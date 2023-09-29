Болид «Ф-1» охлаждают садовой техникой после гонки и быстрейших кругов! Помогает против нагрева до 800 градусов по Цельсию

Стоит 180 долларов.

Вы когда-нибудь удивлялись, что за трубками и блоками команда «Ф-1» облепляет болид на всех колеса и воздуховоды после гонок и быстрых кругов?

Вплоть до огромных «отростков» в верхних воздухозаборниках:

«Мерседес» продвинулся здесь дальше всех – его «вентиляторы» самые грандиозные!

А теперь восьмикратные чемпионы «Мерседеса» показали, на основе чего же они все это производят! Оказалось, из садовой техники:

«Болиды «Ф-1» – машины с мощностью свыше 1000 л.с., и они производят колоссальное количество тепла, – рассказал главный механик «Мерседеса» Мэтт Дин. – Речь о ДВС и также о тормозах. Когда машина возвращается в боксы, тепловая волна – огромная.

Потому нам требуется охладить все как можно быстрее. И мы пользуемся ветродуйками для уборки листьев.

Мы взяли стандартную садовую ветродуйку Einhell и немного адаптировали к потребностям «Формулы-1»: укоротили воздуховод и сделали его направленным в конкретное место, чтобы быстро снижать именно внутреннюю температуру и предотвращать разрушения. И добавили дополнительную кнопку, которая позволяет держать вентилятор включенным долгое время без постоянного задействования человеком. И батареи – они одинаковые для всех инструментов и съемные, что удобно: можно подключить сколько угодно и куда угодно».

Одна такая стандартного вида стоит 180 долларов без дополнительных зарядок и съемных батарей. Всего на болид нужно 8 (4 – для колес, 3 – для воздухозаборников, 1 – для пилота), в команде две машины, и для каждой нужен запасной комплект. Итого 32 ветродуйки – 5760 долларов, если бы команды покупали их на официальном сайте.

Правда, доработка и дополнительные усиленные аккумуляторы явно идут отдельным прайсом, но все равно они спасают деталей явно на большую стоимость. Только один комплект дисковых тормозов стоит $24 тысячи! Судя по всему, в турборежиме их хватает – хотя температура тормозов при заезде в боксы может достигать 800 градусов по Цельсию при падении с 1200 градусов во время жестких торможений на боевых кругах.

Теперь при случае сможете представлять себя механиком в гараже «Ф-1».

Фото: formula1.com; youtube.com/Mercedes-AMG Petronas Formula One Team