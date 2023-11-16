Первый провал Гран-при Вегаса: «Ф-1» сняла самое яркое здание города... И не смогла его использовать на полную в гонках!

Чтобы не путать пилотов.

Главная новая достопримечательность Лас-Вегаса – «Сфера» из дисплеев за $2,3 млрд: концернтый зал на 18600 мест, покрытый 16К LED-экранами общей площадью 54 тысячи квадратных метров (1,2 млн штук!). Ее начали строить в 2018-м, а сдали только 29 сентября 2023-го – лишь группа U2 успела сыграть в нем первую серию концертов, а затем передала площадку вместе с остальным городом «Формуле-1».

Серия как промоутер Гран-при перехватила и здание для синхронизации всей иллюминации в городе и организации трафика – чтобы не выходило наложений. Потому U2 приостановила контракт, подписанный до февраля, а права на использование «Сферы» за фиксированную арендную плату ушло «Ф-1». И чемпионат собирался включить его в гонку на полную: крутить рекламу, презентации пилотов, повторы лучших моментов уик-энда… Даже трек с блоком трибун расположили прямо рядом.

Красивые примеры использования «Сферы» для нагнетания хайпа можно было видеть все начало уик-энда – например, во время рекламного Кубка Netflix по гольфу между пилотами и профессиональными гольфистами:

Красочный трейлер самой гонки:

Презентация гонщиков и команд всему городу:

Красивый кадр для вирусного эффекта в соцсетях:

По рассказам босса владельца «Ф-1» «Либерти Медиа» Грэга Маффея, рекламное время на «Сфере» раскупили заранее, хотя одно размещение оценивалось в 500 тысяч долларов. Однако прямо перед заездами планы точно придется пожарно поменять – ведь дирекция гонки из ФИА забанила три основных цвета для иллюминации сферы: красный, желтый и синий. То есть желтое лицо в заездах мы не увидим – чтобы пилоты случайно не спутали подсветку с желтым флагом. Да, забанили только цвета-инструкции от ФИА – видимо, слишком серьезно отнеслись к заключению Дэна Риккардо после обкатки трека на симе: «Кажется, все эти яркие огни могут отвлекать – надо убедиться, что в машине ты не будешь такой «о, а что там?», «О, а что там?».

Нет, «Сфера» будет работать во время заездов – просто в режиме большого ТВ, как на остальных Гран-при: там их устанавливают в сторону трибун, чтобы зрители в одном повороте имели представление о происходящем на всем треке. Помимо тайминга и трансляции, на «Сфере» покажут карточки пилотов, шлемы и часть рекламы – но только так, чтобы не попасть под бан.

Реклама шинника «Ф-1» «Пирелли» – точно слетит.

Реклама «Макларена» и их спонсоров – пожалуй, тоже…

«Представляю, что они запретили использовать три цвета на «Сфере», но, думаю, на таком необъятном строении – если бы я увидел огромный красный шар, то не остановился бы, приняв его за красный флаг, – засомневался глава Ассоциации пилотов Гран-при и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. – Как минимум это крайне заметное здание. Но, думаю, это просто одна из тех еще неизведанных вещей в Гран-при Вегаса».

«В каждой ночной гонке больше полагаешься на рефлексы, но здесь больше цветов, – не согласился Валттери Боттас из «Альфа Ромео». – Она довольно яркая. Вечером – просто яркая. Мы смотрим низко, она стоит высоко. У нас всегда есть набор затеняющих визоров, но все зависит от освещения и самого трека. Но, думаю, все было бы в порядке».

«Надеюсь, на ней будут крутить что-то хорошее, – высказался действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. – Мое лицо? Не, для меня это точно отвлекающий фактор. Я точно уеду в стену. Давайте не делать этого».

«Если лидируешь – она и правда может отвлекать, – подтвердил Риккардо после новостей о цветовых ограничениях. – Но если ты в гонке застрял в одиночестве – это будет приятная помеха! Все очевидно: эта штука громадная. Конечно, мы ее не пропустим. Но, честно говоря, когда ты сконцентрирован и поймал ритм, ты следишь за всем, но не будешь обращать внимания на «Сферу». Ну, может, заметишь, но ее всполохи не должны сбить с толку».

Но «Ф-1» пообещала еще больше совместного визуала, программ и планирования в будущие годы – ведь Гран-при Вегаса собираются проводить ближайшее десятилетие.

Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye/Global Look Press; Gettyimages.ru/Ronald Martinez; twitter.com/SphereVegas; twitter.com/F1LasVegas