Леклер возглавил эстафету Олимпийского огня в Монако – и украл шоу: стал главной звездой вместо факела

Олимпиада 2024-го пройдет в Париже, и французы готовятся: церемония открытия на Сене, инсталляции в виде колец на Эйфелевой башне, общий бюджет – 4,4 млрд… Ожидания: рекордные от 7 до 11 млрд экономического эффекта для региона, 3 млн посетителей с тратами в 2,6 млрд, 878 соревнований по 54 различным дисциплинам, 7 млрд за медиаправа и спонсорство...

Под стать и эстафета Олимпийского огня: за 68 этапов она пересекает тысячи километров, десятки городов и даже три океана. Факел – стильный концепт от популярного дизайнера-новатора Матье Леаннера.

Для эстафеты рекрутировали сотни звезд, огонь встретили в Марселе, но временами он «выбегает» и за территорию страны – например, в формально независимое княжество Монако. И там факел первым приняла, наверное, главная спортивная звезда страны – пилот «Феррари» Шарль Леклер!

Ведь сезон-2024 принес №16 самую желанную победу в карьере: он как раз сумел разрушить проклятье домашнего Гран-при и стал триумфатором этапа «Формулы-1» в Монако.

И княжество накрыла такая эйфория, что рыдали буквально все – от полиции и пожарных до князя .

Потому спустя пару недель Шарль и предстал в новом образе – амбассадора родного города на олимпийский мотив.

Конечно же, не обошлось без памятного селфи, процесс создания которого сняли, буквально, со всех ракурсов.

Кадры для истории.

Сопровождали Леклера и священный огонь по меньшей мере 10 охранников и восторженные возгласы зрителей.

Кроме Шарля честь пронести олимпийский огонь по улицам Монако и торжественно передать его князю Альберту II с женой княгиней Шарлин досталась еще трем подданым княжества: лыжнице Александре Коллете, тенессистке Сяосин Ян и бобслеисту Руди Ринальди.

По именам уже очевидно, кто тут главная звезда – как и по взбудораженным лицам и крикам детей: больше всего улицы Монако ожидали появления именно Леклера. Мальчишки и девчонки не могли устоять на месте, когда мимо проходил победитель Гран-при Монако, тянулись чтобы пожать ему руку и получить заветный автограф.

Теперь в списке карьерных достижений Шарлю осталось поставить лишь одну галочку – звание чемпиона мира «Формулы-1». Звание главного факелоносца он уже украл.

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