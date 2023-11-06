Гоночный финал концерта U2 в Вегасе – оказывается, в группе играют Ферстаппен, Хэмилтон, Леклер и Риккардо!

Боно пояснил, кто на чем.

C ночи 15 ноября самый тусовочный город США (а может, и всего мира) Лас-Вегас поглотит «Формула-1»: центральные улицы закроют ради трассы, все концерты организуются промоутером этапа (компанией из портфолио владельцев чемпионата), а казино и отели заработают на развлечение и обслуживание посетителей.

Сейчас же в Вегасе отыгрывают последние «предгоночные» концерты – одним из них стала программа U2: UV Achtung Baby Live At Sphere, в котором ирландская группа играла старые хиты с видеопроекцией главную достопримечательность Вегаса – «Сферу» – с сентября. Дальше следует перерыв на Гран-при, а затем возвращение в декабре, январе и феврале.

И необходимость уступить место «Формуле-1» стала центральной частью прощания группы с публикой на последнем концерте – лидер коллектива Боно включил знания о гонщиках:

«Я уже говорил, что после сегодняшнего шоу мы сделаем небольшой перерыв. Мы отдаем Лас-Вегас… Вообще-то мы его передаем его «Формуле 1»!

Сейчас, если вы не знаете, что такое «Формула-1», то это спорт, в котором очень опрятные, подтянутые, скромные мужчины, а также несколько удивительных женщин, забираются на ракеты и пытаются остаться на земле и не улететь на орбиту. Что-то вроде того. На самом деле немного похоже на рок-н-ролл. Немного менее опасное...

За барабанами у нас одно из четырех великих порождений, подаренных миру Голландией – Макс Ферстаппен!

(Барабанщик из Нидерландов Брам ван дер Берг отметил представление ударом)

На басу – самый элегантный человек на трассе. Кто же это? Льюис Хэмилтон – на басу!

(Англичанин Адам Клейтон отметил представление сыграл короткую партию)

А на гитаре – собственной персоной модель из Монако, Шарль Леклер!

(Дэвид Эванс по прозвищу The Edge («Грань») поклонился и продолжил наигрывать на акустике)

Я дома слушаю и кантри-музыку, и «металл». И я тот самый человек, который сможет помирить «Формулу-1» и NASCAR! Вокалист – Даниэль Риккардо!»

Откуда же у Боно такие познания в «Формуле-1»? Просто он вообще-то бывал на Гран-при – причем не раз! Например, на Гран-при Монако приходил в гости еще к «Джордану» Эдди Джордана (теперь – «Астон Мартин»).

Есть фанаты U2? Насколько точно все представлены?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; AFP/GERO BRELOER / DPA / dpa Picture-Alliance