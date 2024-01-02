Гоночные мегаистории, затерянные в блеске «Ф-1»: бунт на электрической «Формуле», хак гиперкара «Феррари» смартфоном

Весело было не только на Гран-при.

«Формула-1» – самая популярная, красочная и яркая гоночная серия планеты. Вершина автоспорта, собирающая основную публику, главных спонсоров и технологические прорывы. В определенных странах могут больше смотреть локальные серии (как NASCAR в США, ДТМ в Германии или «Супер ГТ» и «Супер-Формула» в Японии), однако по всей планете наивысшая средняя гоночная аудитория – у «Ф-1».

Мощь и блеск Гран-при вместе с раскрученной американскими владельцами из медиагиганта «Либерти Медиа» маркетинговой машиной иногда напрочь вытесняет мощные и яркие моменты из других гонок. Какие же самые необычные истории подарил нам 2023-й?

Алекс Маркес упал в спринте на Гран-при США из-за болезни – даже вырвало в шлем

На апрельском Гран-при в США часть паддока MotoGP боролась с непонятным вирусом – например, Хорхе Мартин жаловался, что не мог дышать в спринте из-за слизи почти всю дистанцию.

А Алекс Маркес квалифицировался четвертым, получил статус «серьезного соперника» от чемпиона Фраческо Баньяи, завалил старт, едва прорвался на пятое место к седьмому кругу, а затем… Просто рухнул на торможении в 12-м повороте.

После финиша Алекс признался: авария случилась из-за отвратительного физического самочувствия – дошло до рвоты в шлем.

«Я хорошо все чувствовал с точки зрения скорости в гонке, несмотря на аварию в квалификации, тем и уверенность остались.

Но, к сожалению, физически я был очень плох. Все закончилось рвотой на торможении в 12-м и аварией. После я уже «очистился» и теперь чувствую себя лучше».

Бунт экологов против гонок на Электропри Берлина – в «Формуле Е»

Активные экологические протесты приобрели громкость в 2023-м после обливаниями шедевров мирового искусства. Зацепило и гонки – но почему-то полностью электрическую «Формулу Е» на Электропри Берлина.

Гонщики выстраивались в слоты перед стартом, когда на трассе появились неизвестные – они перелезли через ограду и попытались приклеить себя к треку.

Стартовую процедуру отложили, но и охрана быстро появилась на треке и убрала протестующих.

Кто же это устроило? Немецкое движение Letzte Generation («Последнее поколение») – оно целило в правительство Германии с требованием более активных действий против изменений климата. Да, группа против присутствия «Формулы Е» в стране.

Они же и выложили одну из записей с проникновением на трек:

«Гонка машин остановлена! Мы на немецком треке «Формулы Е», чтобы протрубить тревогу. Время замедлиться. Потому что мы на шоссе к климатическому аду, а нога давит на газ».

Экоактивисты вылезли под колеса болидов «электроформулы» на старте. Цель – борьба за климат, гонщики негодуют

На главной гонке США оторванное колесо болида перелетело через ограду и разбило машину фанатки

«500 миль Индианаполиса» – старейшая, важнейшая и главная гонка Америки: ведь по легендарной «Старой кирпичнице» болиды «Индикара» постоянно летают на скорости 250+ км/ч. Любая малейшая промашка может привести к грандиозной трагедии.

И в 2023-м опаснейший момент пережил Кайл Кирквуд – его «Андретти» перевернулся после контакта с Феликсом Розенквистом, и пилот прокатился головой вниз с потоком искр практически в лицо.

Безопасность нынешних гоночных машин уже на фантастическом уровне, потому Кайл после медпроверки уже постил фотки в соцсетях, зато параллельно Индианаполис едва не увидел трагедию даже грандиознее. Ведь с болида Кирквуда сорвало колесо – да с такой силой, что оно перелетело за ограду.

На трибуны, к счастью, не попало – из-за мощи «выстрела» вышел прямой перелет на парковку с приземлением на «Шевроле» Cruze зрительницы Робин Мэттьюз.

Президент автодрома в качестве компенсации сам провел тур про треку для владелицы и подбросил ее домой, а пострадавшую машину сразу перевезли в ближайшую ремонтную мастерскую для восстановления за счет промоутера. Повреждения оказались терминальными – пришлось выдавать на замену «Шевроле» Equinox 2023-го.

