Инфернальный шторм закончил квалу «Формулы-1»: ветер сорвал крышу с трибуны, заполненной людьми!

104 км/ч: болиды сдувало, паддок эвакуировали.

Квалификация на Гран-при Бразилии закончилась досрочным красным флагом – ведь на трассе «Интерлагос» день за пару минут превратился в ночь и поднялся шквальный ветер. Это на «Формулу-1» явился инфернальный ураган, терзавший регион Сан-Паулу последние несколько дней:

С такими порывами ветра – временами под 104 км/ч – машины быстро стали неуправляемыми. Все сцепление и прижимная сила моментально испарились, и с трека срывало в любом повороте:

«Первый сектор по ощущениям был нормальным, а вот оставшийся круг просто шокировал, – описал происходившее Макс Ферстаппен. – Капли еще не падали на трассу, но ветер серьезно усилился и изменил свое направление в среднем секторе. Болид скользил повсюду.

Я кричал по радио: «Какого черта произошло? У нас нет темпа». Но команда просто сказала мне продолжать атаковать, потому что у всех были проблемы. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Это очень сильно повлияло на баланс. Было заметно, что надвигавшаяся погода была довольно экстремальной».

«За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного. Начиная с 4-го поворота дождя на трассе не было, но машиной при этом было чрезвычайно трудно управлять, все сцепление с трассой просто пропало, – описал Леклер. – Я даже думал над тем, чтобы не заканчивать круг и вернуться в боксы, но все-таки доехал до финиша и, как оказалось, поставил второе время. Это стало приятным сюрпризом. Все на трассе чувствовали себя немного странно».

Потому гонщикам позволили закончить только первый круг, а затем остановили сессию, приступив к эвакуации паддока. Отменили встречи с пилотами, заезды младших серий, все официальные процедуры и работы над машинами для механиков и технических делегатов. Весь персонал вывезли – вот в таких условиях:

И не зря: одновременно досталось зрителям! На полной главной трибуне одним из порывов ветра сорвало крышу:

Никто не пострадал, но изнутри выглядит просто страшно:

Итог буйства стихии – для спринта и гонки придется восстанавливать. И откачивать воду с трека – его затопило, и из-за перепадов высот вода скопилась в низинах.

Но даже такие условия не помешали Максу Ферстаппену взять поул!

Природа сделала в этом сезоне уже все возможное, чтобы его остановить!