В «Ф-1» рекорд конкуренции за 10 лет: 4 победителя в 8 гонках! Доминированию «Ред Булл» конец?

Согласны даже Ферстаппены.

«Формула-1» в 2024-м – странная: с одной стороны, Макс Ферстаппен шел на рекорд по поулам подряд (взял 8 и сравнялся с Сенной) и не сдавал лидерство в чемпионате с первых же метров, но с другой…

В 8 первых гонках сезона сняты уже два проклятия – «беспобедного Норриса» и «домашнего ультранеудачника» (ноль подиумов и сходы даже в «Ф-2») Шарля Леклера!

Вместе с триумфом Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии выходит 4 победителя – такое разнообразие в турбоэру – за последние 10 лет – было лишь в 2017-м и 2020-м. И вообще в ХХI веке только в 2010-м и 2012-м на старте года выходило больше разных победителей.

Да и в чемпионате у Ферстаппена прямо сейчас далеко не подавляющее преимущество – 31 балл над Шарлем Леклером перед отрезком в 16 Гран-при!

В Кубке конструкторов между «Ред Булл» и «Феррари» даже меньше – 26 очков:

И за последние сезоны отыгрывали больше – например, на старте 2022-го у Леклера было преимущество даже в 36 баллов.

Главное – в другом: похоже, эра доминирования «Ред Булл» все же закончилась. Признает даже отец Макса Йос:

«Эра доминирующего болида «Ред Булл», похоже, действительно закончена. Может, команде стоит чуть больше сосредоточиться на гонках и коммуникации, а не на других вещах.

Безусловно, будут этапы, когда «Ред Булл» вновь окажется в форме, однако мне очень интересно понаблюдать, как станут решать проблемы. Что-то нужно сделать.

«Ред Булл» должен разобраться в причинах, ведь понятно, что команды вроде «Феррари» и «Макларена» приближаются. Макс в какой-то степени способен смягчить это, но большая разница с Серхио Пересом становится все более и более очевидной», – сообщил Йос в интервью De Telegraaf.

Сын поддержал:

«Безусловно, стоит ждать новых победителей и новой расстановки сил. Потому что отрывы между командами стали меньше. Чьи-то машины лучше работают на трассах городского типа, чьи-то лучше смотрятся в скоростных поворотах, чьи-то лучше в медленных поворотах. Мы будем видеть колебания в форме команд.

Я знал, что мы не сможем повторить то, что было в прошлом году, такие сезоны [как предыдущий] вообще большая редкость. Так что я всегда знал, что в этом сезоне все будет немного иначе. При этом сейчас я также не думаю о нашем положении в чемпионате и так далее. Ведь в этом сезоне будет еще очень много гонок. Какие-то трассы подойдут нам лучше, какие-то хуже. В конечном счете, все сложится так, как сложится.

Посмотрим, что мы сможем сделать на Гран-при Канады. Там на трассе будет новое покрытие, что тоже может преподнести пару сюрпризов. И, в том числе в связи с этим, этап в Монреале также будет далеко не сильнейшим для «Ред Булл». Хотя, вероятно, там мы должны смотреться все же чуть лучше, чем в Монако».

В «Феррари» не скрывают: будуть давить «Ред Булл» и заставлять Ферстаппена ошибаться и дальше

«Ничего не решено в одну или другую сторону, – высказался шеф «Феррари» Фредерик Вассер. – Но, уверен, «Ред Булл» и Макс [Ферстаппен] и так не считали, что уже стали чемпионами. Это часть игры: всегда надо делать больше, стараться больше. Я убежден, что «Ред Булл» не контролирует ситуацию»

Не хочу делать выводы на основе уик-энда [Гран-при Монако], однако, если посмотреть на последние два часа уик-энда [Гран-при Эмилии-Романьи], то, думаю, Макс допустил больше ошибок в Имоле или сошел с трассы больше раз, чем за последние три сезона.

[Такое случается] когда приходится больше атаковать. Если остаешься в зоне комфорта в плане стратегии, то не допускаешь ошибок – полагаю, [«Ред Булл»] находился в такой ситуации.

Мы просто не видели [просчетов], которые проявились, когда команду вынудили работать на пределе. В прошлом году был приличный отрыв. Порой нам удавалось навязать борьбу в квалификации, однако по гоночному темпу отставание в среднем составляло четыре-пять десятых. Когда есть разница в четыре-пять десятых, ты фактически не рискуешь.