«Индикар» под впечатлением от мощности события (в мире автоспорта такого не видели уже лет сорок!) открыла расследование события и запустила изучение способов укрепления конструкции.

Дичь на главной гонке США: пилот проехал четверть круга головой вниз (с открытым визором!), колесо улетело за трек и разбило авто

Гиперкар «Феррари» для «Ле-Мана» хакнули смартфоном. И направили к победе в легендарном марафоне

Невозможно поверить, но именно смартфон помог победившему в итоге на «24 часах Ле-Мана» гиперкару «Феррари» добраться до стартовой решетки !

По пути на главный заезд чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC во время сборки болида №51 у «Феррари» обнаружилась проблема с сенсора контроля заливки топлива – важнейшего передатчика информации судьям о подключении и работе системы дозаправки. Это обязательный регламентный элемент, без него нельзя стартовать – без постоянной точной передачи данных экипаж снимают с гонки.

Очевидным решением выглядело классическое отталкивание машины со стартовой решетки в боксы для исправления в гараже. Но и стартовать тогда пришлось бы с пит-лейн – позади огромного пелотона из основных соперников-гиперкаров, прототипов второго уровня LMP2 и роя машин категории GT. Обычное дело для автоспорта – неудачное время для поломки, но такое случается. Вот только речь шла о сотом издании легендарного французского марафона и первом для «Феррари» после перерыва в 50 лет. Итальянская марка вложила кучу ресурсов в особенный гиперкар 499P с агрессивными конструкторскими решениями и технологиями из «Ф-1», а затем забрала весь первый ряд «24 часов Ле-Мана». Отправиться в хвост вместо красивого старта во главе пелотона было бы поворотом в стиле пиковой «Феррри» – но с точки зрения PR выглядело бы кошмарно.

Светлые головы из Маранелло покорпели над компьютерами и вроде бы нашли решение. Но как его проверить? Ведь любое оборудование для дозаправки не разрешено на стартовой решетке.

Требовалось что-то, проходящее по габаритам в горловину. И такая вещь обнаружилась – смартфон одного из присутствующих как раз поместился и смог издать все необходимые сигналы для проверки. После короткого теста «Феррари» увидела – все работает! Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандо Пьер Гуиди остались на решетке на второй позиции и отправились к победе.

Визит в ресторан спас гонку для Лаппи на чемпионате мира по ралли – Ралли Акрополиса

Ралли – особенный мир: спринтерские этапы из многокилометровых спецучастков постоянно разделяют гонщиков с их командами, потому ребята за рулем вместе со штурманами обязаны отлично знать технику, ориентироваться в сложных ситуациях, быстро находить варианты поддержания в ней жизни и регулярно всем пользоваться на практике.

Величайшим примером в последнее десятилетие стала находчивость Тьерри Невилля на Ралли Мексики в 2014-м, когда он влил подиумное пиво в протекающий радиатор, чтобы заполнить его и дотянуть до финальной точки контроля времени.

А в 2023-м похожим лайфхаком воспользовался Эсапекка Лаппи в Греции на Ралли Акрополиса. Фннн гнал 4-м и повредил радиатор на жестком гравийном отрезке – пришлось задерживаться для ремонта, чтобы хотя бы снизить объем потери воды в системе охлаждения на преодоленный километр. Частично план удался, но жидкость продолжала утекать – Лаппи вместе со штуманом Янне Фермом запасся бутылками с водой, чтобы перезаряжать радиатор. Однако финиша и командного обслуживания машина финна все же не увидела бы без визита в ресторан на дорожном отрезке!

«Мне просто удалось уменьшить утечку, но каждые 30 километров требовались новые 2 литра воды, – рассказал после финиша Эсапекка. – Я получал воду в бутылках в конце спецучастков, но затем мы остановились в ресторане на дорожном отрезке. Там мы перезаправили бутылки. Возможно, этого не потребовалось бы, но нам нужно было убедиться, что воды хватит до конца».

В итоге Лаппи доехал и потерял только одну позицию – закончил ралли пятым. Наверное, самая вдохновляющая история – никогда нельзя сдаваться!

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Источник Autosport

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press