиграли U18 и U20, сыграли в финале чемпионата мира U19 против американцев, то есть стали лучшими в Европе… На самом деле, конвейер по производству игроков не останавливается. Нам просто кажется, что если нет Рубио, Газолей, Юля, то все плохо, но это просто шанс для остальных себя проявить. Смена поколений – это сложный процесс, нельзя сразу взять и заменить Газолей. Франции тут скорее повезло, что у них так плавно все вышло: Паркер и Диао – это только начало популярности баскетбола в стране, а после них люди пачками начали уезжать в НБА.

Этот Евробаскет и покажет, что ждет Испанию в будущем. Не уверен, что эту команду должен тренировать Скариоло: у меня нет ощущения, что он так хорош и голоден, как мог бы быть другой тренер, у которого нет столько титулов. Но опять же, испанцы консервативны в желании побеждать, поэтому они натурализуют Брауна, поэтому они оставляют Скариоло, ведь он выигрывал с этой Испанией много раз.

Турция всех удивит?

Я верю в Турцию, мне очень понравилось, как они играли в товарищеских матчах, и не понравилось, как они выступили против сербов и латышей (против латышей это вообще была какая-то катастрофа, у латышей залетело все, а турки вообще не защищались). Мне кажется, что их задняя линия – Ларкин, Коркмаз – это очень сильная пара защитников. Есть Осман, суператлетичный для европейского баскетбола. Есть Шенгюн, правда, он пока что разочаровывает летом – съездил к бабушке в Турцию на лето и отъелся.

Я бы не воспринимал всерьез критику Ларкина. Это топовый снайпер европейского баскетбола. Понятно, что в решающих матчах он наберет свои очки. Думаю, что у него такой американский подход к этому – он знает, когда зарабатываются деньги, и сезон «Анадолу Эфеса» это идеально иллюстрирует: команда была никакущей на всем протяжении регулярного сезона, но в «Финале четырех» на площадку вышли другие люди. С Ларкиным произойдет то же самое.

И, конечно, есть Атаман – он все время выигрывает в последнее время. Атаман – это такой турецкий Евгений Пашутин, дает кучу свободы своим лидерам, и, к счастью для него, эти лидеры в «Эфесе» – Ларкин и Мицич, а сейчас будут Ларкин, Коркмаз и Осман. Думаю, что они обыграют испанцев в группе и дальше у них будет сетка полегче. Хотя понятно, что это не уровень Франции, Словении, Сербии…

За кого болеть?

Я призываю всех болеть за сборную Эстонии (если это у нас в стране пока не запрещено). Это молодая команда, там всем лидерам по 20-23 года, самый возрастной из них – это Майк Калев-Котсар, который будет со следующего года в «Басконии», ему 26 лет. Остальные все моложе. Это очень интересная команда. Там есть, например, человек по имени Керр Крийса, его назвали в честь Стива Керра, и сейчас он играет за университет Аризоны, где играл Стив Керр.

Вообще людям, которые много следят за НБА, может понравиться сборная Италии, хотя до недавнего времени она имела еще больше шансов понравиться – теперь, после травмы Галлинари, не будет такого человека, которого ты найдешь глазами. С другой стороны, остается Нико Мэннион, который выступал за «Голден Стэйт». Италия – это единственная топовая команда этого Евробаскета, которая играет без центровых: обычно у них выходит Николо Мелли с 205, и это прямо смоллболл в его классическом понимании, они бегут при первой же возможности. Их сложно сравнить с «Голден Стэйт» в движении мяча, но это очень задорная команда. Плюс они будут играть дома на групповом этапе.

Вдобавок у них есть безумный Поцекко. Недавно он въехал в раздевалку на игрушечной машине после победы над Украиной. Сборная Италии играет так, как играл Поцекко сам – очень эмоционально. Хотя, конечно, любая итальянская команда так играет – все в итальянском чемпионате стараются бежать, пусть не у всех получается это делать качественно.

