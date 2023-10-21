«Прости» – «Я сделал бы так же». Ферстаппен мирился с Леклером после финиша после вывоза к стене в первом повороте

Фавориты «Ф-1» общаются после гонки.

Фанаты «Формулы-1» часто считают трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена высокомерным, неуважительным и грубым – и на треке он действительно нередко так себя и показывает, оперируя логикой «сдавайся, а то столкнемся».

Вот и на старте спринта во время Гран-при США он жестко оборонялся от Шарля Леклера на «Феррари» – давил и вывозил его с траектории как только мог…

Алая машина едва разминулась со стеной!

И в итоге Леклер вылетел на траву, потерял скорость в вираже и уступил позицию Льюису Хэмилтону.

Не все чемпионы считают такую оборону нормальной – например, любитель жесткого пилотажа Жак Вильнев высказался в стиле «хватит это терпеть»:

Он действительно вышел за грань и выдавил соперника. На это стоило бы обратить внимание, потому что очень сильно сместился внутрь, заехав на линию выезда из боксов. Леклера выдавили с трассы. Это уже перебор. Такой маневр, скажем так, был совсем не обязательным. Нельзя закрывать глаза на случаи, когда гонщик выдавливает соперника с трассы»

А что же сам Макс? Что же он сказал после финиша? Адресовал Леклеру «принцессу Шарля» и «мудака», как Джорджу Расселлу в азербайджанском спринте?

Совсем нет: сам подошел к пилоту «Феррари» и извинился:

Макс: Прости за первый поворот.

Шарль: Да я бы сделал то же самое.

Журналистам №16 затем сказал ровно то же самое:

«Честно говоря, на его месте я бы поступил точно так же. Да, маневр был на грани, но как я уже говорил раньше, я сам люблю так бороться. В этот раз все сложилось не в мою пользу, но это нормально. Это часть гонок, лично я всем доволен.

У меня была возможность и шанс на трассе (обогнать Ферстаппена). Я попробовал, и это было близко. Да, я потерял позицию относительно Льюиса Хэмилтона, но сегодня они все равно были немного сильнее нас с точки зрения гоночного темпа».

Ферстаппен же только порадовался открывшейся возможности:

«Было довольно плотно. К счастью, в первом повороте мне оставили довольно много свободного места на трассе, лишним это точно не было».

Дружелюбный Макс – совсем не мифический персонаж. И с Леклером, как ни странно, в последние годы у них только взаимное уважение!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson