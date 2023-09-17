Изучаем.

Фернандо Алонсо в 2023-м предстал в новом образе – радостного и вечно довольного завсегдатая подиумов, любителя цветочек, сердечек и улыбок. Фанаты «Формулы-1» с многолетним стажем же считали происходящее «просто медовым месяцем с «Астон Мартин» – когда у команды пропадут результаты, а машина перестанет конкурировать с топами, сразу вернется знакомый всем раздраженный и негодующий Алонсо.

На Гран-при Сингапура, казалось, ровно это и произошло – на 42-м круге испанец разочаровано произнес «Она неуправляема» во время сражения за седьмую позицию.

И ему тут же припомнили отзыв с Гран-при Бахрейна – «Такая приятная в управлении машина».

Однако затем Алонсо вообще улетел с трека и откатился на последнее место – машина действительно не повернула!

Последним Фернандо и добрался до финиша – ниже классифицировали только застрявшего в барьерах на последнем круге Джорджа Расселла.

Казалось, действительно, вот оно – то самое ожидаемое раздражение Фернандо! Все логично: команда завалила ему пит-стоп…

А машина больше не способна конкурировать с «Феррари» и «Мерседесами» – более того, «Астон Мартин», казалось, даже «Ред Булл» на изношенных покрышках не способен обогнать и отдает позицию «Альпин»…

Однако машина ведь и правда выглядела плохо управляемой – именно поэтому Фернандо заблокировал колесо во время въезда на первый пит-стоп, вылетел за ограничительную белую линию и получил штраф в 5 секунд:

Что же случилось с его «Астон Мартин»? Фанаты испанца изучили онборды его гонки нашли момент, с которого и начались его беды: на машине №14 на втором круге отсоединился корпус одного из пилонов левой подвески:

Вероятно, дело в наезде на обломки от сошедшего болида Цуноды.

Вот здесь видно четче – длинный прямоугольный кусок словно смотрит в сторону зеркала, когда с другой стороны он же совмещен с маленькой спицей:

Такое смещение меняет весь баланс передней части машины – корпус играет роль паруса, и тормоза на левом колесе работают с другой эффективностью по сравнению с тормозами на правом. А еще меняются физические свойства и возможные угол и резкость руления – оттого машина в некоторых виражах и отрезках может замедляться нестабильно и поворачивать не так, как обычно.

На свежих шинах и с новыми неизношенными тормозами под ограничения можно подстроиться (и у Алонсо вроде выходило), но Сингапур – очень жаркая трасса с огромным количеством кочек и нагрузки на подвеску и тормоза. К середине заезда при ускоренном использовании тормоза перестают срабатывать как надо.

Например, во время его вылета с трека на последнее место сперва и произошла непредсказуемая блокировка в самом начале зоны замедления:

Слева дым из-под колеса – справа его нет. Испанец как раз начинал поворот – пришлось выпрямлять руль, чтобы не заблокировалось и второе колесо и болид не увезло в стену.

Вообще контроль над передней осью машины – основа пилотажного стиля Алонсо.

«Мне нужен руль, который дает мне полное, но разное ощущение жесткости от входа в поворот, от середины и от выхода, – рассказывал он о своем подходе еще в «Альпин». – Чтобы чувствовать передние колеса, видеть сцепление – достигло ли оно предела или нет.

Основное мое отличие, которое можно проследить по бортовым записям сквозь года – как я врываюсь во вход в поворот. Я делаю резкое движение рулем в середине и чувствую дорогу передними шинами. Оттуда я и ощущаю, как они едут. Если руль начинает реагировать мягче – значит, они не выдерживают, сцепление уходит. Если идет жестче – значит, сцепления слишком много, и задняя часть рано или поздно взбунтуется.

Обычно я все чувствую руками – через переднюю ось. Если у меня забрать все это – я мертв. Другие гонщики – нет, потому что они пилотируют телом или другими вещами, но если у меня забрать передние колеса и предвидение их поведения – я бессилен».

Потому высказывание по радио не являлось раздражением или недовольством – в общем-то на тот момент оно было констатацией факта.

И после гонки испанец не стал критиковать команду:

«Невероятно тяжелая гонка. Все, что могло пойти не так – пошло не так и сложилось не в нашу пользу. Даже хорошо, что все это случилось одним ударом и мы собрали все неприятности за раз – ведь не стоит забывать, что это вообще-то первый случай в этом сезоне, когда мы не попали в очковую зону.

Мы приехали сюда с большими надеждами, но Гран-при Сингапура весьма уникальный этап – гоночный темп зависит исключительно от температуры шин. И, возможно, тут мы немного перестарались. Мы убивали шины слишком быстро после пит-стопов».

Просто случилась «Формула-1» – крайне трудно проехать весь сезон из 22 Гран-при без единой неполадки.