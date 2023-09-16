Выстрелили все проблемы сразу.

Всего пару недель назад «Ред Булл» уверенно доминировал в «Формуле-1»: выиграл все гонки сезона, а Макс Ферстаппен побил легендарный рекорд по победам подряд…

Но роковой Гран-при Сингапура все изменил – оба пилота «Ред Булл» даже не квалифицировались в топ-10!

Год назад Макс Ферстаппен также проваливал этот этап, и подхватить лидерство удалось Серхио Пересу. Поражение оказалось столь чувствительным, что команда опасалась азиатской трассы весь сезона – советник Гельмут Марко постоянно отмечал: «Если победим там – действительно сможем победить везде».

О коварстве «Марина-Бэй» по ходу чемпионата мира почти все подзабыли, да так, что внезапно возникшие проблемы RB19 всех буквально поразили – доминирующая машина выглядела худшей: скользила и срывалась с поворотов даже на низкой скорости.

Перес и Ферстаппен с первой же тренировки жаловались на баланс, проскальзывания задней части и отсутствие сцепления.

«У нас были большие проблемы с балансом машины. Мы попробовали изменить некоторые настройки. Одно изменение помогло, второе нет. Тем не менее, нам так и не удалось подобрать оптимальный вариант настроек, – сокрушался Ферстаппен. – Самая сложная пятница в сезоне? Да, ну, тут все дело в некоторых вещах, в которых мы пока не разобрались. Нам нужно все изучить».

«Поведение задней оси болида было очень нестабильным. Во второй сессии ситуация ухудшилась», – добавлял напарник чемпиона.

«Мы обновили днище болида (необходимость для соответствия последней технической директиве) и не смогли подобрать хороший баланс. Машина постоянно страдала то от недостаточной, то от избыточной поворачиваемости», – комментировал Марко.

Но ведь речь идет о «Ред Булл»! RB19 как раз настроен так, чтобы задняя часть быстро переносилась вращением вокруг поворота – в точности под пилотажный стиль Ферстаппена. Избыточная поворачиваемость – главная фишка доминирующей машины, из-за которой Перес и страдал с каждым этапом все сильнее.

С такой машиной говорить «задняя часть скользит, баланса нет» – все равно, что говорить «у машины 4 колеса, а шины изнашиваются».

Выходит, в Сингапуре «Ред Булл» скользит намного сильнее обычного – но, самое главное, не «закусывает» трассу покрышками на выходах из поворотов. И проблема точно не в прижимной силе и не в аэродинамическом сцеплении – здесь RB19 и так лучший.

Следовательно, дело в механическом сцеплении – либо подвеска «Ред Булл» плохо дружит с 90-градусными поворотами, либо не держат сами шины.

Первый фактор действительно выстреливал в первой фазе сезона на трассах вроде Бахрейна, Саудовской Аравии и Баку – Перес с любовью к недостаточной поворачиваемости приближался на них к Ферстаппену. Однако слабость болида скрывалась за колоссальной аэродинамической эффективностью шасси и длинными прямыми: время отыгрывалось на ровных отрезках, пока шины остывали.

«Трассы с 90-градусными поворотами не лучшим образом подходят RB19», – признавал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

В Сингапуре же совсем не так: очень жарко даже ночью, влажно и огромное количество нагруженных поворотов. К концу быстрого круга покрышки вскипают практически на любой машине, а уж на самой аэродинамически загруженной может выйти вообще перебор – потому баланс и сложно обнаружить. Ведь очень просто запустить бесконечный порочный цикл «легкое проскальзывание по любой причине – легкий перегрев – шина теряет часть механического сцепления, подвеска не может компенсировать – в следующем повороте проскальзывание сильнее – перегрев сильнее – и так далее».

И на нынешнем Гран-при задача оказалась вдвойне масштабнее из-за директивы ФИА против гибких элементов антикрыльев и днища. Регулятор потребовал доделать некоторые части машины по новым требованиям на всякий случай, и «Ред Булл» привез в Сингапур новое днище для соответствия директиве.

На пилотов и гоночных инженеров выпала колоссальная по сложности задача: не просто отыскать тонкий баланс на самом неподходящем треке, но еще и сделать это с новыми свежими деталями (о которых никто не думал в начале сезона при разработке машины).

Похоже, Ферстаппен, Перес и их бригады не справились. Тогда «Ред Булл» решил зайти с другой стороны и изменить выдачу мощности и оборотов на задние колеса, чтобы снизить нагрузку на задние шины на разгонах и немного расширить окно поиска.

Однако чемпионская команда с размаху влетела в проблему, которая преследовала их уже много лет: перебои с переключениями передач вверх и вниз на определенных оборотах. Ферстаппен вновь жаловался на них всю третью практику и квалификацию!

«Извини, но я не могу пилотировать с таким переключением передач наверх. Что за #####? Неприемлемо.

У меня проблемы со сцеплением задней части. Видел последний сектор? Я просто дрифтую. Думаю, если я буду соревноваться в дрифтинге, то могу выиграть гонку».

Обоим пилотам достался фактически новый по большинству характеристик болид – по выдаче мощности, по балансу, по прижимной силе… Попытки оттестировать несколько видов настроек со старым днищем в третьей практике не особенно помогли – баланс так и не обнаружился.

И, скорее всего, «Ред Булл» даже не мог раскрутить мотор на полную из-за пробуксовки задних шин – как вы видели, пр некоторых подгазовываниях за апексом машину срывало даже на низких скоростях. В «максимальном» режиме же все приводило к выносам, как у Переса в последней попытке: «У меня вышла чрезмерная выдача мощности»,

Еще одной попыткой спасти уик-энд стало агрессивное снижение дорожного просвета – но не помогло.

«После третьей практики мы вкрутили еще пару слишком агрессивных настроек – и я потерял еще и прижим спереди, – пояснил Ферстаппен. – Постоянно скользил, ерзал днищем по треку. Мне пришлось очень нежно работать с тормозами – если я резко давил, машина уходила вниз слишком сильно. Каждый раз, когда я хотел затормозить поздно, передние колеса разгружались. Просто шокирующий опыт. В низкоскоростных поворотах я постоянно скользил, сцепления не было – очень тяжело пилотировать».

«Проблемы с недостаточной поворачиваемостью, с избыточной, с тормозами, – резюмировал Хорнер для Sky Sports F1. – Похоже, нам не удалось вывести шины в рабочее окно. Обычно такое отставание говорит, что работа с шинами в корне неверна. Мы пробовали разные настройки, по-разному готовили резину к быстрому кругу – ничего не сработало».

Болиды соперников же не настраивались так радикально на избыточную поворачиваемость. Их свойства не менялись так же сильно на этом Гран-при. Но в общем нечто похожее мы уже видели в сезоне – когда «Астон Мартин» с огромным лобовым сопротивлением резко падал на грань топ-10 на Гран-при Италии, например.

Просто теперь черед «Ред Булл»: Гран-при Сингапура действительно собрал все проблемы их машины, а из-за дополнительной технической директивы ФИА на поиск решения не хватило времени.

Радуемся другим победителям!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson