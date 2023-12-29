Следующий сезон в «Ф-1» станет кошмаром с одним победителем? «Ред Булл» и все его соперники так не думают!

«Мерседес», «Феррари», «Макларен» – все жаждут борьбы.

Закончился 2023-й – год полного кошмара для чемпионский интриги в «Формуле-1» . «Ред Булл» выиграл 21 Гран-при из 22-х, Макс Ферстаппен оформил 19 викторий – и по-хорошему соперники еще только два-три раза приближались к потенциальному перехвату главного кубка дня.

Однако в реальности по-настоящему пелотон уничтожала только машина с гордым №1. Болид Серхио Переса с двумя единичками чаще стартовал из глубины и едва прорубался в топ-5 или на подиум, а соперники «Ред Булл» норовили вырваться вперед и приблизиться. При любом удобном стечении обстоятельств: в квалификациях «Феррари» забрала полдюжины поуолов, на стартах врывался «Мерседес», «Астон Мартин» под управлением Фернандо Алонсо прессинговал и временами обгонял как минимум Переса, а «Макларен» после провала первой трети сезона и пары обновлений нашел вектор постоянно прогресса. Ландо Норрис раз за разом преследовал Ферстаппена и временами даже обходил на пару кругов (как на старте в Великобритании). По мнению №4, только ряд мелких помарок в целом ряде Гран-при подряд помешали ему закончить сезон обладателем пары победных кубков и призовых шин за поулы.

«Я общаюсь с болельщиками и читаю жесткие комментарии о том, каким скучным вышел сезон – предположительно из-за доминирования одного сочетания [гонщика и команды], – высказывался бывший пилот и нынешний английский голос «Ф-1» на Sky Sports F1 Марин Брандл. – Если говорить обо мне, то, полагаю, я никогда не видел такую плотную борьбу, обгоны и риск во всем пелотоне – и соперники лишь сближались по ходу сезона.

Мы много раз видели, как в квалификации лидеры и большие игроки не реализовывали свой потенциал, не показывали достойные времена, и их мог переквалифицировать и даже опередить в гонке практически любой пилот в машине из средней группы. В этом году аутсайдеров не было.

Борьба [«Мерседеса» и «Феррари»] и четырех гонщиков стала американскими горками восторгов и разочарований по ходу сезона».

«Макларен» вообще нашел стабильный вектор развития и улучшался быстрее всех в сезоне, «Мерседес» еще на старте переключился на машину для 2024-го, экспериментировал с деталями для нее до последних этапов и едва не пришел на шансу на победу на Гран-при США, а «Феррари» после этапа в Японии разобралась наконец с настройками.

Будет ли та же доминирующая картина и в следующем году? Кажется, и «Ред Булл», и их конкуренты так не думают!

«Ред Булл» не верит в повторение такого сезона: «соперники не тупые и подтянутся»

«Сомневаюсь, что такой сезон повторят при моей жизни, – высказался шеф чемпионов Кристиан Хорнер. – Соперники у нас сильные, а регламент не меняется. Стабильность регламента всегда приводит к эффекту гармошки. Уверен, борьба в следующем сезоне будет куда более плотной. Это другой вызов.

Мы можем проиграть. Мы видели такое в 2020 году с «Мерседесом». Если помните, это был самый доминирующий сезон команды. Тем не менее, в 2021 году нам удалось ее победить.

Мы видели, что соперники приближались на разных автодромах, и, уверен, концепции будут становиться более похожими.

«Мерседес» будет крайне мотивирован, я в этом не сомневаюсь. Убежден, напряженность соперничества будет как никогда высокой».

«Другие команды улучшат свои болиды и приблизятся, – высказался Ферстаппен. – Я не считаю реалистичным повторение такого количества побед.

Соперники не тупые. Все они делают выводы. Разумеется, чем дольше регламент остается неизменным, тем плотнее пелотон, потому что команды начинают понимать, в каком направлении развиваться.

К счастью, мы очень здорово стартовали с этими правилами, но, безусловно, я ожидаю, что в следующем году остальные коллективы сделают шаг вперед по отношению к нам. Не знаю, какая именно команда, поскольку у всех, кроме нас, были взлеты и падения. Конечно, надеюсь, они останутся позади».

