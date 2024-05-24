Десант «Ф-1» на Кинофестивале в Каннах: братья Леклеры и Окон с Гасли. Роскошные костюмы, ювелирка, фотки с Карой Делевинь…

С 24 по 26 мая «Формула-1» выезжает на самую гламурную локацию календаря – Монако. Декорации местного Гран-при давно превратились в светский раут, а экскурсии по пит-лейн и прогулки по стартовой решетке – в приемы на красной ковровой дорожке. И спортсменам даже к этому надо привыкать и тренироваться – а ведь еще отрабатывать могучие рекламные и маркетинговые контракты!

И особенные любители такого рода вечеринок обычно не упускают шанса засветиться перед камерами – например, братья Леклеры из системы «Феррари» и Пьер Гасли с Эстебаном Оконом из «Альпин» заглянули на Кинофестиваль в близком к Монако Каннам. Вообще их появление там совершенно неудивительно: именно эти ребята стараются не пропускать любые торжественные рауты от «Уимблдона» до теннисных турниров в Монако , регат, матчей НБА или НФЛ, да и просто таких вот торжественных событий.

Что же они там обычно делают? Интереснее всего наблюдать за главной звездой Скудерии Шарлем Леклером – его подготовка всегда начинается со стрижки в салоне у мамы в Монако :

И только затем он вместе с новой девушкой Александрой Сен-Мле заявился в зону прооизводителя ювелирки на Фетивале в Каннах – APM Monaco. Это отработка спонсорского контракта – у Шарля с ними личная коллекция . Стоимость – от 100 евро за самый простой фирменный перстень, который Шарль снимает только перед посадкой в болид (потому что он массивный и не влезет в гоночную перчатку) до 150 евро за браслеты и 450 – за подвески.

А это его брат Артур из «Формулы-2» – тестер и резервист Скудерии. Он тоже рекламирует ювелирку родственника – и тоже попадает так на самые топовые события, куда без Шарля бы его вряд ли легко пригласили.

Что же звезда «Феррари» делает на таких приемах? Тусит с другими звездами – например, актрисой и моделью Карой Делевинь.

А один из главных модников пелотона Пьер Гасли вообще счастлив – он так любит подобную жизнь, что мечтал бы о ней и без вала спонсорских контрактов. Даже переехал в Милан ради того, чтобы оказаться поближе к центру всевозможного высокого искусства – а еще из-за близости к заводу и родине («могу быстро навестить семью коротким перелетом») и громкости самого города («там много музыки, моды, гастрономии, кино… Люблю итальянскую культуру»).

А еще оттуда близко к базам его основных спонсоров – французского производителя обуви Berlutti (парижский бренд одевает и французских звезд Олимпиады-2024!), люксовых костюмов Louis Vuitton (№10 обожает их сумки, штаны и обувь) и швейцарского часового и ювелирного H. Moser & Cie. Последний – вообще партнер всей «Альпин»!

Что же Пьер там делал? Кормил роскошью девушку Фрацишку Сиркейру Гомеш – модель и амбассадора конкурирующего бренда Charlotte Tilbury из конкурирующего модного дома Puig!

Правда, их все равно одевал один модельер – создатель люкосовой марки Mar Мэль Найтшалаль. И в ход пошло все подряд: аксессуары Dior, обувь Laboutin, ювелирка Chopard, продукция Chanel... В сумме – точно на десятки тысяч долларов!

Все, чтобы пара блистала в лучах солнца Лазурного Берега!

Эстебана Окона тоже наряжал Маэль – но только в спонсорские марки.

Чем Эстебан там занимался? Фоткал свою девушку-модель Флави Барлу – ее тоже наряжал Маэль, и в подборку брендов добавился еще Fenty от Рианны и платье бренда родом из России (аж из Саратова!) YANINA Couture Юлии Яниной! Вот это кроссовер, да?

Пара позировала как могла:

В конце концов, «Альпин» провалила сезон и пока на треке гоняет в основном за пределами топ-10, спонсоры почти не подсвечиваются в трансляциях – и активировать их вложения требуется и по-другому. Например, вот таким тяжелым трудом!

А чей образ приглянулся вам больше всех?

Что еще почитать о взаимопроникновении мира моды и гонок?

Фото: instagram.com/pierregasly ; instagram.com/moserwatches ; instagram.com/charles_leclerc ; instagram.com/apmmonaco ; instagram.com/estebanocon ; instagram.com/berluti