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Засветили пит-стоп для «самого реалистичного фильма про «Ф-1» от Хэмилтона и Брэда Питта. На нем даже не меняют шины!

Гран-при Италии
кино кино
Формула-1 Формула-1
Брэд Питт
ахахаха ахахаха
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Авто Авто

🤦🏻‍♂️

А вы еще помните, что на Гран-при «Формулы-1» в этом сезоне параллельно гонкам снимают художественный голливудский фильм с Брэдом Питтом в главной роли? Пока актеры и сценаристы бастуют в Голливуде, команда вместе с профессиональными механиками из молодежной организации «Карлин» (участвует в «Ф-2» и «Ф-3») и профессиональными пилотами-каскадерами (гонщик закрывшейся «Суперлиги Формула» Данкан Таппи и чемпион «Ф-2» 2012 года Лучано Бакета) продолжает работать над чисто гоночными и техническими сценами.

Цель – отснять все, что не требует присутствия Питта и его партнеров Дэмсона Идриса и Хавьера Бардема. Потому команда APXGP все еще работает: то на задекорированных под треки для «Ф-1» английских «Доннингтон-Парк» и «Брэндс-Хэтч», то вновь на реальном Гран-при.

Съемки стараются максимально скрывать от публики, телекоманды, прессы и медиа, чтобы не было спойлеров – потому визуального материала с каждым этапом все меньше (ведь интерес и внимание подутихли – Питт-то бастует и на треке не появляется). Однако иногда обладатели вип-пассов кое-что замечают – например, в Италии для фильма снимали пит-стоп. Он попал на видео:

Крайне реалистично, не правда ли? На всякий случай: вот так выглядит настоящий правильный пит-стоп с той же гонки – колеса все-таки предполагается менять:

Конечно, цель могла заключаться не в съемках каждого мгновения процесса, а просто в создании дополнительного визуального материала в ракурсе без фэйковости. Однако в чем смысл таких съемок с профессиональной командой механиков и заявлений о создании «самого реалистичного фильма про «Ф-1» в истории?

«Джо [Косински, режиссер картины] сосредоточен на том, чтобы мы были включены в этот спорт настолько, насколько возможно – и чтобы все это было актуально, – рассказывал сопродюссер, консультант и семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон. – Что касается меня, то я должен убедиться, что все будет реалистично и что все вы – и фанаты гонок – увидите эту реалистичность и скажете, что это правдоподобно. Мы также хотим посмотреть на гонки по-другому, не так, как вы можете их увидеть по ТВ. Думаю, этот фильм выведет «Ф-1» на новые запредельные высоты».

«Мы помогли им с болидом «Ф-2», сделали для него кузов, похожий на «Ф-1», – рассказывал руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф. – И еще боксы и пит-уолл – все в этом духе. Мы старались быть полезными и передали им дизайны, чтобы они могли максимально приблизиться к реальности. Теперь вы видите, как много усилий тут прикладывается».

«Я видел дублера Брэда, он говорил о фильме, и все это звучало довольно классно, – рассказывал после первого дня пилот «Макларена» Ландо Норрис. – Они хорошо работают, это серьезное дело. Думаю, нам особенно прикольно быть частью этого – неважно, вовлечены ли мы в процесс или нет. У них классный гараж, я слегка завидую тому, что у них там есть. Знаю, что они будут на трассе. Слышал, что Брэд отлично поработал над пилотажем».

Действительно, такого по ТВ мы точно не увидим – даже «Феррари» далеко до подобных пит-стопов!

В Голливуде бастуют актеры, но фильм про «Ф-1» снимают на Гран-при и дальше – даже без Брэда Питта

Фильм про «Ф-1» с Брэдом Питтом снимают на Гран-при ради полного реализма – все удалось? Вопросов нет?

Все о съемках фильма про «Ф-1» с Питтом: киноболиды катали на Гран-при (их вырезали из трансляции), актеры виделись с гонщиками

Фото: Instagram/lewishamilton

2 комментария

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swerh
А с чего взяли, что этот "пит-стоп" именно в качестве пит-стопа войдет в фильм? Возможно, там крупным планом глаза пилота покажут, круги перед глазами, киношный вид с онборда в даль, вставят флэшбэк и т.п... В таком случае смысла именно замены колес и нет. Реализм тут совершенно не при чем.
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Максим Федорцов
Да просто посмотрели, что протектора еще пару мм есть, и не стали менять.Лето доездить хватит.
+1
0
+1
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