Мне казалось, что при Саккетти они действовали немного иначе, он заставлял их отказываться от типичной для них игры. На самом деле, достаточно неожиданно, что его убрали, ведь он обыграл сербов при отборе на Олимпиаду. Это был лучший матч сборной Италии за последние десять лет.

Кто удивит, а кто разочарует?

Мне кажется, из тех, кто может пробиться в восьмерку, но не котируется высоко, наибольшие шансы у Финляндии. Это программа, которая выстраивалась более десяти лет. У них был немецкий тренер Деттман, потом стал главным его помощник Туови. Это очень качественный молодой тренер, который работает с французским «Страсбургом». У них всегда была выстроенная система, строго организованная игра, которой всегда не хватало какой-то яркой индивидуальности, и сейчас они ее получили в лице Маркканена, человека, умеющего набирать очки из ничего. Мне кажется, у них есть шанс забраться в топ-8.

Хорватию же уже даже не ставят высоко, потому что ее раньше постоянно считали одним из фаворитов, но уже поняли, что всех их звезд очень тяжело объединить в команду. Пока же способность хорватских звезд к саморазрушению сильнее любого их ростера. В этом году у них будет даже Шарич, у них лучший состав за много лет, все звезды на месте (Богданович, Хезоня, Зубац, Шарич, Джалин Смит), но крутой ростер их ни разу не спасал. В прошлом году они играли у себя дома и просто самоуничтожились в отборе.

Мне кажется, они не могут решить вопрос совместимости всех этих звезд. Хезоня явно чувствует себя очень некомфортно, когда он не является альфой в команде. А здесь есть Боян Богданович, он не то чтобы в плане характера претендует на эту роль, но его опыт, преданность сборной, игровые качества делают лидером именно его.

Хорваты приезжали на игры отбора в предыдущее окно в похожем составе. Там были и Богданович, и Хезоня. Но они просто обосрались, называя вещи своими именами, и потеряли шансы на выход во вторую часть квалификации на чемпионат мира.

На бумаге тут очень красиво. Джалин Смит – один из топовых американцев в Европе, хороший выбор в плане натурализации, но есть какие-то более глубокие и, видимо, неразрешимые проблемы.

Вембаньямы не будет. За кем следить из молодых?

Можно посмотреть на Алперена Шенгюна, хотя он, мягко говоря, не в лучшей форме. Все равно интересно проверить его в соревновательном баскетболе: он всем понравился в «Хьюстоне» в прошлом году, все были в восторге, но при этом «Хьюстон» не решал никаких задач, сейчас можно будет посмотреть, насколько он может готов к реальной борьбе.

Есть Франц Вагнер, который тоже классно себя проявил в НБА в своем первом сезоне. Интересно, как он будет выглядеть в составе сборной Германии, учитывая, что сборная Германии со Шредером – это 80 процентов владений мяч у Шредера. Интересно, как он адаптируется, как заставит пересмотреть такое отношение Шредера и как сам себя проявит на этом фоне.

Думаю, что будут шансы у Тео Маледона в сборной Франции. К нему можно присмотреться.

Есть еще люди, которые интересны исключительно мне, не уверен насчет их потенциала в НБА. Например, в Голландии есть такой человек с самым длинным именем Кай Ван Дер Вуурст Де Врис: у него очень оригинальное баскетбольное мышление, у него практически нет своей атаки, но зато он отдает очень интересные передачи. Уровень его партнеров вряд ли позволит ему блеснуть, но одну-две игры сборной Нидерландов я постараюсь зацепить.

Турниры ФИБА – это всегда судейские скандалы. Что-то меняется?

Думаю, что на турнире сборных – это неминуемо. На кону слишком много всего. На мой субъективный взгляд, уровень судейства в среднем растет, но неминуемо будут протесты, скандалы, как и везде, это давно уже часть игры.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT, IMAGO/Tilo Wiedensohler, IMAGO/JB Autissier, Milos Vujinovic, Predrag Milosavljevic, Predrag Milosavljevic, Pawel Pietranik via www.imago-im, IMAGO/900/Cordon Press, Kenta JÃ–Nsson