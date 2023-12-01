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У чемпа главной гонки США появилась тату – портрет чемпа серии-конкурента. Это как?

Джозеф Ньюгарден
Райан Блэйни
ахахаха ахахаха
NASCAR NASCAR
Индикар Индикар
Пенске
500 миль Индианаполиса
Авто Авто

Триумф одной команды на спор.

Двукратный чемпион «Индикара» и победитель главной гонки США «500 миль Индианаполиса» Джозеф Ньюгарден все больше обрастает мемами. Пару лет назад после первого титула в американских открытых колесах его примеряли в «Ф-1» на место Фернандо Алонсо в «Макларен», а теперь 32-летний пилот главной гоночной империи страны «Пенске» поражает мир физической формой (он буквально гора мышц – наверное, самый мускулистый гонщик планеты!) и спорами с коллегами.

Теперь перед награждением чемпионов самой популярной серии США NASCAR Джозеф засветился с лицом Райана Блэйни – нового чемпиона главных гонок страны на сток-карах и товарища Ньюгардена по «Пенске».

Оказалось, Джозеф и Райан обсудили трудную внезапную победу Блэйни с 11-го места на предпоследней гонке сезона Xfinity 500 – после которой звезда «Индикара» и дала опрометчивое обещание. Первая же реакция в твиттере на итог после финиша последнего заезда плэй-офф в NASCAR -- «О Нет».

«Спасибо, мужик! Такие гонки всегда дикие» – «Если выиграешь титул, я набью твое лицо на бедре» – «Ну ##### поехали».

Просто в процессе заездов на выбывание Блэйни один раз квалифицировался дальше 11-м из 12-ти, а во второй раз – 8-м из восьми мест. Весь плэй-офф он ездил аутсайдером, и мало кто мог поверить в его победу.

Тем не менее, Райан выиграл – и Джозефу пришлось выполнять обещание.

Официальный сайт NASCAR пишет, что тату временная, но… Представьте условного Ферстаппена со временной татуировкой условного чемпиона мира по гонкам на выносливость – например, условных бывших членов программы «Ред Булл» Себастьяна Буэми или Брендона Хартли? Или Шарль Леклер набил бы портрет победителя «Ле-Мана» Антонио Джовинацци из «Феррари»?

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