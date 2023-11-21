Комик главного шоу США ловил звезд на Гран-при Вегаса и заставлял изображать звук болида «Ф-1». Кара Делевинь орала

Похоже вышло?

Гран-при Вегаса стало центральным событием года для закрепления «Формулы-1» на территории США: серия построила там локальную штаб-квартиру для многолетнего пребывания и вложила суммарно больше 800 млн долларов за первый год.

Все – ради привлечения еще большего внимания на самом большом и богатом рынке мира.

И «Формуле-1» удалось: внимание Гран-при Вегаса уделили сотни звезд, про «Ф-1» и бизнес-модель серии и команд вышли несколько документалок на национальном вещателе CNBC, а каждый день гонки комментировали все основные издания вплоть до более локальных Chicago Tribune.

Гран-при попало и в самое популярное вечернее телешоу США – шоу Джимми Киммелла. Оно делегировало на гонку комика и бывшего уборщика из Мексики Гильермо Родригеса – тот нарядился в шуточный комбинезон и попытался прожить этап так, словно он персонаж сериала на Netflix об «Ф-1» Drive To Survive:

Например, он уверял всех увиденных звезд, что поучаствует в заезде, пытался уговорить боссов команд посадить его в машину (и даже расширить кокпит, чтобы он влез), просил Ландо Норриса помочь ему с подготовкой и тренировкой шеи, а затем проехал круг с амбассадором «Астон Мартин» Джессикой Хокинс, испугался и отправился отвисать в бар.

Но лучший момент – приставание к звездам на входе в паддок на тему «как звучит болид «Ф-1»!

Попались Энтони Макки, Серхио Перес, Патрик Демпси, Шарль Леклер, Юки Цунода, Эстебан Окон, босс «Макларена» Зак Браун, Кара Делевинь, Терри Крюс, Нина Добрев, Шон Уайт и Кейси Аффлек.

Причем у Кары вышло самое занятное: «Она звучит как секс». Похоже?

И да, это не ковровая дорожка, это все еще Гран-при Вегаса. Просто вход в паддок здесь стилизовали под традиционный вход на светский раут!

Обычно у шоу Джимми Киммела рейтинги около 1,3 до 2,2 млн зрителей – то есть больше, чем у большинства Гран-при «Ф-1» на территории США. Так что серия действительно прорубилась в американскую поп-культуру. Осталось дождаться следующего года, чтобы понять, насколько успех станет долговременным.

Фото: Instagram/kymillman