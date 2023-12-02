Триумф Мазепин в Азии: давил соперника в стену, потерял позицию, но все равно выиграл

Любимый стиль обороны.

Помните, в «Формуле-1» гонял последний на данный момент россиянин Никита Мазепин? Он прославился авариями, отставаниями на полкруга от напарника, жесткими радиопереговорами с инженерами по радио, сваливанием вины на машину…

Никита почти год не появлялся на шоссейных гонках, но в конце 2023-го прорвало: вернулся в паддок «Ф-1» на Гран-при Абу-Даби…

А затем вновь вышел на старт в «Азиатской серии Ле-Ман» под нейтральным флагом на малайзийской трассе «Сепанг». Ее гонки проходят зимой в Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке на технике чемпионата мира по гонкам на выносливость – прототипам класса LMP2 и LMP3 (аналоги «Ф-2» и «Ф-3»), а также GT3. Никита выступает там уже второй год в собственной команде – заявился в прошлом сезоне и ездил со скандалами около поулов и подиумов.

Просто в Европу его пока все еще не пускают из-за санкций, а других серий подобного уровня и формата в странах с более дружественной визовой политикой нет. Предыдущий сезон АЛМС закончился в феврале, так что Никита пропустил почти год активных соревнований.

И первое же появление за рулем в новом сезоне закончилось… Кайфом на первой строчке подиума:

Фотками с трофеем…

Безграничной радостью…

И победным нырком в ледяную купель.

Экипаж Никиты выиграл категорию LMP2 в первой из пяти гонок.

Но Мазепину все равно приходится пользоваться излюбленным методом обороны – выдавливанием в стену:

Причем соперник даже отобрал позицию – против Лоренца Хорра (слышали о таком, да? Не прошел в «формульных» вертикалях дальше «Формулы-Рено 2.0», брал титул чемпиона Европы в классе LMP3 2 года назад).

Никита и такими маневрами тоже запомнился в «Ф-1» – например, когда оборонялся от товарища по «Хаасу» Мика Шумахера:

А затем еще разок в Нидерландах:

И с Юки Цунодой в Сочи:

За такую оборону Никита получил черно-белый флаг (предупреждение, аналог желтой карточки).

«Никита всегда очень поздно смещается при обороне, – комментировал манеру Мазепина пилот «Уильямса» на тот момент Николас Латифи. – Но в этом нет ничего такого – то есть у меня не было с ним моментов, из-за которых я бы сразу стал выказывать свое недовольство по радио. Такой у Никиты стиль, он так управляет болидом. На мой взгляд он, кажется, не выходит за рамки, просто всегда оттягивает момент смещения до последнего момента. Да, это не лучший вариант (для соперников), но что поделать».

Действительно: Ферстаппен и Леклер считают, что так можно! Однако наблюдатели со стороны обычно требуют штрафовать за подобные маневры.

Как же тогда экипаж Никиты оказался на первом месте? Благодаря мощному финальному отрезку Делетраза.

Между прочим, победителю общего зачета должны выдать приглашение на «24 часа Ле-Мана» – в прошлом розыгрыше АЛМС экипаж Никиты взял только 4 место и пролетел мимо квалификации.

Сейчас же перспективы даже весомее, поскольку в классе LMP2 больше не осталось серьезных соперников по именам вроде бывших гонщиков «Ф-1» и «Ф-2», как в предыдущих сезонах. Просто с 2024-го LMP2 исключили из чемпионата мира по гонкам на выносливость, и все звезды категории перешли в гиперкары или заводские машины GT, чтобы сохранить связь с техникой и ощущения от нее на полном календаре. Экипаж Никиты вместе с бывшим гонщиком «Ф-2», резервистом «Хааса», чемпионом мира и Европы в классе LMP2 Луисом Делетразом сейчас самый представительный и сильный.

Фото: instagram.com/nikita_mazepin