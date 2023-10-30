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Хэмилтон стебет Переса, Ферстаппен восхищается обгоном Льюиса – общение гонщиков «Ф-1» в подиумной комнате Гран-при Мексики

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Трансляция диалогов пилотов «Формулы-1» из подиумной команды прямо перед церемонией награждения – одно из лучших решений режиссеров для открытия гонщиков и их личностей для фанатов! По неловкому молчанию, шуткам или отдельным фразам сразу понятно, какие у кого отношения и какие моменты волнуют пилотов больше всего…

После Гран-при Мексики комнату разделили Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер – и просмотр повтора вышел эмоциональным!

Макс, смотря столкновение Переса и Леклера на старте: Оу!

Льюис: Он сошел?

Макс: Черт, Чеко.

Шарль: Не знаю, как закончил гонку.

Макс: Ага. Я видел…

Льюис: Куда он лезет? Ох #####! Он сделал прямо как я в Катаре! Ха-ха. (Хэмилтон точно так же срезал Расселла на старте и сошел – Sports.ru)

Макс: Сложно…

Льюис: Иногда сложно видеть.

Шарль: Я думаю, может, он не знал… Не знал, что еще и ты на внутренней. (Видит аварию Магнуссена) Оу.

Макс: Что-то сломалось?

Льюис: Это что случилось?

Макс: Что-то сломалось, верно? Дааа…

Льюис, об обгоне Шарля: Да я почти развернулся, когда поворачивал.

Кстати, Макс заценил обгон Хэмилтона – только взгляните на его реакцию!

Интересно, что же они потом сказали Пересу лично?

Лучшая подиумная комната года в «Ф-1»: «Есть инвалидка?» «Сможешь поднять трофей?». Миллион просмотров за вечер!

Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве

Безумная атака Переса на лидеров – ради победы для домашних фанов. Не сработало – и люди рыдали и дрались с тифози после аварии

2 комментария

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Денис Ким
Ответ flegmatichen
У Хэмилтона память как у рыбки. Сам на старте в Катаре тоже саме исполнил )
А дальше заголовка сложно почитать? Он сам Леклеру что сказал по поводу аварии?
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