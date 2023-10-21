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Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен почти убрал Леклера в стену на старте, провал «Макларена»

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Опять жара.

В «Формуле-1» складывается интересная традиция: в спринтерские уик-энды менять пределы трассы прямо перед квалификацией. Но если в Катаре трассу сузили и ужесточили слежение за соблюдением границ, то в США включили обратную штуку и расширили белые линии, включив часть поребриков в условные пределы трека:

Так гонщики смогли чуть активнее атаковать без постоянных списаний времени – например, с новыми границами пятничное время поула Ферстаппена устояло бы.

Тем не менее, Макс отыгрался уже в субботу – забрал первое место у Шарля Леклера:

Только Джордж Расселл получил три позиции штрафа за блокировку «Феррари» и отодвинулся на 11-е.

В остальном же спринт предполагался жарким – в Остине +36 градусов. И Хэмилтон уже на установочном круге пожаловался, что в кокпите пекло как в аду – очередной труднейший уик-энд для пилотов после катарского кошмара.

Однако Карлос Сайнс единственным из лидирующей группы стартовать на самом мягком «софте» (с износом в три круга).

– В попытке сохранить лидерство Ферстаппен очень жестко выдавил Леклера на внутреннюю траекторию – чуть не увез Шарля в стену. Хэмилтон обогнал «Феррари» за пределами трека – но сохранил позицию из-за более мягкого судейства «первого поворота».

– Сайнс к середине первого круга обогнал оба «Макларена». Перес поднялся на 7-е.

– На 2-м круге Перес начал атаки на Пиастри – но ничего не смог поделать: Оскар отбился даже несмотря на огромное преимущество «Ред Булл» на прямой. Умно использовал напарника как барьер!

– Но на 3-м круге Перес все-таки обыграл Пиастри на торможении – и следом его обогнал и Расселл за пределами трека.

– На 5-м круге и Гасли обогнал Пиастри. Следом – и Албон опередил «Макларен».

– На 6-м круге Норрис надавил на Сайнса – «софт» на «Феррари» долго не протянул. Расселл параллельно получил 5 секунд штрафа за обгон Пиастри за пределами трека.

– На 10-м круге Норрис все-таки опередил Сайнса на точке торможения и поднялся на 4-е. На 11-м круге «Феррари» опередил и Перес.

– На 14-м круге и Расселл насел на Сайнса, но Карлос внезапно вновь технично отбился!

– На 15-м круге Риккардо напомнил себя прежнего и красиво обогнал Алонсо в битве за 12-е.

– На 17-м круге Стролл потребовал остановку в боксах – отказали тормоза.

– На 19-м круге Чжоу получил 5 секунд штрафа за выдавливание Магнуссена за пределы трека.

– Ферстаппен приехал на финиш первым – и привез Хэмилтону девять секунд! Однако Льюис привез столько же Леклеру – гоночный темп «Мерседеса» становится все лучше. Норрис почти достал «Феррари»!

Сайнс сопротивлялся как мог, но все-таки его стратегия действительно оказалась настолько безнадежной, насколько сразу и выглядела. Однако пару очков он все же заработал – и остался в общем зачете впереди Леклера!

Хэмилтон теперь еще ближе к Пересу – уже в 27 баллах. С учетом улучшения темпа «Мерседеса» мексиканцу уже стоит переживать.

В Кубке конструкторов «Макларен» внезапно не добрался до «Астон Мартин» – и такой сбой может запросто повредить и амбициям по настижению «Феррари».

Но, может, в гонке исправятся?

А какой момент спринта больше всего запомнился вам?

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