Полагаю, в Джидде в прошлом году Макс стартовал девятым, а спустя три круга стал лидером. Это касается и стратегии: в Австрии Макс заехал в боксы на последнем круге, чтобы проехать лучший круг. То есть отрыв составлял один пит-стоп.

Даже если допускаешь ошибку в таких условиях, она незаметна. В этом сезоне ситуация уже другая. Ситуация другая из-за нас, но также из-за «Макларена», ведь «Макларен» стал ближе к «Ред Булл», в этой борьбе мы должны извлечь максимум.

Но не нужно делать какие-либо выводы, так как я считаю, что [«Ред Булл»] вернется, и это будет скоро, команда покажет силу. Я вовсе не думаю, что будет просто.

Канада – чуть ли не полная противоположность Монако, если говорить о скорости и прижимной силе, но в то же время низкоскоростные повороты, шиканы и поребрики похожи.

Однако, если посмотреть в целом, мы показывали скорость в Мельбурне, хорошо выступили в Имоле, в Майами с разными типами покрышек, разным асфальтом, разными конфигурациями.

Возможно, мы в одной десятой, даже на длинных отрезках. В Майами мы проехали 40 кругов и финишировали в двух секундах от Макса, в Имоле разрыв составил шесть секунд после 36 кругов.

Я считаю, сейчас есть минимум три команды, способные сражаться за поул, способные сражаться за победу, и «Мерседес» не так далеко. Конечно, ситуация меняется от трассы к трассе, и, пожалуй, будут гонки с преимуществом «Ред Булл», «Феррари» или «Макларена», поэтому надо пользоваться возможностями. Но борьба предстоит плотная.

В отличие от прошлого года, мы в борьбе, если хорошо себя проявляем и собираем все воедино. Это означает, что мы оказываем некоторое давление. [«Ред Булл»] приходится выбирать более агрессивные стратегии, команда уже не в зоне комфорта, как в прошлом году, когда происходящее не имело значения – она была впереди после двух кругов.

Тогда ничего не имело значения: никто на них не давил, и и они попадали в комфортную ситуацию, когда могли принимать любое решение по своему желанию – планы «А», «В», какие угодно. Не было более удобных и менее удобных вариантов. Потому мы и хотим приблизиться как можно сильнее, чтобы надавить и заставить теряться в поисках правильных стратегий – тогда иногда они будут принимать и неправильные решения. А когда они ошибутся, первый шаг – мы должны быть рядом.

Конечно, цель в итоге стать быстрее, а не просто сидеть позади и ждать. Но это не так-то просто: для обгона или заметного преимущества требуется 0,5-0,6 секунд с круга – тогда можно поправить плохой старт, например, и вернуться в лидеры. А с преимуществом даже в 0,2 секунды в настолько плотном соперничестве сейчас обогнать невозможно.

Так что сейчас важно именно принять образ мышления «мы тоже можем допускать ошибки» и давить.

Это меняет расклады. У нас появился шанс: если сделать еще один небольшой шаг вперед, можно действительно бороться каждый уик-энд. И так будет до конца сезона. Я считаю, что «Макларен» и мы достанем «Ред Булл».

«Мне кажется, поворотный для нас момент в этом сезоне случился несколько гонок назад, – отметил Леклер. – Да, в этих нескольких гонках у нас не было достаточно быстрой машины, чтобы победить. Тем не менее, мы смогли победить в Монако – я знал, что нам нужно постараться воспользоваться этой возможностью, и мы это сделали.

И мы очень неплохо поработали. На старте сезона у меня было две квалификации, в которых мне пришлось нелегко, но после этого, поработав над квалификационным темпом, мы стали выступать намного лучше и я доволен проделанной работой.

Так что да, я очень доволен тем как идут дела, и я надеюсь, что впереди нас ждет еще много побед. Но нам не стоит расслабляться, потому что в Монако все-таки весьма специфическая трасса, и наша машина в этот уик-энд работала действительно здорово.

Но это не значит, что так будет продолжаться до конца сезона. Тем не менее, оглядываясь назад на старт сезона, мне кажется, что мы действительно хорошо потрудились, сумев выжать максимум из этих гонок. И да, мы хотим продолжать в том же духе».

«Когда нам удется усилить давление, как в Монако, то происходит вот что: Макс допустил ошибку, а Серхио Перес вообще выбыл в первой сессии, – согласился и Карлос Сайнс. – Мы просто должны всегда выкладываться на максимуме, выдавать все, что только можем и тогда все увидят сложности у «Ред Булл». Уик-энд в Монако стал отличным примером».

«Макларен» тоже рядом и готов сражаться – согласны и пилоты, и босс

Хоть в обоих таблицах оранжевая английская команда пока и чуть дальше из-за не слишком резвого старта сезона, по общему тему же – например, в Имоле – она вполне соответствовала и «Феррари», и «Ред Булл».

Так что явно вмешается и в следующих гонках – и все в «Макларене» согласны: битва за титулы тоже близка!

«Думаю, мы можем, – подчеркнул шеф всего «Макларена» Зак Браун. –Мы нуждались в аэротрубе, в больших вещах. Всегда можно нанять больше людей, что-то улучшить, однако я очень доволен техническими руководителями, коммерческим отделом, нашими финансами, всеми элементами. Так что да, думаю, у нас есть все необходимое, надо просто продолжать двигаться вперед.

Мы довольны сегодняшним положением. Цель заключается в чемпионстве и победе в гонках. Это непросто, мы давно такого не добивались. Однако мы настроены на это.

Разумеется, наше видение заключается в борьбе за титул. Пока мы не готовы. Но есть ощущение, что у нас есть все необходимое, чтобы добраться до этой точки. Не считаю, что мы очень далеки.

Андреа [Стелла] потрясающе работает на должности руководителя коллектива. У нас прекрасные мужчины и женщины, которые отлично себя проявляют, дают нам быструю машину. У нас два выдающихся гонщика – думаю, мы определились с составом, очень довольны им, и он будет с нами в обозримом будущем.

С технической точки зрения есть все необходимое. Мы много говорили об аэротрубе, о новых инструментах для симуляций, CFD и тому подобном – все на месте».

«Не думаю, что у «Ред Булл» были серьезные трудности, – согласился лидер «Макларена» Ландо Норрис. – Они не претендовали на победу, но Макс [Ферстаппен] был в пределах двух десятых или двух с половиной десятых секунды от поула. В общем, у него был не плохой уик-энд. Просто «Феррари» была очень быстра, а между ними были мы – как и в предыдущие две гонки.

У «Ред Булл» нет проблем. Просто остальные приблизились, поэтому создается ощущение, что они испытывают трудности. Но факт в том, что мы и «Феррари» быстрее них, а они просто не такие быстрые, как раньше.

Даже без проблем у команды Макс все равно не на подиуме – а такого не происходило последние пару лет. Знаю, это потрясающе, здорово видеть разных людей на подиуме, как бы грубо это ни прозвучало.

Людям тоже приятно смотреть [на разных пилотов на подиуме], а другим пилотам радостно осознавать, что у них появились возможности. Думаю, все это здорово для чемпионата».

«Да, теперь мы сможем сражаться с соперниками постоянно, согласился и Оскар Пиастри, финишировавший в Монако вторым. – Три последние гонки прошли на совершенно разных трассах, и везде мы были конкурентоспособны.

Майами до этого года была одной из наших худших трасс. В Имоле всегда было получше, и там удалась очень сильная гонка. И в Монако – наша машина всегда страдала в медленных поворотах, но мы оказались быстры. Думаю, теперь мы можем показать себя на любой трассе. Не нужно надеяться на результат только на скоростных треках, как в прошлом.

Перед квалификацией мы рассчитывали, что поул способен взять кто угодно из четырех сильнейших команд – давно такого не было. Так что, думаю, мы сможем бороться за лидерство на каждом этапе».

«Феррари» и «Макларен» проводят хороший отрезок. Обе команды и пары гонщиков выглядят очень сплоченными, сосредоточенными и здорово структурированными. Это означает, что «Ред Булл» внимательно смотрит в зеркала заднего вида, если говорить как о чемпионате пилотов, так и о Кубке конструкторов. И, похоже, борьба началась, учитывая, что впереди так много гонок», – отметил в колонке для Sky Sports комментатор, бывший пилот «Формулы-1» и нынешний голос международной трансляции Мартин Брандл.

Верите?

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Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff, Lars Baron / Staff, Mark Thompson / Staff, Peter Fox / Stringer, Rudy Carezzevoli / Stringer, Ryan Pierse / Staff