«Макларен» целит в победы!

«Если бы Макс наступил на банановую кожуру, расклады довольно сильно отличались бы в плане подиумов, вторых мест, – обратил внимание исполнительный директор всего концерна «Макларена» Зак Браун. – Мы видим прекрасные третьи сегменты, даже если посмотреть на времена команд на девятой и десятой позициях. Что касается борьбы за титул, то, вероятно, набор персонажей окажется тем же, но, думаю, «Формула-1» станет более конкурентной.

Для нашего спорта будет здорово, если вместо такого уровня доминирования мы увидим, как 7-8 пилотов претендуют на победу каждый уик-энд. Cчитаю, мы движемся в этом направлении.

Каждый из соперников нагоняет [«Ред Булл»] в определенный момент, в конкретный уик-энд, и я не думаю, что мы так уж далеки. «Феррари» выглядела чертовки сильно, «Мерседес» хорош по субботам, у нас случаются удачные дни, «Астон Мартин» стартовал невероятно мощно. Мы недалеки от схлопывания пелотона».

«Могу ли я выиграть в 2024-м? Да, сто процентов, – заявил Ландо Норрис. – Ведь я остаюсь в «Макларене», и чувствую, что мы близки. Сейчас в нашем распоряжении гораздо больше всего, в команде начинают работать новые специалисты. Команда находится в лучшем положении за последние лет десять. Мы наконец-то запустили собственную аэродинамическую трубу, многие другие вещи тоже складываются как никогда удачно.

Если за последние пять лет в моей жизни и был момент, когда я чувствовал себя наиболее уверенно – то это, вероятно, происходит именно сейчас, в отношении сезона-2024».

«Феррари»: перестройка на 95% и хорошие предчувствия

В Скудерии после бесконечных лет с громкими и амбициозными предсезонными целями и неизбежным жутким разочарованием старта и финиша сменила тактику: с новым шефом Фредериком Вассером в Маранелло стараются противостоять эмоциям и тщательно взвешивать каждое слово.

Больше никаких громких обещаний без сверки с данными тестов – даже инсайдеры из Маранелло пока только говорят о предметах переработки (вроде доработки днища и расширения окна настроек).

Тем не менее, кое-что из слов Вассера можно расценить как намек: «В новом болиде мы поменяем 95 процентов компонентов – не знаю, возможно, вы посчитаете это революцией, но сам я не знаю, будет ли это так. Ожидания таковы, что мы сделаем неплохой шаг вперед , и сосредоточены мы только на себе».

Пилоты чуть оптимистичнее!

«Я на 100 процентов уверен, что мы сделаем шаг вперед в следующем сезоне, – заявил Шарль Леклер. – Увы, в этом виде спорта все относительно. Если «Ред Булл» найдет еще секунду, все остальные будут выглядеть плохо.

Предстоит большая работа, и все это понимают. Я доверяю команде – мы не врем друг другу. Поэтому я верю, что мы догоним, но не могу говорить о сроках».

«Макларену» удалось совершить такой скачок вперед по ходу сезона – я абсолютно уверен, что «Феррари» способна добиться того же за зиму, – поддержал и Карлос Сайнс, ранее гонявший как раз за «Макларен». – Это должно быть вполне реалистичной целью – на равных бороться с «Ред Булл», начиная с первой же гонки сезона-2024.

В этом сезоне было сразу несколько трасс, где в квалификациях мы были быстрее «Ред Булл» на 0,3 секунды. У нас в «Феррари» есть все необходимые ингредиенты, чтобы команда могла сказать свое слово в борьбе за чемпионский титул».

«Мерседес»: нет волнений, найдена путеводная звезда

Пока шеф и акционер восьмикратных чемпионов мира Тото Вольфф рассказывает о трудностях победы над нынешним «Ред Булл» и сохранением культуры без поиска виновного и увольнений за ошибки, пилоты выражают сдержанный оптимизм – от жалоб на машину 2023-го пока не осталось и следа. Вместе со старой концепцией болида.

