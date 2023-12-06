Ферстаппен вручил кубок картингисту из России на честовании лучших гонщиков. Оба – чемпионы мира

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Каждый год в автоспорте закрывается торжественным чествованием чемпионов мира во всех дисциплинах и категориях – на ФИА Гала: Международная автомобильная федерация собирает всех пилотов из серий с подтвержденным планетарным статусом и раздает кубки. Туда съезжаются все: чемпионы «Формулы-1» (обладатели Кубка конструкторов и завершившие сезон в топ-3), чемпионы «Ф-2», WRC, WEC, «Формулы Е»… Это как если бы в футболе проводили награждение обладателей «Золотого мяча», победителей Лиги Чемпионов и чемпионов мира одновременно.

В 2023-м ФИА Гала принял Баку. И среди награжденных оказался россиянин – чемпион мира по картингу в классе OK Кирилл Куцков, выступающий за команду Фернандо Алонсо!

Ему 15 лет, он из Москвы и гоняет в главной картинговой стране мира – Италии – под нейтральным флагом. И в 2023-м победил в главной картинговой категории – OK. Следующий шаг для молодежи – уже «формулы».

И потому Кирилла пригласили в Баку на торжественный ужин:

И вручение наград – картингистов топового класса в этом году чествовал трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен!

Но Куцков встретился и с Льюисом Хэмилтоном:

И с №2 современной «Ф-1» Серхио Пересом из «Ред Булл»:

И с боссом обладателей Кубка конструкторов Кристианом Хорнером:

Исторический момент для страны, хоть и без флага: ведь Кирилл – первый чемпион этой категории из России.

Фото: instagram.com/kutskov.kirill; instagram.com/boro.rs