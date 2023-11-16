Первый заезд «Ф-1» по Вегасу продержался 8 минут: дорожный люк в хлам развалил два болида!

Трассу пожарно доделали.

Первая практика «Ф-1» на суперраспиаренном Гран-при Вегаса вышла слегка короче, чем ожидали посетители, отдавшие рекордные цены за билеты: уже через 8 минут после старта они смогли записать вот такое «Назад в будущее» вживую:

С дорожной городской камеры впечатляет еще больше – здоровенный сноп искр!

Это болид «Феррари» Карлоса Сайнса наехал на «подтянутый» из пазов предыдущей машиной «Уильямса» Алекса Албона дорожный люк – и подскочил!

Следом за «Феррари» ехал Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» – и китаец едва увернулся от масштабных повреждений:

Эстебану Окону повезло меньше – он ехал по поврежденной зоне еще до появления предупреждений, наехал на искорежнный асфальт и сам люк и тоже подпрыгнул:

Кстати, Фернандо Алонсо ехал перед Сайнсом, заметил разболтанный люк и увернулся!

Итог – машина Сайнса пробита до мотора. Серьезно – ФИА уже подтвердила замены шасси, двигателя, батареи и гибридной составляющей:

«Мы полностью повредили монокок, мотор и батарею. Это неприемлемо, – высказался шеф «Феррари» Фред Вассер. – Сессия для Карлоса ########, и он не выступит во второй практике, это точно, потому что мы вынуждены поменять две трети машины»,

Окону разнесло только шасси. «Альпин» сменила ему машину, но мотор вроде бы не пострадал.

Откуда такие повреждения? Просто взгляните на люки Вегаса: только толщина асфальта – 25 см, а сами конусы цилиндрической формы с кусками труб, и крепятся на бетон – их нельзя заварить, как на любых других трассах:

Потому направленность и сила удара выше. И поправить все тоже быстро не удастся – надо вынуть все подозрительные люки, проверить, и переложить их на новый укрепленный бетон. В черте трассы их 140 штук, на полотне – 30, потому работникам трека предстояло проделать много работы!

20 человек, 8 машин, специальная компания – все они восстанавливали трек половину американской ночи.

Как же так вышло? На самом деле, проблема с люками – типичная для всех трасс с «нестандартными» (то есть неевропейскими) дренажными колпаками после перекладки асфальта. Например, ровно то же самое случилось после смены асфальта и повышении уровня прижимной силы болидов в Баку в 2019-м.

А до происшествия в Азербайджане – и на Гран-при Малайзии в 2017-м, и даже на Гран-при Монако в 2016-м и 2010-м после смены технических правил.

Просто достаточно «проверить» люки на противостояние эффекту высасывания из-под днища болида «Ф-1» возможно… Только болидом «Ф-1», и никак иначе. Другие машины или устройства не способны воспроизвести те же эффекты и нагрузки, и нестандартные детали могут подводить.

Например, накануне проводились тестовые заезды сэйфти-кара и медкара – вообще-то машин на основе монстров «Мерседеса» класса GT3 мощностью 730 л.с. Просто столько прижимной силы они не генерируют. Лишь единичная техника в мире способна сравняться с «Ф-1».

Проблема – во внимании, привлеченном «Формулой-1» в этапу в Вегасе. После инвестиций на 835 миллионов долларов, шоу-открытия за 80 миллионов, рекордно дорогих билетов и перекрытия половины города все должно было пройти идеально. Но из-за общего хайпа форс-мажорная, но обычная для гонок ситуация обернется оглушительным скандалом по всей Америке и десятилетним запасом мемов.

Фото: F1TV, Sky Sports F1