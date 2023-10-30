Хэмилтон стебет Переса, Ферстаппен восхищается обгоном Льюиса – общение гонщиков «Ф-1» в подиумной комнате Гран-при Мексики
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Трансляция диалогов пилотов «Формулы-1» из подиумной команды прямо перед церемонией награждения – одно из лучших решений режиссеров для открытия гонщиков и их личностей для фанатов! По неловкому молчанию, шуткам или отдельным фразам сразу понятно, какие у кого отношения и какие моменты волнуют пилотов больше всего…
После Гран-при Мексики комнату разделили Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер – и просмотр повтора вышел эмоциональным!
Макс, смотря столкновение Переса и Леклера на старте: Оу!
Льюис: Он сошел?
Макс: Черт, Чеко.
Шарль: Не знаю, как закончил гонку.
Макс: Ага. Я видел…
Льюис: Куда он лезет? Ох #####! Он сделал прямо как я в Катаре! Ха-ха. (Хэмилтон точно так же срезал Расселла на старте и сошел – Sports.ru)
Макс: Сложно…
Льюис: Иногда сложно видеть.
Шарль: Я думаю, может, он не знал… Не знал, что еще и ты на внутренней. (Видит аварию Магнуссена) Оу.
Макс: Что-то сломалось?
Льюис: Это что случилось?
Макс: Что-то сломалось, верно? Дааа…
Льюис, об обгоне Шарля: Да я почти развернулся, когда поворачивал.
Кстати, Макс заценил обгон Хэмилтона – только взгляните на его реакцию!
Интересно, что же они потом сказали Пересу лично?
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