Ферстаппен догнал рекорд Сенны по поулам в «Ф-1». А ведь накануне постоянно слетал в гравий и бил руль от злости!

Ночная трансформация «Ред Булл».

Гран-при Эмилии-Романьи начинается уже традиционно для этого сезона «Формулы-1» – Макс Ферстаппен на поуле. Уже в восьмой раз подряд – повторил легендарный рекорд Арйтона Сенны: дольше гроссмейстерскую серию из первых стартовых позиций еще никто не выдерживал.

А ведь еще день назад чемпион лишь изучал новоуложенный гравий Имолы – постоянно вылетал в одном и том же повороте:

И только бил руль в ярости – вам не показалось!

«Полагаю, что хуже, чем сегодня, быть уже все равно не может? – высказался Макс после сессий. – Мы изучим некоторые вещи, которые могли бы улучшить, но также нужно говорить и о том, что другие команды сделали шаг вперед. Мы же просто провели плохой день.

Было очень сложно подобрать нормальный баланс машины. Я просто не чувствовал себя комфортно за рулем болида, его сильно болтало по трассе. Потерять контроль над машиной было очень просто. Так что нам надо будет разобраться с парой вещей, потому что сегодня все было очень плохо.

Я не чувствовал себя комфортно. У нас все было очень плохо в том числе с темпом на длинной дистанции. Так что да, нам определенно нужно улучшить пару вещей, если завтра мы вообще хотим быть конкурентоспособными».

«В относительном выражении мы оказались дальше [от лидеров] во второй практике, чем в первой. Это означает, что внесенные изменения стали шагом в неверном направлении.

В целом сцепления с трассой нет – ни на «софте», ни на «медиуме». На длинных отрезках мы видели, что отставание в среднем составляло одну секунду», – не менее категорично высказывался и советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

Для пересмотра настроек с утра субботы «Ред Булл» полностью пересмотрел его настройки и даже начал третью практику с низких мощностей мотора – для снижения крутящего момента на задних колесах и изучения поведения покрышек. Все сработало – Ферстаппен вернул уверенность в машине и поехал почти как по рельсам.

И как же он радовался после!

«Ох, вперед! Вот это было сложное начало, но мы, ####, все решили! Спасибо всем!»

Только посмотрите, сколько «Ред Булл» отыграл по сравнению со второй практикой – на полсекунды больше, чем кто-либо!

Шеф команды Кристиан Хорнер даже отдельно выделил симуляторщиков на базе Джейка Денниса и Себастьяна Буэми – они корпели над настройками всю ночь и утро для решения проблем.

Правда, не обошлось без грандиозного слипстрима от Нико Хюлькенберга:

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«Мы помогали друг другу весь уик-энд, – прокомментировал №27. – Он подтащил меня во втором сегменте, и я вернул одолжение».

Вклад соперника признал и Гельмут Марко, даже вновь поставивший против поула Ферстаппена:

«Результат стал позитивным сюрпризом. Оказалось, что изменения в настройках сработали, и Макс проехал волшебный круг, как всегда. Кроме того, ему помог слипстрим от Нико Хюлькенберга, который ехал впереди него. Теперь победа в гонке не является невозможной. На этой трассе жизнь гораздо проще, если ты впереди. Если Макс останется лидером после старта, его победа, безусловно, будет реалистичным сценарием».

«Пока уик-энд складывался очень непросто, даже сегодня утром. Так что я невероятно рад быть на поуле. Я этого совсем не ожидал, – высказался Макс, глядя на отрывы – выиграл у «Макларенов» меньше 0,1 секунды! – Перед квалификацией мы внесли пару финальных изменений в настройки болида, и они, как кажется, улучшили ситуацию. Я смог атаковать сильнее.

Это невероятная трасса. Атакуя на пределе в квалификации, ты здесь проезжаешь совсем близко от гравия. И я пару раз цеплял гравий на выходе из последнего поворота. Уровень адреналина очень, очень высок.

Мы отлично начали сезон, и повторить рекорд Сенны – особенное достижение. С момента его гибели прошло 30 лет. И я очень рад поулу – в каком-то смысле это хороший способ почтить его память. Он был невероятным гонщиком, и особенно хорош в квалификациях. В любом случае, это отличный день для команды и я очень рад».

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson