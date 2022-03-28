Фильм о баскетболе, который получил «Оскар»-2022. Чем он так вдохновил?

Теперь «Оскар» есть и у Шака с Карри.

«Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» только что получила работа «Королева баскетбола», снятая канадским режиссером Беном Праудфутом. Картина вышла летом прошлого года и взяла уже третью награду (до этого был приз «Выбор критиков» и приз кинофестиваля в Палм-Спрингс).

«Королева баскетбола» – это история Люси Харрис, которая осталась в летописи баскетбола лишь как первая женщина, выбранная клубом НБА на драфте.

Удивительно проникновенной ее делают, пожалуй, два момента.

Во-первых, тональность.

Харрис сама рассказывает о своем пути в баскетболе – вспоминает, как работала на плантации, как тяжело адаптировалась в полностью белой команде университета, как женский студенческий баскетбол при ней стал более популярным, чем мужской.

Хихикающая старушка с южным акцентом и поразительным обаянием справляется лучше любого сценариста, лучше любого актера. Где-то подшучивает над хейтерами молодости. Где-то удивляется самой себе на площадке. Где-то недоумевает, почему на нее вообще кто-то обращает внимание.

Хронометраж фильма – 22 минуты. И за этот короткий промежуток Харрис успевает влюбить в себя зрителей, запомнится нескончаемыми запасами самоиронии и оставить ощущение, что вы знакомы с ней всю жизнь.

Через полгода после выхода документалки, 18 января 2022 года, Харрис скончалась.

Во-вторых, подспудная трагичность.

История Харрис трогает из-за того, что ее огромный потенциал так и остался нереализованным и сохранился в сущности в качестве анекдота.

Харрис была одной из первых звезд женского баскетбола – в середине 70-х три раза признавалась MVP, три раза приносила своему колледжу чемпионский титул, стала первой женщиной, которая набрала очки на олимпийском баскетбольном турнире, завоевала серебро Олимпиады-76. С ней Дельта Стэйт одержал 109 побед при 6 поражениях, а из 18 различных рекордов университета Харрис принадлежали 15.

Ее таланты не принесли ей ни особенной славы, ни финансового благополучия.

По окончании университета Харрис завершила игровую карьеру из-за отсутствия каких-либо баскетбольных соревнований для женщин. Она в течение двух лет пробовала себя в качестве тренера, но тоже не преуспела. Поиски места в мире завершились нервным срывом. Вскоре у нее диагностировали еще и биполярное расстройство. В итоге она вернулась в родной городок, чтобы оставшуюся жизнь проработать учительницей физкультуры.

В фильме Харрис уверяет, что прожила счастливую жизнь и без профессиональной карьеры. После университета она посвятила себя семье, воспитала четырех детей.

И все же баскетбол ее практически забыл. Память о ней присутствовала лишь в виде комичной сноски: в седьмом раунде драфта-1977 под 137-м пиком ее выбрал клуб НБА («Джаз» из Нового Орлеана). Лишь спустя много лет, в 1999-м (через три года после рождения женской НБА), ее ввели в Зал славы баскетбола и начали время от времени вспоминать как одну из великих предшественниц женского баскетбола.

Продюсеры картины Шакил О’Нил и Стефен Карри не скрывали, что никогда и не слышали о Харрис прежде.

«Когда я увидел фильм, то расплакался, – говорил Шак. – Я сказал себе: «Сделаю все, чтобы весь мир увидел его…» Я хотел бы, чтобы Люси побывала на церемонии вручения «Оскара», чтобы она побывала на красной дорожке, чтобы она получила заслуженную славу. Я хотел, чтобы она могла обратиться к большой аудитории и вдохновила будущие поколения…

Из-за того времени, в которое она жила, она, чернокожая спортсменка, была лишена всех возможностей. Мы хотим, чтобы мир узнал, что она была величайшей. Хочу, чтобы женщины, особенно спортсменки, узнали о ней».

Фильм оказался актуальным и еще по одной причине.

Получая «Оскар», Бен Праудфут напомнил о Бриттни Грайнер, арестованной в России за контрабанду наркотических веществ.

«Если кто-то еще сомневается, что спортсменки могут быть интересны широкой аудитории, что их истории не менее ценны и важны… то пусть этот «Оскар» будет им ответом, – сказал он. – И да, верните Бриттни Грайнер на родину».

Фото: Gettyimages.ru/Neilson Barnard, Cindy Ord/Getty Images for Tribeca Festival