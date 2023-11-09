Ферстаппен правда лучший в истории «Ф-1»? Вот все его рекорды и достижения

Парню 26 лет, а он уже среди величайших.

Максу Ферстаппену недавно исполнилось 26 лет – а он уже трехкратный чемпион «Формулы-1». Не самый молодой, не самый молодой многократный (эти достижения остались за Себастьяном Феттелем), но после 183 Гран-при юного нидерландца и пары сезонов феноменального доминирования пошли разговоры о его величии.

Причем на Гран-при Бразилии с оценкой пришел бывший супремо «Ф-1» Берни Экклстоун, который видел почти все сезоны и всех чемпионов, начиная с Фанхио, и управлял серией несколько десятилетий:

«Макс – лучший пилот «Формулы-1» с момента ее основания», – заявил 93-летний британец.

Наверное, бывшего крестного отца главного гоночного чемпионата планеты впечатлило обновление победных рекордов за сезон – Ферстаппен теперь накопил 17 и занял две первые строчки:

Но и оформил кое-что покруче – превзошел «непобиваемый» рекорд Альберто Аскари по проценту побед за сезон!

Да, год еще не закончен, но даже если Макс остановится и больше не выиграет, то 17/22 даст показатель в 77,3% – рекорд останется! Еще две победы вознесут Макса до невиданых 86,4%, а одна победа – до 81,82%. Новая строчка в википедии уже гарантирована.

И это не единственный рекорд – по победам подряд Макс тоже переписало историю:

Только по общему числу побед за 2023-й он сумел пока «только» войти в топ-4. Но очень близко к тройке – причем Алену Просту 50 побед покорились в 38 лет, Феттелю и Хэмилтону – в 31 год, а Шумахеру – в 32 года. Более того, Максу потребовалось на 10 стартов меньше, чем Профессору!

Сильно ниже он (пока) только по количеству титулов:

И по подиумам подряд чуть-чуть не хватило до лидерства:

И еще пара мелких рекордов, побитых словно «по дороге»:

– Ферстаппен конвертировал в победы ВСЕ его поулы в 2023-м: 11 штук. Это тоже рекорд – предыдущий «порог» остановился на 9 – достигнут Найджелом Мэнселлом в 92-м и Феттелем в 2011-м.

– Рекорд по победам с поула подряд – 15 штук, начиная с Гран-при Нидерландов 2022-го. Не показывайте Шарлю Леклеру. Вообще у Ферстаппена реализовано 26 поулов из 31 – это 84% за карьеру на данный момент.

– Рекорд по хет-трикам (поул, победа, быстрый круг) в сезоне – пять. Правда, пока это не единоличное достижение, а повторение показателей Аскари 52-го и Шумахера 2004-го.

– Рекорд по подиумам за сезон – тут Ферстаппен улучшил собственное достижение 2021-го и оформил 19 финишей в топ-3 против 18-ти в год первого титула.

– Рекорд «Ф-1» по финишам на первых двух строчках подряд – серия началась с прошлогоднего Гран-при Абу-Даби и дошла до 15-ти перед Гран-при Сингапура. Это повторение достижения Шумахера 2002-го.

– Рекорд «Ф-1» по кругам лидирования за сезон – 922 штуки. Предыдущий чемпион Феттель наездил только на 739 кругов.

– Первый пилот в истории, победивший во всех европейских гонках сезона в один год.

Остальные рекорды и достижения Ферстаппена – 2023-й их только подчеркнул

Нынешний сезон, конечно, доминирующий, рекордный и невиданный за всю историю «Формулы-1» , но Макс обновлял книгу гоночных достижений с первых же дней в Гран-при.

Например, на Гран-при Австралии 2015-го в 17 лет и 166 дней – самый юный стартующий в гонке .

Через две недели в Малайзии 2015-го в 17 лет и 180 дней – самый юный пилот с очками .

Самый юный победитель в «Формуле-1» – на Гран-при Испании 2016-го в 18 лет и 228 дней. Автоматически установлен и рекорд юности для поднимавшегося на подиум, и для лидировавшего в заезде.

Самый юный автор быстрейшего круга – на Гран-при Бразилии 2016-го в 19 лет и 44 дня.

Самый юный пилот, собравший Большой шлем (поул, победа, быстрый круг и лидирование от старта до финиша) – в 23 года и 277 дней на Гран-при Австрии 2021-го.

В 2022-м Макс выигрывал гонки из семи разных стартовых позиций – это тоже рекорд.

И самый свежий рекорд – 7 побед в спринтерских заездах. Установлен на Гран-при Сан-Паулу (официальное название этапа в Бразилии) в 2023-м. С ним связан и еще один неофициальный «супер-Большой шлем» : победа с поулом, лидированием и быстрейшим кругом в спринте+то же самое в гонке.

Причем по общим показателям «Формулы-1» Ферстаппен тоже смотрится очень неплохо:

Ну как, тянет его статистика на «лучшего в истории»?