«Машину следующего года мы готовим с чистого листа, – пояснял Джордж Расселл. – Не ломаем голову над тем, почему так сильно отстаем от «Ред Булл» – это плюс. Мы долго работали над новой концепцией болида, в нее было вложено много сил и средств, потому уверенности больше.

В прошедшем сезоне у нас под рукой не было всей необходимой информации – возможно, мы приняли несколько поспешных решений. Когда мы впервые выехали на трассу в этом году, то поняли, что сделали шаг вперед в нескольких областях, но в тот момент мы не осознавали объем багажа (проблем) от предыдущей машины. Сейчас мы лучше стали понимать, какие решения и детали наиболее эффективны.

На старте сезона мы будем занимать более сильные позиции в сравнении с тем, что было на старте прошедшего сезона».

«В начале сезона мы не видели путеводную звезду и не знали, в какую сторону нам идти, к чему стремиться, – согласился и Льюис Хэмилтон. – Двигались своего рода зигзагами. Время от времени случалось что-то хорошее, происходил прорыв, и ты думал: «Да, вот оно». А потом все снова менялось.

Теперь же я действительно верю в то, что мы увидели свою путеводную звезду и знаем, в каком направлении должны двигаться – у нас не было этого последние два года».

«Астон Мартин»: грядет фантастический сезон. И аутсайдеры с боссом «Ф-1» поддерживают!

«Посмотрите на топ-10 финальной гонки в Абу-Даби – восемь команд, насколько плотной вышла квалификация, это феноменально, не так ли? – согласился и директор «Астон Мартин» по производительности Том Маккаллоу. – При стабильном регламенте есть элемент сближения.

Некоторые коллективы очень хорошо развивались в нынешнем году. Считаю, следующий сезон будет фантастическим для нашего спорта . Важную роль будет играть работа команд в гонках, и я не думаю, что разрывы окажутся огромными».

«Сейчас наш спорт стал еще более конкурентным, – высказался советник недавнего безнадежного аутсайдера «Уильямса» Дженсон Баттон. – В группе лидеров сражается много больших команд. Одна крошечная промашка – коллектив откатывается на четвертое место.

Догнать «Ред Булл» тяжело, однако соперники приближаются. Во второй части сезона команды вроде «Макларена» и «Мерседеса» навязывали «Ред Булл» очень плотную борьбу.

В следующем году возможны неожиданности. Я не считаю, что все будет складываться в пользу «Ред Булл». Команда провела исключительный сезон, и у меня нет ощущения, что следующий окажется таким же».

Даже бывший техдир «Макларена» Джеймс Ки, работающий теперь в «Заубере» (будущая «Ауди»), видит шанс для рывка своей команды!

«Решетка необычайно плотная, – высказался инженер. – Если не следить за показателями, со стороны это неочевидно, потому что расклады все еще остаются похожими. Но если посмотреть на времена на круге, пелотон разделяют 1,5 процента. А порой разрывы даже меньше.

Сравните нас с «Мерседесом» или «Ред Булл»: разница в нескольких поворотах, немного отличаются торможения или что-то в таком духе. Различия не такие огромные, какие были раньше между восьмой-девятой и первой-второй позициями. Несколько лет назад разница бросалась в глаза.

Открываются большие возможности, если правильно действовать как на трассе, так и на базе. Нет никаких причин считать, что мы застряли на своей позиции – можно продвинуться вперед. Вся группа с пятого-шестого места до десятого необычайно плотная, и есть все основания полагать, что мы можем добиться прогресса».

«Макларен» в этом сезоне доказал неправоту людей, которые говорили о том, что при таких ограничениях бюджета развивать машину в достаточной степени просто невозможно, – отметил шеф «Формулы-1» Стефано Доменикали. – И посмотрите на плотность. В последней квалификации результаты 20 машин уместились в секунду.

Думаю, борьба станет плотнее. Все команды ставят перед собой цель показать уровень своих инженерных и технических возможностей и стремление прибавить».

Верите им?

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Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Clive Rose, Buda Mendes, Peter Fox, Chris Graythen; HOCH ZWEI/Global Look Press