Награждение «Ф-1» – полный Вегас: Ферстаппен поет Элвиса по радио, подиум-слот машина, вью на крыше казино, фейерверк

Эстетика США.

«Формула-1» постаралась сделать из Гран-при Вегаса дорогущее роскошное шоу в лучших традициях американских тусовок. В одни только церемонии со звездами вложили 80 миллионов долларов, а в целом этап обошелся чемпионату в 835 млн – в надежде на будущие прибыли в следующих сезонах.

И к концу уик-энда эстетика США полностью поглотила «Ф-1»! Перед стартом заезда гонщиков встречал Цирк Дю Солей:

А «Ред Булл» (команда с крупнейшими американскими спонсорами – Oracle и «Форд») нарядил Макса Ферстаппена и Серхио Переса в гоночные костюмы Элвиса для финального заезда:

Ферстаппен в итоге выиграл – и после финиша по радио исполнил «Вива Лас-Вегас»:

«Может, я буду звать тебя теперь Элвисом? – Не надо, не делай этого!»

А после финиша вместо подиумной комнаты гонщиков утрамбовали в лимузин «Роллс-Ройс» и повезли для интервью на крышу роскошного отеля-казино Bellagio:

«Кажется, нас везут прямо в ночной клуб» – комментарий Ферстаппена.

Там – вью прямо на крыше казино. Чтобы зрители ни на секунду не забывали о том, что они в Вегасе:

Тем временем на пит-лейн у боссов команд брали интервью в подобном облачении:

Затем гонщиков вернули на трек для подиума – ради вручения трофеев за Гран-при Вегаса:

Сам подиум, кстати, задизайнили в виде игрового автомата!

Пока же гонщики обливались шампанским перед главными трибунами, зрителям в другой части трассы крутили иллюминацию на «Сфере»:

А закончилось все классическим полномасштабным фейерверком – словно подорвали весь город:

И вечеринкой с Мартином Гарриксом!

Полный Вегас! Теперь понятно, куда ушли все 80 млн долларов на организацию всех церемоний.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen, Mark Thompson