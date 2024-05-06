Как же «Ф-1» радуется первой победе Норриса! Команда качала, шеф «Феррари» облил шампанским, гонщики – 👍 из машин
Сборник всех эмоций.
«Формула-1» невероятно рада победе Норриса. Счастливы все: от проигравшего Ферстаппена до босса «Макларена».
Когда оранжево-черная машина под номером 4 рванула на последний круг Гран-при Майами, механики и гости в боксах «Макларена» затаили дыхание – лидер коллектива Ландо Норрис, проводящий 110-ю гонку в «Формуле-1», наконец-то вплотную приблизился к победе.
Одному из лучших английских гонщиков поколения долгие годы страшно не везло: он давно прописался среди лидеров пелотона, заработал 15 подиумов и стал своего рода рекордсменом – больше призовых мест без побед не было ни у кого в истории. Норрис 8 раз приезжал к финишу вторым, а несколько раз едва не добрался и до верхней ступени подиума: в 2021-м из-за приказа команды не стал атаковать напарника Даниэля Риккардо в Монце, хотя был быстрее, а в следующей гонке под дождем упустил победу в Сочи.
На этот раз все сложилось: сначала повезло с появлением автомобиля безопасности, а в заключительной части заезда лидер «Макларена» не дал преследователям никаких шансов – и легко оторвался аж от самого Макса Ферстаппена.
В момент пересечения финишной черты «Макларен» – да и все в паддоке Майами буквально взорвались.
«Ну, как раз вовремя. Отличная гонка. Я очень долго к этому шел. И мне наконец-то удалось победить.
Я действительно счастлив за свою команду. Я наконец-то добился результата ради них. Это был очень длинный день и очень тяжелая гонка. Я наконец-то оказался на вершине, так что сейчас я вне себя от счастья.
Весь уик-энд прошел хорошо. У меня были некоторые проблемы в пятниц, но я понимал, что мы сумеем их решить по ходу дела. И что нам удастся их решить.
Всего пара ошибок в некоторых областях. Но сегодня нам удалось собрать все воедино. Наш выбор стратегии оказался идеальным, и наш выбор окупился», – так прокомментировал свой триумф Ландо.
И кто только не поздравлял Норриса! Хэмилтон это сделал еще на трассе – а позже посоветовал соотечественнику как следует отметить победу:
«Я очень счастлив за Ландо. Сказал ему, что он должен остаться сегодня [в Майами]. Он попробует изменить время рейса. Ему нужно изменить его, он только что выиграл гонку. Это невероятно особенный момент».
Макс достойно принял поражение:
Карлос Сайнс, с которым Ландо дружит с самого дебюта в «Ф-1», тоже не мог остаться в стороне:
Среди поздравлявших был даже президент ФИА Мохаммед бен Сулайем:
Make McLaren Great Again c Дональдом Трампом:
А вот еще один приятель Норриса – пилот «Мерседеса» Джордж Расселл:
Бывший напарник британца Даниэль Риккардо тоже не прошел мимо:
А Фернандо Алонсо решил в целом поздравить весь «Макларен» – все-таки испанец выступал за команду в 2007-м и в 2015-2018 годах:
Вот сборник всех поздравлений:
Только посмотрите, как качали Норриса:
В соцсетях уже сравнили празднование с картиной Поля Делароша «Победители Бастилии перед Ратушей» 1835 года.
Конечно же, боссы команды не могли не поздравить свою звезду: сначала Ландо ждали крепкие объятия от исполнительного директора Зака Брауна:
«Она давно назрела. Это очень популярная победа среди фанатов, пилотов – очень многие гонщики подошли и поздравили его. Он пилотировал идеально, и машина была очень быстрой.
Нужно отдать должное руководителям. Я не мог бы пожелать лучшего главы команды, чем Андреа Стеллы. Он слушает, он коммуницирует, он вдумчивый, он трудолюбивый и требовательный. И на базе все такие. Все начинает складываться», – сказал Зак.
А потом и теплые обнимашки с самим Стеллой:
«Самое главное – это победа для Ландо, потому что он явно заслуживает ее. Мы всегда говорили, что как только мы дадим ему нужную технику, он воспользуется ею – и он воспользовался.
Я знаю, какая работа проделана ради этого. «Макларен» заслужил это. Надеюсь, все наслаждаются моментом. Мы посвящаем эту победу Жилю де Феррану [бывшему спортивному директору команды]», – заявил Стелла.
Сколько же эмоций было на подиуме!
А к послеподиумному празднованию внезапно присоединился руководитель «Феррари» Фредерик Вассер:
Попутно Норрис выложил фото с трофеем в соцсети с подписью: «Мы это сделали, #####. Первое место. 🏆»
Редкий случай в «Ф-1», когда результатами гонки довольны все! Поздравляем, Ландо!
Что еще почитать о Гран-при Майами:
Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование
Норрис – новый победитель в «Ф-1». А в жизни – босс многомиллионной империи развлечений в 24 года
Ферстаппен выиграл квалу «Ф-1» в Майами, но в топ-6 три команды – и все в полсекунды🤯
Главное в спринте Гран-при Майами: завал на четверых от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде
Все новости, цитаты, факты, результаты, трансляции, рекорды и данные Гран-при
Экскурсия по «Ф-1» в Майами: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают (с советами от местного пилота!)
Мастер-класс «Феррари» по спонсорству для «Ф-1»: $100 млн за респект ключевому рынку – обычно такой делают бесплатно
Фэйковый залив с яхтами – визитка Гран-при «Ф-1» в Майами. Организаторы обещали настоящую воду, но опять обманули
Для «Ф-1» в США придумали сектор-генератор ошибок. Сработало!
Трек для Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Вердикт пилотов – «не стандарт «Ф-1», не годится для гонок»
Фото: Gettyimages/Mark Thompson / Staff, Chris Graythen / Staff, Clive Mason / Staff, Clive Rose / Staff, Rudy Carezzevoli / Freier Fotograf; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press