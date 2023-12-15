Главные гонщики века в Бразилии Масса и Баррикелло: 222 заезда вместе – без общих подиумов! Только в финале 23-го удалось

Ждали 22 года.

В Бразилии свершилась история – страна наконец-то получила долгожданные кадры двух главных гонщиков XXI века 51-летнего Рубенса Баррикелло и 42-летнего Фелипе Массы на одном подиуме!

Это последний заезд сезона в национальном бразильском чемпионате сток-каров Stock Cars Brasil на «Интерлагосе» – Масса выиграл, Баррикелло приехал третьим.

Оба – главные гоночные звезды Бразилии за последние 23 года: на двоих – почти шесть сотен Гран-при в «Формуле-1», три вице-чемпионских титула, гонки за «Феррари» вместе с Шумахером, соперничества с Райкконеном, Баттоном и Алонсо, по 11 побед в Гран-при, 68 подиумов у Баррикелло и 41 – у Массы… И ни одного совместного за все эти годы – вплоть до вот этих исторических обнимашек.

Можете себе представить? Ведь, кажется, оба соревновались друг с другом целую вечность.

Как же так вышло?

Масса перешел в «Ф-1» в 2002-м – тогда они впервые встретились с Баррикелло на трассе. Только Рубенс гонял в основе «Феррари», а Фелипе через молодежную программу отправился в «Заубер» – и провел 16 Гран-при без шансов на подиум.

В 2003-м Массу вернули в Скудерию на роль тест-пилота, а в 2004-м вновь направили в «Заубер» еще на два года подготовки. Пока «Феррари» сражалась с «Маклареном», «БМВ-Уильямсом» и «Рено» за подиумы и победы, швейцарский болид лишь пару раз забирался в топ-5 – еще 37 этапов без пересечений.

В 2006-м Баррикелло ушел строить «Хонду», а «Феррари» заменила его как раз Фелипе. Теперь уже Рубенс три тяжелых года подряд едва маячил на пределах топ-5, пока Масса выигрывал гонки, поднимался на подиумы и боролся за титулы. Еще 53 Гран-при без совместных празднований.

Единственный раз Рубенс заехал в топ-3 – в 2008-м на супердождевом Гран-при Великобритании, в котором Фелипе квалифицировался 9-м и развернулся 5 раз.

Самый реальный шанс разделить-таки подиум, казалось бы, выдался в 2009-м, когда Рубенсу достался внезапный доминирующий «Браун» с двойным диффузором – ветеран взял три подиума за 6 Гран-при, а на 11-м этапе даже вернулся к победам. Однако «Феррари» как раз провалила переход на новые правила – Масса нырнул к пределам топ-10 на первых этапах, едва всплыл в топ-6 на следующих четырех, а затем поднялся на подиум Гран-при Германии, пока Баррикелло страдал от покрышек и с падал с первого места на 6-е. А на Гран-при Венгрии в шлем Фелипе прилетела пружина во время практики – как раз из «Брауна» Рубенса – и пилот «Феррари» пропустил остаток сезона. Они откатали вместе 9 Гран-при.

Так пропал последний шанс разделить подиум в «Ф-1», ведь после года в «Брауне» Баррикелло ушел в аутсайдерский «Уильямс». Его ждали 38 этапов без шансов на подиум (лишь с двумя заездами в топ-5), завершение карьеры в Гран-при и переход в «Индикар», а затем в гонки на выносливость и бразильскую национальную серию сток-каров.

Масса после восстановления отъездил в «Ф-1» еще 8 сезонов, затем провел два года в «Формуле Е» и в президентах мирового картинга, и только в 2021-м тоже перешел в национальный чемпионат сток-каров (еще был «гостевой» визит на 2 гонки в 2018-м).

То есть всерьез Рубенс и Фелипе на сравнимой технике могли соревноваться только последние 3 сезона – 71 гонка минус 3 заезда, где оба по разным причинам не стартовали.

Итого до финала сезона-2023 Масса и Баррикелло провели аж 222 гонки вместе. И НИ РАЗУ не делили подиум.

Почему так вышло? Stock Cars Brasil намного более «равная», чем «Ф-1», но все же влияние уровня и опыта команд огромно. Рубенс же всю карьеру в серии с 2012-го провел (и выиграло два титула) в одном «национальном чемпионе» Full Time, которая обслуживает еще и клиентские машины, и гонки на выносливость, и местную «Ф-4.» Масса же перешел в маленькую частную R.Mattheis Motorsport, которая появилась после семейного раздела другого гиганта и приняла нынешний вид только в 2013-м. Причем конкуренция из бывших пилотов «Ф-1» и европейских серий в Stock Cars приличная – Рикарду Маурисио, Рикарду Зонта, Нельсиньо Пике и Тони Канаан соперничают там и с местными звездами, и с зашедшими в тупик юниорами (вроде Джанлуки Петеркофа из программы «Феррари» и сына Рубенса Эдуарду). На стартовой решетке 30 машин, и с ходу без валидного опыта ворваться в такое место с частной командой очень сложно – Масса не видел топ-5 два года.

А в 2023-м в Stock Cars Brasil ввели потолок расходов, и команды уравнялись. Фелипе попал на подиум в середине сезоне (3 и 2 места – Баррикелло оказался 10-м и 6-м), и раскатался ближе к концу сезона: еще одно второе (Рубенс – 22-й) и победа на трассе «Сильмар Бе» в Каскавеле (Рубенс сошел). И финал – победа на «Интерлагосе».

Может, в следующем году они сразятся за титул?

Фото: Gettyimages/Charles Coates / Freier Fotograf, Mark Thompson / Staff, Clive Mason / Staff; instagram.com/stock_car