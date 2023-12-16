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Гонщики «Ф-1» дарят друг другу на Новый год: капитанскую фуражку, личный мерч, календари с голыми фотками – один попытались вернуть

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Ферстаппен и тут чемпион.

В «Формуле-1» перед Рождеством и Новым годом есть красивая традиция: гонщики играют в Тайного Санту и дарят друг другу подарки. Все – кроме семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который год за годом не принимает участия в игре без оглашения причин.

Потому его имя исключено из шапки, из которой перед предпоследним Гран-при все тащат фамилии:

Алонсо для Леклера: «Просто, просто, это будет очень просто».

Риккардо для Пиастри: «Я точно знаю, что ему подарить!»

Цунода для Стролла: «Может, это возможность сблизить отношения».

Стролл для Алонсо: «Да, будет не слишком сложно».

Гасли для Норриса: «Достаточно идей. Неприличных идей».

Что же они все получили?

Фернандо Алонсо: капитанская фуражка (от напарника Ланса Стролла)

«Капитан? Мило. Это для яхты. Недавно этим летом у меня появилась яхта в Монако. Так что это должен быть кто-то, кто видел меня в Монако на яхте. Ланс? Правда? Окей, это мило. Спасибо, Ланс! Мне понравилось».

Ланс Стролл: теплая шапка из личной линейки мерча (от Юки Цуноды)

«Думаю, это для холодных канадских зим. №22? Это чей номер? Я не слишком хорош в этом. Валттери? Чжоу? Пиастри? Юки! Спасибо, Юки! Она на самом деле хороша! Буду носить этой зимой».

Юки Цунода: поваренная книга и фартук (от Чжоу Гуаньюя)

«Я так взволновал. (Нюхает) Не знаю такого запаха. Я вообще многое могу определить по запаху. О, здесь дракон, значит… Чжоу! Спасибо! Точно попробую приготовить что-то китайское. Расскажу, как пошло. Мне нравится китайская еда».

Чжоу Гуаньюй: календарь с голым напарником (от Шарля Леклера)

«Это выглядит как… Это же не календарь, да? Потому что ощущается очень похоже на календарь моего напарника… (Лицо, полное боли – речь о календаре с голыми задницами Боттаса, который Валттери уже дарил Чжоу

Но я знаю, что это не от него! Так что посмотрим. Это же книга, да? (Видит календарь) Да кто мне такое подарил?! Я единственный из паддока, у кого он был…

Спасибо, Шарль, за задницу Валттери».

Чжоу, кстати, попытался вернуть Леклеру его подарок с подписью «у меня уже есть такой календарь, тебе нужнее», но Шарль переотправил вновь со словами «пожалуйста, прими, или я обижусь».

Шарль Леклер: вещь из линейки личного модного бренда дарителя Kimoa (от Фернандо Алонсо)

«Я взволновал, очень взволнован. Ну конечно, я знаю! Фернандо, спасибо большое. А что это? О, мило – ракетка для падела! На самом деле это очень хороший подарок. На самом деле очень хороший выбор. Обычно я жду чего-то веселого от этих игр в тайного санту, но я на самом деле очень счастлив. Теперь я очень скоро смогу сыграть с Фернандо».

Пьер Гасли: троллинг-штатив (от Нико Хюлькенберга)

«Должно быть, бутылка… О нет. Серьезно? Серьезно?! Да, это «трехногий». Еще один. О, Нико Хюлькенберг? У него отличное чувство юмора, так что я не удивлен. Спасибо! Постараюсь найти ему лучшее применение».

Штатив на английском tripod – «трехногий». Прозвище, которым Пьер хвалился в одном из видео для официального канала «Формулы-1».

Нико Хюлькенберг: кружка с эмодзи (от Эстебана Окона)

«Да для меня, на самом деле, это лучший момент сезона. Кружка? От Эстебана, с любовью. Спасибо, приятель! У нас есть небольшая история с этим эмодзи. Я заберу ее домой».

Эстебан Окон: мерч с Человеком-пауком (от Джорджа Расселла)

«Оу, вау. Шикарно. О, тут Человек-паук. Бутылка для питья? Больше Человека-паука. Засуну сюда зубную щетку. Мне нравится. Шикарно. Крутой подарок. Полный пакет для путешествий. Буду спасть спокойно».

Джордж Расселл: настольный Санта (от Кевина Магнуссена)

«О, да прикольно. Мне нравится, потому что обычно мне достается какой-то мусор, который отправляется прямиком в корзину. С этим я хотя бы смогу повеселиться пару часов. О, спасибо, КейМаг! Ценю».

Кевин Магнуссен: детская одежда и путеводитель по США (от Логана Сарджента)

«Тихо, я смотрю гонки с папой».

«Да, люблю поездки по США. Так что спасибо».

Логан Сарджент: игрушечное баскетбольное кольцо клуба из Майами (от Ландо Норриса)

«Баскетбольное кольцо и мяч «Майами Хит» Спасибо! Весьма круто. Воспользуюсь в эти выходные».

Ландо Норрис: письмо, обещания, стафф для гольфа (от Пьера Гасли)

«Очень большой и очень легкий… Не слишком здорово! Чипсы? Я так и знал, что тут ничего не будет.

(Читает письмо)

«Счастливого Рождества, Ландо! К сожалению, должен признать, что это запасной подарок, поскольку первоначально задуманный не прибыл вовремя». Не очень-то здорово подготовился, верно? «Когда его все-таки доставят, я позабочусь, чтобы его доставили в штаб-квартиру «Макларена» как можно скорее. В то же время надеюсь, что ты получишь максимум удовольствия от этого маленького подарка. Надеюсь, ты найдешь его полезным, пока подчеркиваешь свою четвертую четверть».

«Магнитик Only Putts! Кажется, это от кого-то, кто играет в гольф. Пьер? Да мне нравится».

Настоящий подарок:

Алекс Албон: мячи для гольфа со своими фотками (от Оскара Пиастри)

«Выглядит как заход в мой инстаграм и скриншоты всего подряд. О, на этом Оскар! Должно быть, он. Спасибо. Возможно, это лучший подарок в моей жизни».

Оскар Пиастри: набор шоколада и майка с коалой (от Даниэля Риккардо)

«Кто-то определенно заметил, что я австралиец. Я бы ни за что не догадался, если бы мне случайно не сказали 5 минут назад, кто это подарил. Спасибо, ценю».

Даниэль Риккардо: текила (от Серхио Переса)

Без бренда, потому что Роскомнадзор, ребята!

«Уже не впервые получаю алкоголь от тайного санты! О, так это ограниченное издание. Ладно, хорошо, буду благодарным».

Серхио Перес: игрушка от «Уильямса», детская одежда линейки «Уильямса» и ботики личного бренда (от Алекса Албона)

«Ну, я отец, так что для моих детей… Спасибо большое! Зеленые кеды… Немного не мой стиль, но, может, когда-нибудь в следующем году и одену – летом, например. Спасибо, Алекс, счастливого Рождества тебе и твоей семье!»

Валттери Боттас: переработанный календарь с голыми задницами Валттери (от Макса Ферстаппена)

«Я так ждал… Это всегда первый подарок в году. Интересно – «Просто прелестный взгляд на задницы в искусстве». Так что эта книга – об искусстве и задницах. Вот так.

О, да здесь реальные произведения искусства, а на них сверху я. Крайне креативно, Реально очень изобретательно. Молодец, Макс».

Макс Ферстаппен: маленький игровой автомат (от Карлоса Сайнса)

(Читает открытку) «С учетом того, что тебе нравятся олдскульные треки так же, как и мне, надеюсь, тебе так же зайдет этот винтажный подарок». 152 мини-игры. Мило. Большое спасибо, Карлос, ценю».

Карлос Сайнс: плавки в перец чили и набор соусов чили (от Валттери Боттаса)

«Опасность! О, да это набор соусов чили с моим номером. Мило! Это должен быть Валттери, он любит такие штуки. Отлично поработал. Очень хорошо!»

(«Чили» – прозвище Карлоса)

Но, кажется, настоящий чемпион – все-таки Ферстаппен: переделать целую книгу под задницу Боттаса – настоящий подвиг! Или у вас свой фаворит?

Гонщик «Ф-1» так полюбил сниматься с голым задом, что теперь у него целая галерея. Он продает календарь!

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Фото: formula1.com

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