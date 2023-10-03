«Ф-1» в Катаре – жаркая гладиаторская бойня: +40 по Цельсию, песчаная буря, поребрики-палачи

Как будто на ралли.

В «Формуле-1» с 2008 года самой физически трудной и напряженной считается Гран-при Сингапура – двухчасовая экваториальная пытка 45-градусной жарой и 80-процентной влажностью выжимает пилотов досуха. Фактически все тренировки и подготовка в межсезонье рассчитаны на пиковые нагрузки Сингапура.

А с 2023-го в календарь «Формулы-1» на 10 лет вернулся Катар – и, кажется, заезд близ Дохи претендует на №2 в рейтинге трудностей. «Лусаил» встретил пилотов дневной жарой в +41, пыльной бурей с порывистыми ветрами, килограммами песка на асфальте и опасными поребриками.

Данные, которые объяснят, почему на Ближнем Востоке стараются гоняться только на закате: +35 в моменте замера, реальное ощущение и температура покрытия – 41 градус по Цельсию:

А когда к суровой жаре и пустынному окружению добавляется шквальный ветер, то начинаются пылевые бури – и трек просто заносит песком. В день квалификации «Формуле-1» как раз не повезло – «Феррари» даже пришлось изобрести срочный способ изоляции воздухозаборников:

Но асфальт занесло с невиданной в Гран-при силой. Без шуток: первый десяток кругов в практике – словно блуждание в тумане:

Реакция пилота «Феррари» Карлоса Сайнса – «Да мой отец был бы быстрым в таких условиях!»

Еще бы: его отец Карлос Сайнс-старший – двукратный чемпион мира по ралли, обладатель титула лучшего раллийного гонщика всех времен и четырехкратный победитель «Дакара»!

После заката пыль и песок никуда не пропали, если что – просто без солнца их плохо видно. Красивые кадры с болидом Эстебана Окона на самом моменте перехода из тени на свет показывают разницу:

Ветер же вообще не стихал – и с учетом тонкого слоя песка трек ощущался примерно как лед. Трудности доставляли и нагруженные среднескоростные и быстрые повороты: в таких требуется максимальное сцепление от шин и вся прижимная сила. В итоге любой порыв – и ты неконтролируемо летишь за белые линии, сбивая таблички!

Ветер может поймать настолько непредсказуемо, что даже команда не сумеет сразу ответить, что это было:

А ведь любой съезд с трассы теперь может казнить днище на болиде!

Ведь в Катаре в целях борьбы с нарушениями границ трассы в проблемных местах положили плиты с особой, абразивной поверхностью. При заезде не только теряется скорость, но и сильно перегружаются шины. Вместе с поребриками – опасное сочетание:

«Трасса – разрушительница днища болида, – оценил Юки Цунода из «Альфа Таури». – Судя по всему, они изменили трассу в пользу более агрессивных поребриков. На этой трассе всегда была актуальна тема срезок, но с такими поребриками они сделали еще хуже, потому что как только ты заедешь за белую линию, ты будешь получать настоящий штраф – и, как кажется, будешь сильно рисковать повредить свою машину.

Сам заезд на поребрик не будет проблемой. Но вот как только ты будешь съезжать с поребрика за пределы трассы, машина тут же начнет скользить. Притом что оно совсем не гладкое, и с учетом того, что повороты здесь скоростные и машины будут посажены низко, все это будет непросто. Каждый выезд за пределы трека будет дорого тебе обходиться»

Речь о вот таких местах – вылеты действительно заканчиваются искрами:

И в таких условиях пилоты получили только одну тренировку перед квалификацией – настоящие гладиаторские бои без места для ошибки!

Фото: formula1.com