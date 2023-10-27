«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла, как. Даже у соперников больше предположений!

Фееричные Леклер и Сайнс.

В «Формуле-1» вторая подряд фантастически неожиданная квалификация – на поуле вновь «Феррари» и Шарль Леклер. Это уже 22-й поул в карьере монегаска – удивительно, но он сравнялся с Фернандо Алонсо!

Но еще внезапнее – полный второй ряд алой команды: Карлос Сайнс приехал следом и лишь чуть-чуть проиграл напарнику. Плотность разрывов в топ-5 вообще поражает.

И да, в «Феррари» сами не ждали поула – только посмотрите, как резервист Скудерии Роберт Шварцман успокаивает механиков! Они явно ждали, что Ферстаппен перебьет их время:

И уже после подтверждения первого ряда реакция все еще была сдержанной – словно итальянцы не могли до конца поверить:

«Вот это сюрприз! Кажется, каждый наш поул в этом году – сюрприз!» – отреагировал по радио Леклер.

Еще бы – ведь время поула оказалось на секунду быстрее любых раскладов из тренировок. Да, в практиках «Феррари» мешали перегрев мотора и шин, трафик и неудачные отрезки, но все-таки проехать настолько идеальный круг в самый важный момент – когда мы такое видели от Скудерии в последний раз?

Так что их собственное удивление тоже понятно!

«Второй уик-энд подряд, когда мы изначально совсем не ожидали такого результата, – удивлялся Шарль и на послефинишном интервью. – Сегодня я никак не ожидал оказаться на поуле. После третьей практики мы считали, что нам немного не хватает скорости.

Даже близко не думал, чтьо поул возможен. Уж второй этап подряд мы говорим, что темпа нет – дюди просто перестанут верить. Но я говорю совершенно искренне, совсем не рассчитывал на поул.

Но по какой-то причине, как только нам удалось собрать все воедино, все прошло очень хорошо и на свежем комплекте шин мы отыграли очень много времени».

«Честно говоря, очень странная сессия, – подтвердил и Сайнс. – У меня весь уик-энд возникали проблемы с тем, чтобы собрать круг, и когда я впервые его собрал, то оказался на первом месте, а затем Шарль опередил меня на половину десятой или десятую.

Трудно понять, где мы внезапно нашли полсекунды, а следующий круг проехали на полсекунды медленнее. Работать с шинами было очень тяжело, ощущения в машине на этом автодроме очень странные».

Зато предположения оказались у соперников – кажется, «Феррари» неожиданно даже для себя хорошо подготовила шины!

«Как вы видите, разрывы совсем небольшие. Пилоты «Феррари» появились буквально из ниоткуда. Все дело было в том, чтобы правильно проехать круг выезда из боксов, – объяснил шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – Буквально на 2-3 секунды медленнее или быстрее – и твое время на быстром круге может сильно измениться.

Просчитать это практически невозможно. Шины очень хрупкие, и те, кому удается довести их до конца круга, как раз и оказываются очень быстры.

«Феррари» очень сильно прибавила в третьем сегменте в сравнении со вторым. Оба пилота «Феррари» фантастически проехали первый сектор, потому что правильно провели круг выезда из боксов.

Мы же, вероятно, проехали круги выезда чуть медленнее, чем было нужно, не до конца прогрели шины, и в итоге ничего не сошлось».

Как же так вышло? По пояснению инженера производителя шин «Пирелли» Симоне Берры, температура трека колебалась во время квалификации – с 46 градусов по Цельсию до 40 и ниже. А при переходе отметки в 40 градусов в современных болидах «Ф-1» немного меняется распределение баланса нагрузки на шины – чем жарче, тем сильнее страдают задние покрышки, а передние становится проще прогревать. Ведь для подготовки комплекта к кругу пилот может только тормозить, разгоняться и немного двигать рулем – потому из-за заднего привода любые действия сильнее влияют на задние покрышки. Потому да, при переходе через определенные температурные отметки даже 2-3 секунды на прогревочном круге могут стать ключевыми!

«Мерседесу» не удалось собрать полный комплект факторов. Ферстаппен перестарался на первом секторе, перегрел шины к финальному и упустил ценное время.

А у «Феррари» все сложилось идеально. Внезапно!

Фото: East News/AP Photo/Fernando Llano; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press