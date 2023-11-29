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В «Ф-1» набили болидов за год на $40 млн! Десятая часть – усилия одного гонщика, «агрессивный» Ферстаппен удивил

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В «Формуле-1» действует строгое правило – ни одной команде не разрешается превышать потолок расходов без последствий в виде денежных штрафов, лишения очков или времени в аэротрубе или на симуляторе. В 2023-м лимит установился на отметке $142 млн, поэтому коллективам приходится действовать экономно, чтобы сохранить побольше денег на развитие своего болида. «Хаас», например, даже вдове физически урезал пит-уолл, чтобы сократить расходы на логистику.

И, конечно, новые правила перевращаются в основания для особенных требований к гонщикам – теперь ребята за рулем должны крайне осторожны, аккуратны и бережны с техникой, ведь старания команды по разумному распределению бюджета порой можно перечеркнуть парой движений руля в борьбе с соперниками в повороте или банальной потерей управления и полетом в стену.

Потому в «Формуле-1» все больше ценятся опытные и хладнокровные ветераны в пику не слишком надежных новичков, а количество инцидентов и сходов в 2022-м и 2023-м постоянно снижается. Заметили?

Однако аварии и ущерб не исчезли полностью. Кто же доставил своей команде больше всего проблем? Реддитор basspro24chevy с 2019-го собирает рейтинг разрушителей – он подвел и итоги 2023-го.

Стоимость деталей

В качестве исходных данных – цены на основные детали болидов (стоимость двигателя не учитывалась из-за отсутствия данных по степени повреждения в конкретной аварии, суммы взяты из интервью шефов команд, когда они открыто говорили о цене аварии или детали, а также из инсайдов авторитетных медиа вроде RacingNews365, Autosport, AMuS и The Race).

А еще при подсчетах не учитывалась степень вины гонщика – только примерный денежный ущерб.

Кубок аварий: общий зачет команд, самый разрушительный этап и авария

Командный анти-рейтинг второй год подряд возглавляет «Уильямс». Основная часть суммы из $7 119 000, ожидаемо, приходится на Логана Сарджента. Дебютант серии принес команде первое место и в личном зачете. В прошлом сезоне «Уильямс» потратил на восстановление болидов почти на $2,5 млн меньше, чем в 2023-м. Вот еще несколько команд, у которых возросли траты: «Феррари», «Альпин», «Макларен» и «Ред Булл». Они выложили на $1,4, $2 млн, $2,2 и $1,9 миллиона больше соответственно.

«Хаас» после увольнения главного крешера двух прошлых сезонов Мика Шумахера сдвинулся на пару строчек вниз в общем рейтинге и потратил $4 133 000 – всего на $324 тысяч меньше, чем в прошлом году.

Главный везунчик – «Мерседес». Коллектив опустился с 5-го места на последнее и потратил только $1 550 00. Англонемцы сэкономили $2,5 миллиона в сравнении с 2022-м.

Всего в этом году набили машин на $39 425 000! Это на $5,2 млн превосходит прошлогодний результат в $34 143 000.

Самыми аварийными уик-эндами стали выходные в США и Нидерландах. Последний еще и забрал звание самого дорогого этапа сезона – $5 442 000! Даже Гран-при Великобритании 2022-го с жуткой аварией Чжоу, ставший самым затратным в своем сезоне, обошелся командам на миллион меньше и стоил $4 500 000.

Домашняя трасса Ферстаппена стала самым дорогим этапом и в личном зачете. $1 474 000 испарились из бюджета «Уильямса» из-за двух вылетов Сарджента.

Сначала в квалификации.

Затем в гонке.

Личный зачет разрушителей

Мы уже выяснили, что топ пилотов возглавил Сарджент: он даже превзошел прошлогодние результаты Шумахера и Латифи – $4 333 000 у Логана против $3 952 000 у Мика и $3 389 000 у Николаса.

Его более опытный напарник не так уж далеко. Он 6-й с результатом в $2 786 000: примерно столько же у всей команды «Альфа Таури», а за них гоняло сразу 4 пилота в этом сезоне. Алексу к тому же принадлежит рекорд за последние 5 лет – $5 414 000 (это был его дебютный сезон 2019-го)!

Кевин Магнуссен разорил «Хаас», который и так не без труда находит деньги, на целых $2 576 000. И это на целых $2 млн больше, чем в прошлом году!

Стролл тоже немного прибавил и вместо прошлогодних $2 102 000 обошелся «Астон Мартин» в $2 834 000. Но команда опустилась в рейтинге, это как? Все дело в самом опытном гонщике пелотона Фернандо Алонсо. Испанец набил болидов всего на $830 000 (против $2 229 000 Себастьяна Феттеля в 2022-м), что отразилось на положении в таблице.

Немногим больше у здорово опустившегося Хэмилтона, его результат в 2023-м только $880 000. В 2022-м семикратный чемпион мира стоил «Мерседесу» $2 667 000.

Самым аккуратным оказался трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен – несмотря на образ агрессивного гонщика. Просто Макс весь сезон укатывался далеко от остальных и потенциальных столкновений с ними уже на первом круге гонки. В результате Макс нанес ущерба всего на $345 000.

 
Самой дорогой однократной аварией стал крэш Стролла в квалификации на Гран-при Сингапура – после него Ланс даже не вышел на старт. Влет в стену стоил почти $1,3 млн – «Астон Мартин» всю ночь фактически заново собирал болид вокруг запасного шасси. Даже знакомство Сайнса с люком в Вегасе оказалось менее разрушительным и по деньгам, и по времени ремонта.

Места на 2024-й сохранили все пилоты, так что будет вдвойне интересно сравнить результаты двух сезонов в конце следующего года.

В «Ф-1» за год разбили машин на $34 млн! Самая «дорогая» гонка обошлась в $4,5 млн, Шумахер – чемпион по ущербу за два сезона

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

Сколько призовых заработает каждая команда «Ф-1» за год?

Фото: eastnews.ru/MOHD RASFAN

1 комментарий
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Редактура, я так понимаю, совсем нулевая? "налагают".. И прочие перлы...
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