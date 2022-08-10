🐶Экс-чемпион НБА поднимает миллионы на французских бульдогах. Он утверждает, что цена на щенка доходит до 500 тысяч долларов

Кендрик Перкинс постоянно меняется, но в каждой новой своей ипостаси остается неизменно противоречивым персонажем. В роли центрового «Бостона» он смущал непробиваемо угрюмым видом и устрашающей молчаливостью. В роли ходячей чемпионской ДНК лишь пререкался со Стефом Карри на скамейке и отдыхал в джакузи с Леброном Джеймсом. В роли аналитика ESPN поставил на поток самые возмутительные заголовки. Теперь бывший центровой снова угодил в эпицентр урагана проклятий от болельщиков – он рассказал, что занимается выведением необычных версий французских бульдогов.

Неоднозначная связь Перкинса с собаками наметилась давно.

В 2013-м он возмутил болельщиков, когда продал свою собаку (английского бульдога) через твиттер. Перкинс тогда рассказал, что купил бедное животное за 3 тысячи долларов, а когда тому стало 10 месяцев, то выяснилось, что он крупноват, чтобы его держать рядом с маленьким ребенком. Несмотря на раздающиеся от 55 тысяч подписчиков осуждения, центровой быстренько избавился от друга семьи за всего 1500 тысячи долларов.

Став экспертом ESPN, Перкинс создал себе образ грозного мужчины, который фигни не скажет и к которому нужно относиться всерьез, даже он несет фантастическую ахинею. Огромной бороды, золотых цепей, очков на пол-лица и разноцветных костюмов ему показалось недостаточно, а потому он нередко позировал рядом со своим ротвейлером. Возможно, ему представлялось, что так его мнение будет более весомым. Возможно, он просто напоминал всем, кого достал его генератор бредовых суждений (Дюрэнту там какому-нибудь), что – если что – просто так его не возьмешь.

И все же самым запоминающимся появлением его в компании с животным стал один из эфиров во время пандемии. Громкая собака помешала Перкинсу максимально авторитетно заявить свою позицию. Правда, этой собакой оказался не гигантский ротвейлер, а померанский шпиц (якобы принадлежащий жене аналитика). Чтобы заткнуть пасть более внушительному оратору, Перкинсу пришлось взять его на руки и тем самым довести до истерики Брайана Скалабрине.

Недавно выяснилось, что Перкинс еще и зарабатывает миллионы на разведении французских бульдогов.

• Перкинс заинтересовался этим вопросом с подачи своего шурина Томаса Элпоу. В какой-то момент тот попросил баскетболиста рассказать о продаже щенков по цене от 8 до 20 тысяч долларов. За три дня они избавились от шести собак, а Перкинс заработал 60 тысяч долларов и преисполнился желанием вложиться в этот бизнес по-серьезному.

• Так Перкинс и Элпоу основали компанию Big League Exotics, которая занимается разведением французских бульдогов неведомого облика. «Изначально французские бульдоги были черными и белыми, – объяснял сам Перкинс. – А затем внезапно научились получать сиреневых и голубовато-белых бульдогов, бульдогов с окрасом, напоминающим далматинцев, пушистых французских бульдогов, которые стоят огромные деньги. Это новая волна – эти собаки стоят по 100-150 тысяч долларов.

Перкинс рассказал, что в данный момент у Big League Exotics есть 42 собаки, общая стоимость которых составляет 4-5 миллионов долларов.

• Особенной гордостью Перкинса является экземпляр, который он сам купил за миллион долларов и отказался продавать за несколько миллионов долларов. Животное зовут JayZ, это розовый пушистый французский бульдог, которого Перкинс называет «крестным отцом французских бульдогов».

Смекалистый эксперт зарабатывает тем, что продает сперму JayZ по 100 тысяч долларов.

• Питомник Перкинса находится где-то в Техасе, но, где точнее, знают только сам баскетболист и три его партнера. Сам он на всякий случай уточнил, что территория окружена огромным забором с множеством камер наблюдения, а охраняют ее четыре кане-корсо.

«Недавно в новостях рассказывали, как в людей стреляли, чтобы отнять у них французских бульдогов, – рассказал Перкинс. – Нужно быть очень осторожным, потому что это огромная ценность, которая привлекает преступников. Вкладываться во французских бульдогов надежнее, чем в недвижимость.

Когда мы продаем собаку, то это делает обязательно один из нас четырех. Потому что можно отвезти собаку в аэропорт, а человек, который должен его доставить, никуда не полетит, поменяет номер телефона и пропадает. Окажется, что ты вот так потерял 100 тысяч долларов».

• Очередные новости о Перкинсе встретили очередной руганью: здоровье – и без того слабое место французских бульдогов, а подобные эксперименты с получением уникальных окрасов и лохматостью ради финансовой выгоды и вовсе не кажутся чем-то гуманным.

Хотя эксперт и предусмотрительно проговорил, что своим дорогостоящим собакам обеспечивает наилучший уход – с питанием по высшему уровню, уходом, продуманной до мелочей диетой. Со слов Перкинса получается, что носитель чемпионской ДНК теперь стал еще и экспертом по ДНК чемпионов – досконально разузнал, что требуется для выведения животного определенного вида и с какими трудностями это связано (на получение нужного результата уходит 5-7 лет экспериментов).

• Пока самого дорогого щенка Перкинс продал за 250 тысяч долларов. А благодаря 370 тысяч подписчиков ему удалось заинтересовать покупателей даже в Австралии.

Кроме того, Перкинс распространяет бульдогов и среди действующих и среди бывших игроков НБА.

Фото: Gettyimages.ru/Arturo Holmes; instagram.com/kendrickperkins