Звезду НБА обвиняют в мошенничестве с NFT-токенами. Получил 1,5 млн – подарил по майке с автографом

Парень находчивый, хотя и играет за «Сакраменто».

Что за афера?

В американском спорте уже больше года продолжается бум на NFT-токены (невзаимозаменяемые токены). За год этот рынок вырос примерно в 220 раз – со 100 миллионов долларов в 2020-м до 22 миллиардов в 2021-м. Присутствие НБА в этой сфере стало особенно заметно благодаря NBA Top Shot, в рамках которого этих самых токенов уже продали на миллиард долларов. В случае NBA Top Shot в качестве уникальных токенов выступали коллекционные видео лучших игровых моментов.

Некоторые звезды НБА и сами активно участвуют в NFT-проектах. Например, Стеф Карри, установив рекорд по числу трехочковых, запустил собственную коллекцию из 2974 уникальных токенов. Каждый токен иллюстрировал определенное трехочковое попадание игрока и стоил всего 499 долларов.

Вот и Де’Аарон Фокс из «Сакраменто» решил, что не может упускать такую возможность. В декабре он объявил о создании собственной NFT-аферы под названием «SwipaTheFox». Игрок предлагал такой бесценный комплект: токен в виде изображения уродливой лисы в уникальном одеянии (по-английски «fox», что соответствует фамилии игрока) за примерно 400 долларов и за еще 0,3 эфириума (около 1000 долларов) абонемент в его личный виртуальный клуб, где с ним можно было пообщаться в канале на Discord и поиграть в «Call of Duty» и где также разыгрывались билеты на Матчи всех звезд, мерч с его автографами и целых пять стипендий в университет Кентукки.

Персональных болельщиков Фокса (такие есть!) подобное предложение заинтересовало, особенно из-за того, что поначалу игрок каждый день был в доступе и отвечал на их вопросы. К 23 февраля в виртуальный клуб вступили примерно 3 тысячи человек, которые приобрели 6005 токенов. Задумка принесла создателям 475 эфириумов, то есть примерно 1,2-1,5 миллиона долларов (такая разница из-за того, что курс криптовалют крайне волатилен).

И вот тут Фокс неожиданно выступил в твиттере и объявил о том, что проект закрывается.

«Хочется написать о нашем NFT-проекте, который мы недавно запустили. Запустили мы его не вовремя. Я делегировал ряд полномочий по запуску NFT ради возможности поработать с профессионалами. Нам не очень понравилось и то, как все работало, и то, что он потребовал от меня много времени и внимания по ходу сезона НБА».

Возврат средств был не предусмотрен.

Фокс лишь пообещал, что всем, кто приобрел больше пяти токенов, подарит свою майку с автографом. Такой сувенир можно купить онлайн за 100 долларов.

После этого сайт Фокса закрылся, социальные сети проекта были удалены, а записи Фокса пропали из Discord. На запросы журналистов Фокс и его представители не отвечали. Админ проекта в Discord также подтвердил, что «на этом проект по сути завершен».

Лишь после нескольких критических статей в прессе Фокса в его твиттер-аккаунте появилось обещание, что все непременно возобновится, когда у игрока будет больше времени.

«Этот проект представляет бренд, который будет расти и дальше. У меня есть обязательства перед болельщиками «Сакраменто». Они заслуживают моего полного внимания. Как я уже заявлял, я хочу сделать это грамотно и принести пользу держателям моих NFT-токенов. Проект будет возобновлен по окончании сезона».

Чем все это ему грозит?

Да собственно ничем.

Такая манипуляция с токенами называется «rug pull» (дословно «выдергивание коврика» (из-под ног), это довольно распространенный вид мошенничества в области блокчейна, когда разработчики отказываются от проекта, но не возвращают деньги инвесторам.

