Расселл обменял подиум на стену.

Гран-при Сингапура – труднейшая гонка в «Формуле-1»: температура в районе 30 градусов, влажность под 80%, ночь и бесконечные техничные секторы превращают заезд в настоящую пытку, за которую пилоты теряют по 3-4 кг жидкости. Причем малейшую ошибку карает близость к барьерам – заезд по Сингапуру ни разу не заканчивался без выезда автомобиля безопасности.

И сюрпризы начались уже в квалификации: «Ред Булл» прервал рекордную серию доминирования двойным промахом мимо топ-10 – из-за проблем с настройками. Поул взял Карлос Сайнс на «Феррари» !

– Сайнс выиграл старт, Расселл его проиграл – Леклер вышел на второе место благодаря более мягкому «софту», Джорджа атаковал Льюис Хэмилтон, и №44 пришлось срезать вираж. Семикратный выиграл позицию, и Расселл потребовал ее вернуть из-за обгона за пределами трека.

– Норрис поднялся в топ-5, Магнуссен провалился на 8-е. Ферстапен и Гасли обогнали Лоусона, Цунода сошел.

– На 2-м круге Хэмилтон вернул позицию Расселлу. Ферстаппен обогнал Хюлькенберга и поднялся на 9-е. Макс начал на «харде» с попыткой пересидеть пелотон и вернуться в борьбу на втором отрезке.

– На 4-м круге Хэмилтон вернул позицию и Норрису.

– На 7-м круге Ферстаппен обогнал Магнуссена и поднялся на 8-е.

– На 10-м круге Леклеру передали: «Цель – отставание от Сайнса: 3 секунды. Сейчас – 1,2 секунды». То есть «Феррари» приказала Шарлю немного сбросить, чтобы поберечь шины и тормоза. Карлос тем временем по радио – «Могу в таком темпе вечно». Расселлу на 11-м круге передали «Кажется, «Феррари» собирается пожертвовать Леклером».

– На 15-м круге Леклеру вновь передали держать трехсекундный отрыв – хотя Сайнс тоже замедлился. Ответ – «Попробую, но я не хочу подвергаться риску». Ответ – быстрейший круг.

– Ответ «Феррари» Леклеру на 17-м: в течение 5 кругов нам нужно отстать от Сайнса на 5 секунд.

– А на 18-м круге Оскару Пиастри передали о возможном дожде через 5 минут (примерно 3 круга).

– На 19-м круге Логан Сарджент развалил «Уильямс» о барьер и сломал антикрыло. Обломки разметало по всему треку. Опасность проколов на весь остаток гонки! Логан дотянул до боксов, а на 20-м выпустили автомобиль безопасности.

– Вся топ-5 заехала в боксы – Сайнс остался лидером, вторым оказался Ферстаппен, третьим – Расселл! Леклера задержали соперники, он оказался шестым – после еще и Переса с Норрисом. Все остановившиеся– на «харде».

– Алонсо заблокировал колесо при въезде на пит-стоп и выехал за линию ограничения – Фернандо получил автоматический штраф в 5 секунд.

– Рестарт на 23-м круге – хотя на треке еще валялись обломки.

– На рестарте все сохранили позиции – 0 атак или ошибок. Зато через пару поворотов Норрис ошибся при атаке на Переса, Леклер чуть не влетел в зад «Макларена» и уступил позицию Хэмилтону.

– В конце 23-го Норрис обогнал Переса, а Расселл – Ферстаппена. Риск «Ред Булл» с изношенным «хардом» не окупился.

– На 24-м круге Норрис обгонал и Ферстаппена – поднялся на 3-е.

– На 27-м круге Хэмилон обогнал Ферстаппена и поднялся на 5-е! Давно такого не было, да?

– На 28-м круге и Леклер обогнал Ферстаппена.

– На 32-м круге Ферстаппен с изношенным «хардом» без пит-стопов передал: «Словно еду по льду».

– На 36-м круге Магнуссен ошибся в первом повороте и вылетел с трека – уступил очки Гасли и выехал позади Пиастри и Лоусона.

– На 37-м круге Алонсо атаковал Переса, но оба увязли в борьбе, Фернандо потерял возможность для разгона – и его обогнал «Альпин» Окона:

– На 38- м круге Сайнс сообщил «Могу атаковать, у меня секунда запаса». Ответ Расселла – «Удивлен, что он не сказал «2 секунды», так он медленно едет».

– На 39-м круге Окон обогнал Переса и поднялся на 7-е. Еще через полкруга мимо Серхио проезжают и Алонсо, и Гасли, и Пиастри – №11 тут же заезжает в боксы. Вернулся последним!

– На 41-м круге в боксы заехал и Ферстаппен – вернулся 15-м.

– На 43-м круге у Окона сгорели тормоза. Это сход – и виртуальный сэйфти-кар. Топ-5 не успел заехать в боксы на том же круге – Албон открыл волну с 13-го места.

– На 45-м круге «Мерседес» зазвал в боксы обоих пилотов – они выехали 4-м и 5-м. Следующим побывал Алонсо – отбыл штраф и выехал 15-м. «Феррари» не остановилась, поскольку у них не оставалось свежего «медиума» – только «софт», который не дотянул бы до финиша. И тут же рестарт!

– На 46-м круге между Расселлом и Сайнсом оставалось 19 секунд и еще Леклер с Норрисом.

– На 47- м круге Алонсо вылетел в зону безопасности и провалился на последнее.

– На 48-м круге Ферстаппен обогнал Чжоу и вернулся в очковую зону – на 10-е. Через круг Макс объехал и Хюлькенберга – поднялся на 9-е. Еще через 2 круга позади остался Лоусон – Лиам же пока удерживал место в топ-10.

– К началу 53-го круга Расселл подобрался в секундное окно от Леклера. Шарль продержался только едва до конца круга – Джордж быстро объехал «Феррари». Следом №16 атаковал и Хэмилтон.

– На 53-м Албон обогнал Хюлькенберга и пробился в топ-10.

– На 55-м круге Ферстаппен обогнал Пиастри и поднялся на 7-е. А на 58-м круге – Гасли.

– На 57-м круге Сайнс подпустил Норриса на секундный отрыв – чтобы Ландо получил DRS для битвы с Расселлом – и потребовал передавать ему отрыв каждый круг. Умный способ обороны!

– На 59-м круге Перес обогнал Албона и поднялся в топ-10. Алекс провалился.

– На 59-м круге Сайнс передал: «Передние шины умерли». Расселл и Хэмилтон же пошли в атаку на Норриса.

– На 60-м круге Перес обогнал Лоусона и поднялся на 9-е.

– На 62-м круге Расселл ошибся при атаке и ткнул стену – улетел в барьеры, уступив подиум Хэмилтону!

Стратегия Сайнса сработала – Карлос и «Феррари» победили на Гран-при Сингапура! Абсолютно заслуженно – №55 вел Скудерию весь этап и придумал мощное решение для угрозы «Мерседесам». Серия «Ред Булл» прервана!

Норрис скооперировался с бывшим напарником по «Макларену» и не менее мастерски удержал второе место, а «Мерседесы» помешали друг другу –Хэмилтон тоже пробовал побороться за победу и подогнать Расселла.

Внезапное появление Ферстаппена на 5-м – он едва не догнал Леклера! Кажется, если бы выезды автомобилей безопасности сложились чуть благосклоннее к «Ред Булл», у Макса был бы шанс на подиум.

И, конечно, нельзя не поздравить дебютанта Лиама Лоусона с 9-м местом на труднейшей гонке сезона! Новозеландец выиграл личную гонку на выживание и перебил лучшее достижение «Альфа Таури» в сезоне.

В общем зачете Хэмилтон фиксирует место в топ-3, а Сайнс отрывается от Леклера:

Успехи отдельных пилотов радикально положение у Кубке конструкторов не поменяли – «Альфа Таури» еще очень далеко от других аутсайдеров, «Астон Мартин» теряет последнюю надежду на второе место:

Вернется ли доминирование «Ред Булл» на Гран-при Японии? Ферстаппен обещал, что на «Сузуке» в симуляторе их машина вновь выглядела восхитительно. Узнаем 22-24 сентября!