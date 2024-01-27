Все о новом суперконтракте Леклера с «Феррари»: еще 5 лет, $54 млн в финале, право на уход

Цезарьские условия.

В конце января «Феррари» перешла от обещаний к реализации: после заверений президента марки Джона Элканна, босса Скудерии Фредерика Вассера и самого Шарля Леклера о неизбежном продлении контракта подтверждение о продлении выступлений №16 в «Ф-1» именно в алом действительно получили официальный статус.

Леклер остается. И это вся публично заявленная информация: не представлено больше никаких подробностей, кроме красивых слов о продолжении «мечты с «Феррари»!

«Приятно осознавать, что я буду носить гоночный комбинезон «Феррари» на протяжении еще нескольких сезонов. Я с трех лет мечтал о выступлениях за эту команду. И эта команда стала моей второй семьей с тех пор, как я присоединился к Академии «Феррари» в 2016 году, и за последние пять лет мы многого добились вместе, пробиваясь как через тонкие, так и через толстые стены и препятствия.

Однако я верю, что лучшие времена у нас еще впереди и с нетерпением жду начала нового сезона, чтобы постараться добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке», – прокомментировал Леклер подписание нового контракта.

Про обещанный контракт и с напарником монегаска Карлосом Сайнсом тоже пока молчание, хотя сделка №55 истекает в конце того же 2024-го, а испанец первым завел разговор о продлении со словами «не хочу вступать в новый сезон без знаний, где проведу следующий».

В итальянской прессе обсуждаются слухи: якобы «Феррари» не хочет долговременный контракт с Сайнсом, Карлос же хочет остаться и повысить статус, а значит, не исключен и скандальный разрыв!

Как же на баланс в команде повлияет объявление о сделке с Леклером? Раз «Феррари» оставила нас без подробностей, давайте собирать итальянские инсайды.

La Gazetta Dello Sport первой разнесла хоть какие-то подробности: контракт – четырехлетний, но Леклер останется в Маранелло до 2029-го (ведь нынешний сезон еще доездит по старой сделке). Однако Скудерия предоставила пилоту право на досрочное расторжение по результатам третьего сезона «в соответствии с уровнем выступлений» – то есть теоретически Шарль и «Феррари» могут расстаться после 2027-го.

Голый оклад №16 предполагается к последовательному росту с 25 млн евро ($27 млн) до 50 млн ($54 млн) за последний сезон. И это без бонусов и выплат за спонсорские и маркетинговые активации – за них гонщикам платят обычно отдельно, по факту посещения мероприятий (и количества «отработанных часов»).

Один из самых осведомленных журналистов с тесными знакомствами в Маранелло Лео Туррини тут же в личном блоге отдельно подчеркнул необычность сокрытия срока и вообще каких-либо подробностей – косвенно подтвердив наличие права Леклера на расторжение (вероятно, и не только в 2027-м):

«В обозримой истории «Феррари» никогда еще не было случая объявления о многолетнем контракте без указания срока действия. Никогда такого не было.

Логичный вывод: срок зависит от внешних условий. Следовательно, Шарль будет выступать за «Феррари» в 2025-м и в 2026-м, ведь было бы безумием продлить контракт только на один сезон и проигнорировать переход на новый регламент в 2026-м.

Что после этого? Дальнейшее, видимо, решат результаты. Нет уверенности в далекой перспективе».

Остальные итальянские медиа отметились пока только восхищением сделкой и недоумением ситуации с Сайнсом.

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В «Ф-1» – до конца 2029 года

Потенциальный рост зарплаты до $54 млн

Право расторжения после 2026-го

Сейчас у Леклера еще год действует старый пятилетний контракт, подписанный в 2019-м с Маттиа Бинотто – по инсайдам, гонорар составляет от 25 млн евро до 36 млн долларов (похоже, в зависимости от бонусов). Шарль и так сейчас один из самых высокооплачиваемых гонщиков.

(Все данные – по новым продлениям и переименованиям, за основу взяты инсайды осведомленного RacingNews365, которые собирал еще Дитер Ренкен до перехода на должность советника по «Ф-1» к президенту ФИА. Более новые сделки обновлены по новым данным, при их отсутствии использованы показатели 2023-го).

К концу сделки Шарль, очевидно, сохранит позицию за Ферстаппеном по деньгам (если не уйдет и добьет до повышения в $54 млн). И станет вторым в общей таблице – если Хэмилтон не продержится еще 4 сезона.

Но насколько Леклер эффективно отрабатывает и такие деньги?

Конечно, все в руках инженеров «Феррари» и их способности дать Шарлю хорошую машину, но большую часть сезона сделка выглядела слегка средней относительно большего вклада и эффективности напарника. И только в финале сезона – особенно на последнем Гран-при Абу-Даби – Шарль словно сделал решающий шаг в понимании позиционирования целей долгосрочного успеха: что иногда нужно рискнуть даже подиумной позицией и притормозить для достижения большего количества очков вместо постоянной атаки на все 100%.

Только к концу пятилетнего периода в «Феррари» с 23 поулами, пятью победами, 30 подиумами и одним вице-чемпионским титулом №16 осознал требования к настоящему лидеру потенциально чемпионской команды и принял их – не только в красивых словах про личную мечту и персональную легенду и не только в упорном нажатии на газ а-ля Жиль Вильнев.

Если «Феррари» подписала именно Леклера с Гран-при Абу-Даби – сделка вполне оправдана, сходного пилота по лучшей цене сейчас заполучить будет крайне сложно. Может, именно оттуда и произошла задержка с Сайнсом: новая реальность требует нового осмысления и новых переговоров.

А если Шарль вернется к старому образу мышления – что ж, баланс сил в «Ф-1» просто не изменится. У «Феррари» просто сохранится суперзвезда с нереальным гонораром, как обычно.

Но в принципе и у Скудерии, и у пилота просто не было альтернатив. Продление мелодрамы еще 4 года выглядело самым логичным и ожидаемым исходом переговоров.

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Clive Rose