Проблема тут двоякая: во-первых, в криптосфере нет никаких инструментов для контроля со стороны государства, во-вторых, можно сказать, что Фокс ничего не нарушал – фанаты хотели купить у него уникальные токены и общение с ним, он им это и прилежно продавал. Несмотря на все попытки вывести NFT-проекты в плоскость реальности, настоящая ценность подобных активов по-прежнему остается сомнительной и пригодны они лишь для спекуляций.

Фокс – одна из типичных псевдозвезд НБА: он демонстрирует вроде бы добротную статистику (в этом году 21,8 очка, 3,9 подбора и 5,2 передачи при 47% с игры), является лидером в своем клубе и обладает узнаваемым стилем игры, но не влияет на результат настолько, чтобы над «Кингс» все не смеялись.

В 2020-м разыгрывающий заключил с «Сакраменто» соглашение, по условиям которого получит за следующие пять сезоном 163 миллиона долларов (28,1 млн в этом сезоне). Фокс теоретически без проблем мог бы вернуть деньги, но, судя по всему, пока делать это не собирается – заверения в твиттере, что проект будет возобновлен по окончании сезона, Фокс сделал только на фоне обвинений в мошенничестве.

Его персональные болельщики при этом одинаково разочарованы в игроке, но оценивают ситуацию по-разному.

«Я понимал, что есть определенные риски, связанные с NFT, – сказал один из них. – Это спекулятивные инвестиции. Я стараюсь минимизировать риски и потому ищу проекты с известными основателями. Именно поэтому мне казалось, что здесь все в порядке. Думаю, что многие заинтересовались только потому, что болеют за Фокса персонально, они не знали, чего ждать. И очевидно, что мы верили всем его обещанием. Ровно поэтому то, что произошло, так ужасно.

Возможно, некоторые вели себя чересчур наивно. Но Де’Аарон Фокс виновен в том, что намеренно всех обманул. Если нужно выделить виноватых, то я скорее укажу на человека, который пытается всех кинуть, особенно если вы учитываете динамику между ними – кумир намеренно использовал своих болельщиков.

В Discord он всегда говорил, что дело тут не в деньгах – для меня, мол, важен мой бренд, я строю нечто долговременное, то, чего никто никогда не делал, я могу общаться с болельщиками. Вероятно, что инициатива исходила не от него. Мне кажется, кто-то руководил всем проектом, а его просто привлекли в качестве публичной фигуры. Хотя меня удивляло, что не только он сам много этим занимался, но и его жена. Не просто кто-то писал за них в соцсетях. Они часами разговаривали с нами – рассуждали о том, какой классный у них проект, обещали самые разные вещи.

Я разочарован не из-за того, что проект провалился, так случается с большинством NFT-проектов. Я разочарован, что для него репутация означает так мало – он не сделал ничего, чтобы исправить ситуацию».

«Я просто хочу, чтобы люди знали, что он – мошенник, – говорил другой. – Никогда не видел, чтобы кто-то вел себя столь низко. Лгать о том, что будет раздавать стипендии и при этом брать деньги у людей, которые гораздо беднее, чем он. Это просто низко.

Я сейчас понимаю, что это была плохая инвестиция. Но я не огорчаюсь из-за того, что потерял деньги, я огорчаюсь, потому что не получил то, за что заплатил деньги – все это так и не было предоставлено. Как будто вы что-то заказали, а вам говорят, что для этого потребуется слишком много усилий, а поэтому мы просто исчезнем.

По сути, Фокс выставил компанию на IPO, собрал деньги, а потом исчез, прихватив все инвестиции акционеров. Если бы это происходило на рынке, то его бы сейчас искала полиция».

Новостей, что кто-то из пострадавших обратился в суд, пока не поступало.

Рано или поздно Фоксу придется объяснить, что же это все-таки было. Пока не совсем понятно, ради чего будущий обладатель двухсот миллионов украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 р. 70 к. денег. пошел на аферу, которая ему ничего не принесла, кроме испорченной репутации.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Christian Petersen