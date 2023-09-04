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Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

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«Формула-1» уже третий год соревнуется в условиях потолка расходов на машины и команды – разработка болидов, перемещения и зарплата инженерного штата ограничены суммой в $140 млн (в предыдущие сезоны – чуть выше из-за индексации за инфляцию, дополнительные гонки и спринты). И граница равна для всех – и для маленького «Хааса», и для суперисторической «Феррари».

Под потолок не попадают зарплаты трех самых высокооплачиваемых членов команды (любых – боссов или инженеров), а также всего набора пилотов – от основных до резервных.

Потому эффективность отдачи от гонорара гонщиков теперь стала еще важнее, чем раньше: ведь с точки зрения добычи очков в машину рано или поздно вкладывать уже будет нельзя, а переманить большой зарплатой пилота-звезду ради улучшения результатов и повышения в общем зачете и Кубке конструкторов – всегда можно. Вклад парня за рулем теперь может оказаться ключевым.

Но насколько такие вложения могут окупаться в смысле соотношения цены и очков? Оправданы ли гонорары Макса Ферстаппена в 55 миллионов и Шарля Леклера в 35 миллионов? Кому из гонщиков недоплачивают, а кто явно выступает эффективнее ожидаемого?

Мы решили изучить вопрос путем оценки «стоимости» одного балла для команды – после конца европейского отрезка сезона (14-й этап) можно уже делать выводы, поскольку основная часть пилотажных треков и обновлений позади. Следующие выводы можно будет сделать в конце сезона набранным очкам за оставшиеся Гран-при – ведь на болидах почти без обновлений именно самый эффективный пилот разберется с настройками лучше всех и выдаст результат в соответствии с зарплатой.

Конечно, вклад пилотов в команду заключается не только в очках – еще и в обратной связи по машине, тестовом накате на симуляторе, маркетинговых активностях и вообще представлении всего коллектива на ТВ и публике. Однако «Формула-1» существует ради выявления быстрейшего, его определяют по месту в турнирной таблице, а их дают за очки.

Данные по гонорарам использованы из рейтинга одного из самых авторитетных инсайдеров из паддока (а теперь советника президента ФИА по вопросам серий с открытыми колесами) Дитера Ренкена за 2023-й. Здесь не учтены продления и новые сделки, вступающие в силу в 2024-м (потому у Хэмилтона, например, старый гонорар).

Также в рейтинге не учтены бонусы и стимулирующие выплаты за очки, обычные для многих контактов в «Ф-1». Просто потому, что их размер нельзя узнать заранее – обычно даже в прессу они утекают уже постфактум через сезон или два. Иногда бонусы могут быть совершенно сумасшедшими, как в случае Райкконена (едва не обанкротившего «Лотус»), но на данный момент они нам неизвестны. Просто имейте в виду: ребята из топ-5 списка точно в итоге заработают больше!

При оценке итога сразу стоит оговориться:

– результаты дебютантов с минимальными контрактами можно не учитывать – большие деньги новичкам в «Ф-1» почти никогда не выдают.

– гонорары аутсайдеров тоже надо оценивать осторожно: даже команды из подвала пелотона должны конкурировать за пилотов посильнее, однако им редко достается несколько десятков очков.

– уместнее всего сравнивать блок команд с приблизительно равноценными машинами, а также напарников.

– Ланс Стролл ездит в команде, принадлежащей его отцу. Его зарплата – условная цифра, как и ожидаемая эффективность.

В остальном же Алонсо возглавляет рейтинг с серьезным отрывом – хотя в случае Фернандо за успехи точно прописаны бонусы!

Серхио Перес же несмотря на постоянные провалы в квалификациях и трудные прорывы в топ-5 вполне эффективно вывозит гонорар – хотя и 55 миллионов Ферстаппена внезапно оказываются не самой топовой оценкой, а вполне на среднем уровне. Даже при отбрасывании пяти последних аутсайдеров 5 пилотов в пересчете на очки зарабатывают больше.

Включая Льюиса Хэмилтона – напарник Джордж Расселл выходит примерно втрое эффективнее. А ведь №44 поднимут зарплату до $63 млн в год – интересно, какую же прибавку получит №63?

Распределение эффективности трат «Феррари» вновь подчеркивает возможные причины для недовольства Сайнса статусом и положением. Карлос уже публично объявил о желании нового контракта, когда до конца старого еще больше года – теперь Скудерии или любой другой команде придется учитывать и финансовые притязания.

Как же точно соблюден внутрикомандный баланс в «Альпин»! Между Гасли и Оконом ждали напряжения и схваток, особенно с учетом личной истории вражды еще из детства – и слухи только подогревались сообщениями о зарплате Пьера в 10+ млн. Однако пока можно сказать: шефы «Альпин» здесь точно оценили обоих.

Ландо Норрису выдавали контракт ради удаления с рынка пилотов – чтобы конкуренты не вздумали перекупать. Он явно выглядит авансом в счет будущего возрождения команды – и на некоторых трассах «Макларен» уже действительно выглядит второй силой, так что с прогрессом машины и стоимость очка упадет.

А самые дорогие очки в лидерской и средней группе – у Шарля Леклера. Каждый его балл стоит «Феррари» вдвое дороже, чем результаты Ферстаппена!

Среди аутсайдеров нереальной эффективностью выделяются Алекс Албон из «Уильямса» и Нико Хюлькенберг из «Хааса» – теперь их перфоманс справедливо называть «на уровне звезд».

Валттери Боттаса подписывали два года назад из «Мерседеса» на роль ментора и лидера команды – в его контракте явно остается значительная надбавка за перенос чемпионского опыта. И финн вряд ли впредь когда-либо еще получит такие условия.

А что удивило вас?

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Hoch Zwei/Keystone Press Agency, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexande/Global Look Press

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