9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Химкинский суд Подмосковья признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Грайнер приговорена к 9 годам колонии со штрафом 1 миллион рублей.

Это на полгода меньше, чем запрашивал прокурор.

Когда все началось?

17 февраля в аэропорту Шереметьево по прилету из Нью-Йорка была задержана Бриттни Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка женской Евролиги, чемпионка женской НБА и NCAA, дважды лучший бомбардир женской НБА, одна из 25 лучших игроков в истории женской НБА.

Как и многие топовые баскетболистки, Грайнер летом-осенью играет в WNBA, а период с октября по апрель проводит в Европе. Оплата труда в женской НБА в десятки раз уступает зарплатам в мужской и в несколько раз – в европейских клубах, поэтому система женского баскетбола выстроена так, что большинство игроков поочередно выступает за две команды, американскую и европейскую, практически без отпуска.

Грайнер последние 7 сезонов играла за екатеринбургский УГМК, ежегодно собирающий «дрим-тим» из американских баскетболисток – именно поэтому центровая и находилась в России на момент задержания в аэропорту. Бриттни возвращалась из Америки после 10-дневного отпуска, проведенного дома в Финиксе. В Шереметьево при прохождении таможенного контроля у баскетболистки нашли вейпы с гашишным маслом.

Информацию об аресте Грайнер обнародовали только 5 марта.

Баскетболистке вменили не просто хранение запрещенного вещества, а контрабанду – какой смысл в контрабанде 0,7 грамма вещества, осталось непонятно, но дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет).

Сама Бриттни утверждала, что случайно бросила картриджи в сумку, впопыхах собираясь на рейс из Нью-Йорка в Москву, но полностью признала свою вину. Грайнер заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Медицинскую марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних. Ее Грайнер употребляла только во внесоревновательный период – допинг-контроль есть и в России, и в США, и в женской НБА употребление любой марихуаны ведет за собой штрафы и дисквалификацию. Анализ Грайнер, взятый после задержания, показал отрицательный результат.

По сообщению «Медиазоны» (признана в России иноагентом), Грайнер на суде сказала, что медицинскую марихуану вряд ли можно использовать в развлекательных целях. По ее словам, в ней по сравнению с обычной больше концентрация каннабидиола (CBD) – химического соединения, которое, как считается, отвечает за снижение болевого синдрома. Грайнер и ее представители заявляли, что невнимательность баскетболистки при сборе сумки была вызвана усталостью от длинного сезона, джетлагом при перелете из России в США и постковидным синдромом, который может снижать когнитивные функции.

Адвокаты Грайнер утверждают, что экспертиза вещества в картриджах Грайнер не соответствовала российскому законодательству, потому что не определяла количество ТГК (тетрагидроканнабиола) в веществе, а в машинах, используемых для измерения содержания вещества, выявлено «несколько дефектов». Эксперт определил массу гашишного масла, но не устанавливал наличие ТГК.

Госдеп США вообще рекомендовал американским гражданам, в том числе спортсменам, не приезжать в Россию в этом году – но Грайнер объяснила, что возвращалась в Россию ради УГМК и не могла оставить клуб в ответственный момент сезона: «Мы с командой весь сезон упорно боролись за место в таблице. Я бы ни за что их не подвела».

Кто за нее вступился?

Многие – от различных организаций в Екатеринбурге до российской и американской баскетбольных федераций, а также БК УГМК. Директор клуба Максим Рябков дал положительную характеристику Бриттни Грайнер в ходе выступления в суде: «Нашей задачей было рассказать суду о ее характеристике как спортсменки и как человека. Рассказали, какую большую роль она внесла в успехи клуба и в развитие всего российского баскетбола. В том числе благодаря ей мы поднялись в рейтинге Евролиги. Постарались ответить на те вопросы, которые были у прокурора».

Ни на решительность прокурора, требовавшего 9,5 лет колонии, ни на приговор суда, это, кажется, не повлияло.

Заступались за Грайнер и в Америке – звезды НБА Стефен Карри и Леброн Джеймс, партнеры по женской НБА, профсоюз, клубы. Лига провела Матч всех звезд под вывеской поддержки Грайнер:

Журнал Time даже поместил Бриттни на обложку с подписью «Борьба за свободу».

Вообще первые месяцы историю с Грайнер старались замалчивать в Штатах по просьбе Госдепартамента США, чтобы – как пояснял ESPN – «не делать ее еще более ценным активом». Позднее дело Грайнер подхватил бывший представитель США в ООН Билл Ричардсон, который в течение многих лет занимался освобождением заложников (до этого ей занималось консульство США – оно просто следит за судебными процессами в отношении американских граждан, но не вмешивается в них).

После представители США объявили, что, по мнению Госдепа, РФ неправомерно задержала Бриттни Грайнер: «Государственный департамент будет предпринимать меры для того, чтобы обеспечить надлежащую поддержку госпоже Грайнер», – говорилось в заявлении.

