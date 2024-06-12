«Кого ни назову – раскритикуют!» И кого Ферстаппен выбрал в топ-5 лучших пилотов за всю историю «Ф-1»?

Не себя!

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен переписывает рекорды автоспорта и сам рвется в топы лучших гонщиков за всю историю – к 26 годам он уже, например, в топ-3 по победам и убедил даже бывшего супремо серии Берни Экклстоуна , который вживую видел практически всех великих чемпионов.

Сам Макс же всегда указывал: у него никогда не было кумиров, Михаэль Шумахер для него – просто «дядя Миши», а рекорды не имеют никакого значения. Потому вопросы об истории, величии и грандиозных предшественниках для него – всегда каверзные и сложные.

Но на Гран-при Канады в эксклюзивном шоу для онлайн-вещателя DAZN пришлось отвечать – хотя изначально Макс и попытался съехать:

Макс: Знаете, в чем дело? Кого бы я ни выбрал, люди придут в комментарии и не согласятся.

Репортерка: Не такой уж мягкий выбор.

Макс: Очень трудный вопрос. Ладно, зайду так: Михаэль Шумахер, возможно Айртон Сенна, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон… И Хуан-Мануэль Фанхио.

Репортерка: Олдскул!

Макс: Да, олдскул!

Согласны с выбором Ферстаппена?

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