«Кого ни назову – раскритикуют!» И кого Ферстаппен выбрал в топ-5 лучших пилотов за всю историю «Ф-1»?
Не себя!
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен переписывает рекорды автоспорта и сам рвется в топы лучших гонщиков за всю историю – к 26 годам он уже, например, в топ-3 по победам и убедил даже бывшего супремо серии Берни Экклстоуна, который вживую видел практически всех великих чемпионов.
Сам Макс же всегда указывал: у него никогда не было кумиров, Михаэль Шумахер для него – просто «дядя Миши», а рекорды не имеют никакого значения. Потому вопросы об истории, величии и грандиозных предшественниках для него – всегда каверзные и сложные.
Но на Гран-при Канады в эксклюзивном шоу для онлайн-вещателя DAZN пришлось отвечать – хотя изначально Макс и попытался съехать:
Макс: Знаете, в чем дело? Кого бы я ни выбрал, люди придут в комментарии и не согласятся.
Репортерка: Не такой уж мягкий выбор.
Макс: Очень трудный вопрос. Ладно, зайду так: Михаэль Шумахер, возможно Айртон Сенна, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон… И Хуан-Мануэль Фанхио.
Репортерка: Олдскул!
Макс: Да, олдскул!
Согласны с выбором Ферстаппена?
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