На оправдательный приговор в Америке вряд ли надеялись, так что эта поддержка подразумевала дальнейшие переговоры об обмене заключенными – возможные только после того, как приговор Грайнер вступит в силу.

Что говорят в Америке? А что в России?

«Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде», – заявил после объявления приговора президент США Джо Байден.

Его предшественник Дональд Трамп, конечно, занимает другую позицию: «Она отправилась с наркотиками в чужую страну, где очень внимательно к этому относятся. Они не любят наркотики, а она попалась. И теперь мы должны ее вытащить, хотя она вообще-то зарабатывает кучу денег».

Некоторые в США считают историю с Грайнер лишь cause celebre и призывают обратить большее внимание на декриминализацию марихуаны внутри США, а не на попытки оправдать попавшуюся с вейпами в России баскетболистку. Например, комментарор UFC и подкастер Джо Роган: «Люди продолжают сходить с ума по этому поводу. Они говорят: «Россия должна ее отпустить». У нас в Америке есть люди, которых сажают за марихуану, и они сидят взаперти годами. Так в чем отличие? Когда мы говорим об ужасном тюремном заключении Бриттни Грайнер в России, мы должны помнить, что в Америке за каннабис сидят десятки тысяч человек. Никто не должен сидеть в тюрьме за траву».

В России публично в защиту Грайнер пока почти никто не высказывался, кроме представителей самой Грайнер.

Зато, конечно, хватает комментариев, осуждающих баскетболистку. «Грайнер — чернокожая, лесбиянка и наркоманка, она олицетворяет собой ценности американцев, поэтому так важна Байдену» – это депутат Терюшков.

«Пусть в Америке своей живут как хотят. Грайнер была на территории Российской Федерации, она знала, что провозит. Это еще не самый большой срок, который она могла бы получить», – это депутат Свищев.

И только вездесущий Никита Джигурда верит, что Бриттни никакая не контрабандистка, но подает это со своей уникальной точки зрения: «Я понимаю, что она в своем статусе могла бросить в сумку, не думая ни о чем. Я убежден, что она, естественно, не занималась торговлей. Я глубоко убежден, что для Бриттни вот эта небольшая отсидка в России станет колоссальным пиаром, она книжку напишет, еще и миллионы получит».

Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков заявили, что обжалуют приговор: «Мы очень разочарованы приговором. Как профессиональные юристы, мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины».

Вероятен ли обмен Грайнер на заключенных россиян в США?

Администрация президента США Джо Байдена долго убеждала Конгресс в том, что российским властям необходимо предложить варианты обмена задерживаемых в Америке российских граждан на Грайнер. Подобные инициативы американское правительство не приветствует, так как боится, что это побудит другие страны задерживать американцев.

Первым появилось предложение обменять Виктора Бута на Грайнер и другого американца – Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Бута арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде по американскому запросу и впоследствии выдали США. Он был признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен в 2011 году к 25 годам лишения свободы.

На прошлой неделе госдеп США запросил телефонный разговор госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России, чтобы обсудить предложение об обмене заключенными: «Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер».

Позднее CNN рассказали со ссылкой на свои источники, что Россия потребовала в обмен на Грайнер и Уилана не только Бута, но еще и работника ФСБ Вадима Красикова или Романа Селезнева, сына депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева. Красикова приговорили в Германии к пожизненному сроку в декабре за убийство в 2019 году бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили. Селезнев осужден в США на 27 лет по обвинению в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций.

Американскую сторону не заинтересовали такие варианты обмена. «Мы сделали значительное предложение и готовы вести добросовестные переговоры. Но ничего добросовестного мы пока не увидели. Нам было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным. Очевидно, что мы не можем начинать переговоры с такими вводными», – заявила официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

Что дальше?

Если апелляция адвокатов Грайнер не будет удовлетворена, а обмена осужденными между Россией и США в ближайшее время не произойдет, это будет означать конец одной из самых успешных карьер в современном женском баскетболе. Из-за 0,7 грамма, оформленных как «контрабанда».

Вряд ли американских властей заботит именно карьера Бриттни. Рейтинги Демократической партии и действующего президента Байдена стремительно падают, а новые выборы – уже совсем скоро. Им приговор, скорее, на руку. После решения суда они могут уже начинать официальные переговоры с российской стороной об обмене – и в случае удачи будут показывать это как победу Госдепа, американской дипломатии и Байдена лично.

Женская НБА, тем временем, рекомендует своим игрокам не приезжать в Россию в следующем сезоне.

Это по какой-то причине радует отдельных представителей отечественного баскетбола. Например, легендарный тренер Станислав Еремин высказался так: «Если начать сначала, то абсолютно правильно, что задержали эту баскетболистку. Что же касается женской НБА, то они в своей деревне устанавливают свои правила, и им плевать на всех. И нам где-то тоже надо так же себя вести: устанавливать свои правила. Надо защищаться и тоже вводить свои законы».

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский , Антон Новодережкин , Владимир Трефилов ; Gettyimages.ru/Chris Coduto / Stringer, Chumsak Kanoknan / Stringer, Christian Petersen