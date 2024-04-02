«Хендэ» за 80 тысяч евро выбрали «лучшим спорткаром года». А он разве вообще где-то гоняет?

Оказывается, это будущее!

Весной в Нью-Йорке традиционно проводят Мировой Автосалон, на котором представляют множество новинок рынка, концептов для будущего и осмысления трендов настоящего. Для последнего лучше всего подходит и подведение итогов конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY) – она учреждена в 2004-м, опрос проводится среди широчайшего жюри из сотни самых авторитетных журналистов авторынка из 29 разных стран методом слепого опроса, а подсчет и проверку результатов ведет одна из крупнейших консалтинговых KPMG.

Одна из номинаций касается и мира скорости со спортом – WORLD PERFORMANCE CAR, означающая «лучший спорткар года». Условия номинации не требуют прямого участия модели в гонках, но «прямые улучшения ради концентрации на мощности» вместе с минимальным тиражом в 1000 экземпляров суммарно как минимум на пяти основных рынках и двух разных континентах как бы намекают: если ты не «Феррари», то совсем без участия в заездах или уникальных фишек столько просто не сбыть. Потому компаниям из этой номинации так или иначе требуется вкладываться в соревнования – либо еще больше в маркетинг.

Кто же фигурировал в главных претендентах в 2024-м? В топ-3 угодили сразу две модели «БМВ» – М2 и ХМ – но обоих уложил спортивный электрический «Хендэ» Ioniq 5 N!

Это «снаряженная» версия Ioniq 5, представленная еще в 2021-м – и в 2022-м она на том же WCOTY забрала все награды от «лучшей машины» до «электромобиля» и «дизайна». В нем – два комплекта электромоторов мощностью в районе 320 л.с., запас хода в 500 км (чисто для города – даже 700 км) и цена от 35 до 50 тысяч евро в зависимости от комплектации.

Ioniq 5 N представили в 2023-м на «Фестивали Скорости» в Гудвуде и действительно прокачали как следует – добавили мощности электромоторам (теперь они выдают 610 л.с. в «обычном» режиме и 650 л.с. в максимальном), продвинули разгон до 100 км/ч до 3,4 секунды, максималку – до 260 км/ч, и внедрили режим супербыстрой зарядки – батарею от 10 до 80% обещают восполнять за 18 минут при использовании самого мощного адаптера!

Стоимость такого великолепия для европейского рынка уже известна – от 79 тысяч евро. Однако производить и продавать модель планируют исключительно ограниченным тиражом по предзаказам с договорной ценой для всех остальных рынков.

Для гонок его действительно подготовили: спроектировали и внедрили диффузор для генерирования прижимной силы в поворотах, увеличили боковые акрылья и антикрлья, переработали капот и вместе с ФИА интегрировали особый каркас безопасности – он останется и в «продажной» модели.

Также для гоночной версии разработали особую подвеску (более широкую и низкую) с регулируемыми амортизаторами, 18-дюймовые колеса с гоночными сликами, усиленные тормоза и облегченный (но более жесткий) частично карбоновый корпус – для снижения массы до 1970 кг против 2100 кг у первоначальной версии с таким же аккумулятором. И, конечно, больше воздухозаборников для охлаждения!

Из дополнительных чисто спортивных фишек – специальный режим для превращения машины в специально настроенный дрифт-кар N Drift Optimizer (перенос основного крутящего момента на задние колеса и так далее). А еще – специальный режим имитации рева мотора: причем можно не только выбрать из пресетов (многолитровые классические шесть или восемь цилиндров, турбо, хоть «Ф-1»), но и экзотические варианты вроде реактивного двигателя истребителя. Или – установить собственный!

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Остается только один вопрос: раз это спорткар, то где он вообще гоняет? И да, пока действительно нигде! Награда получена «авансом», ведь «Хендэ» только анонсировала для него специальный тестовый монокубок для поиска лучшего формата кузовных гонок на подобных машинах. Запланированы варианты с заездами на выбывание, спринтами, на время и на выносливость.

Он будет называться eN1 Cup, станет первым монокубком Кореи (да, уже войдет в историю – еще до старта!) и начнется 27 апреля на треке Inje Speedium circuit.

Регламент объявили открытым за пределами машинами: то есть частные команды могут заявляться с любыми шинами

Есть красивый трейлер:

Специально для него машины еще чуть-чуть доработали – скинули массу, сделали карбоновый корпус и поликарбонатовые стекла:

Вообще чисто электрических монокубков в мире не так много, потому громкие заявления оправданы – особенно если хотя бы какие-то из них реализуются!

«С помощью класса eN1 мы намерены сделать «Хендэ» настоящим лидером электрического автоспорта, ускорить развитие гоночной культуры Южной Кореи и внести вклад мирового масштаба», – пожелал один из руководителей подразделения спортивного суббренда N Юн Пак.

Уже запланировано 5 этапов на10 гонок – но остальные детали календаря и формата пока не раскрываются.

Зато да, «лучший спорткар мира» все-таки действительно будет спортивным, и на нем правда можно будет гоняться. И даже купить себе такой. А если кубок распространится по миру, как у «Рено», «Фольксвагена», «БМВ», «Феррари», «Ламборгини» или многих других марок – то даже поучавствовать.

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Фото: hyundai.news