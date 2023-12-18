На «Дакаре» шикует гонщик-миллиардер: его автопоезд для рейда круче любой виллы! Спасибо отцу-банкиру

Вечный домашний фаворит.

В Саудовский Аравии вовсю готовятся к традиционному гоночному новогоднему приключению – уже пятому «Дакару» по территории страны. И соцсети уже взрывает люксовый автопоезд одного из главных домашних гонщиков и фаворитов Язида Аль-Раджи – трейлеры для его личной команды еще и обновили с 2023-го, и теперь они выглядят шикарнее любой виллы!

Язид – обладатель Кубка мира по бахам в 2021-м и 2022-м, занял третье место в рейтинге чемпионата мира по ралли-рейдам 2022-го и второе – в 2023-м, выигрывал все чемпионаты страны подряд, побеждал в европейских бахах (короткие рейды) вроде Италии и многих аравийских заездах… Но главными его достижениями до сих пор остаются победа на российско-китайском «Шелковом пути» 2018-го и второе место там же в 2017-м.

Казалось бы, после переезда «Дакара» в Саудовскую Аравию Аль-Раджи в условиях максимального благоприятствования публики и роскошной расслабленной жизни в автопоезде разнесет всех, но нет: выше третьего места в 2022-м пока подняться не удалось.

Но откуда же у него деньги на личную команду, роскошный автопоезд для нее и личные гоночные мегаапартаменты?

Просто его отец Шейх Сулейман Аль-Раджи был одним из самых богатых саудовцев за пределами королевской семьи. Он с братьями создал сразу несколько промышленных и агро-конгломератов, но главной жемчужиной его империи стал банк Al Rahji – крупнейший частный банк в стране и исламском мире. Он вышел на саудовскую биржу в 1988-м объемом в 75% акций – четверть осталась за семьей.

Сейчас капитализация банка – $89,3 млрд, и банк – №168 в мире среди всех торгующихся на бирже. Казалось бы, семья Аль-Раджи шикует на 20 млрд? Не совсем: ведь акции сперва разделились между братьями, а затем Сулейман перед смертью пожертвовал свыше 7,7 млрд в нынешних ценах в благотворительные фонды и холдинги родственникам. Также у него было 23 ребенка, потому Язид не получил все.

Однако кое-что ему перепало: по данным Forbes, состояние его семейного ответвления оценивается в $1,5 млрд. А Язид за пределами гонок сперва управлял всеми семейными объектами недвижимости, а затем получил собственную холдинговую инвестиционную компанию, в которую госфонды Саудовской Аравии PIF и SABIC вложили $3,3 млрд в обмен на часть его акций семейного сталелитейного бизнеса. Однако он даже остался в руководстве.

Главный актив его фонда – доля и место в руководстве International Beverage Holdings: дочке одного из крупнейших производителей пива и напитков ThaiBev из Таиланда. Структура Аль-Раджи распродает продукцию холдинга капитализацией $9,5 млрд.

Так что не удивляйтесь его роскоши. В общем-то он и сам мог бы купить «Дакар», генерирующий «лишь» $700 млн оборота в год.

Фото: instagram.com/yazeedracing