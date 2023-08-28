12 комментариев

Снова бились друг с другом вместо схватки с «Ред Булл».

Квалификация на Гран-при Италии закончилась эйфорией для домашних фанатов и надеждами на прекращение похода Макса Ферстаппена за легендарной доминирующей серией из 10 побед «Формулы-1» подряд – ведь поул взял пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Однако Макс стартовал вторым с машиной, уступавшей Скудерии 5-7 км/ч на прямых – где еще мы бы увидели реальную битву «Феррари» и «Ред Булл», если не в Италии?

– «Альфа Таури» Юки Цуноды отказала еще до старта – задымил ему весь кокпит. Пилотов задержали на решетке еще на 20 минут, пока белый болид увозили с трека – у него заклинило коробку, и оттолкать руками маршалов не предоставлялось возможным.

Также «Хаас» передал о проблемах со стартовыми огнями – и механиков допустили к обслуживанию машин до решения.

– Через 20 минут ожидания дистанцию сократили до 51 круга и отправили пилотов на вторую попытку.

– Старт внезапно прошел достаточно спокойно – никто из топ-5 не потерял позиций! «Феррари» удержала первое место»! Только Албон упал на 7-е, Хэмилтон упал на 9-е, а Хюлькенберг обогнал Алонсо.

– Албон вернул себе 6-е в битве с «Маклареном» Пиасти на 2-м круге.

– Первая атака Ферстаппена на Сайнса с DRS – на 6-м круге: Максу не хватило длины прямой, а Карлос точно расположил машину в зоне торможения и не дал «Ред Булл» шанса.

– На 10-м круге после вала атак Ферстаппен пожаловался на огромный уровень максималки у «Феррари», а с мостика ответили, что у Скудерии уже проблемы с шинами. До тех пор Сайнс идеально перекрывал любую траекторию.

– На 11-м круге Перес атаковал Расселла – но Джордж отыгрался на более позднем торможении.

– На 12-м круге Лоусон обогнал Хюлькенберга и поднялся на 11-е. Ранее Нико обогнал Алонсо.

– На 13-м круге графика показала: Сайнс в среднем использует 50% заряда аккумулятора на круге для разгона, а Ферстаппен – 70%. У «Феррари» еще оставался запас в максимальной скорости.

– На 14-м круге Перес и Расселл выехали за пределы трека, и Серхио обогнал Джорджа. Тем не менее, мексиканцу пришлось вернуть позицию.

– На 15-м круге Сайнс заблокировал колесо во время обороны от Ферстаппена и потерял траекторию – и Макс в следующих двух поворотах обогнал «Феррари»!

– На 16-м круге Перес обогнал-таки Расселла, а Албон параллельно открыл волну пит-стопов в лидирующей группе.

– На 17-м круге Сайнс начал жаловаться на тормоза – и сразу отстал от Ферстаппена на 1,7 секунды. Леклер тут же оказался на хвосте у напарника.

– На 20-м круге Сайнса зазвали на пит-стоп вместе с Расселлом – оба получили «хард». Карлос вернулся 9-м.

– На 21-м круге Ферстаппен и Леклер тоже заехали в боксы – Макс вернулся перед Сайнсом (предсказуемо – ведь чемпион до пит-стопов оторвался на 4,5 секунды), а Леклер выехал буквально бок о бок с Карлосом и начал сражаться!

– Перес побывал в боксах на 22-м круге – вернулся позади «Феррари».

– На 24 круге «Макларены» тоже выехали из боксов – Норрис опередил Пиастри, но боролись до контакта!

Оба выехали позади Албона и впереди Алонсо. А Расселл получил 5 секунд штрафа за срезку трека при обороне от Окона.

– На 25-м круге Ферстаппен обогнал Хэмилтона на старых шинах и вернулся в лидеры.

– На 27-м круге Сайнс тоже объехал Хэмилтона, на следующей прямой – Леклер, и еще на следующей прямой Льюиса обогнал Перес. «Мерседес» тут же заехал в боксы – конец его супердлинному отрезку на «харде», время финишного броска на «медиуме» с десятого места.

– И на 29-м круге Хэмилтон обогнал Алонсо и поднялся на 9-е.

– На 31-м круге Перес атаковал Леклера в битве за 3-е – и только выбор более поздней торможения спас Леклера! «Ред Булл» продолжил атаку на всем следующем секторе – и «Феррари» вытолкнула соперника с трека:

– И на 32-м круге Перес попробовал снова – и преуспел: Леклер отвалился на 4-е.

– На 40-м круге «Макларен» в отчаянии обогнать «Уильямс» на треке попробовал его обмануть – передал Норрису «заезжай в боксы, чтобы обогнать». Албон не купился, никто в боксы не поехал, все сохранили позиции.

– На 41-м круге Перес начал атаки на Сайнса. Калос все так же оборонялся при помощи умного выбора точек торможения и перекрытия траекторий.

– На 41-м круге Хэмилтон атаковал Пиастри – и «Мерседес» столкнулся с «Маклареном»! Льюис явно слишком рано решил, что обгон завершен, и проехал на 8-е, Пиастри отстал и заехал в боксы на ремонт.

5 секунд штрафа Льюису!

– На 45-м круге самая активная атака Переса на Сайнса – и «Ред Булл» вылетел с трека при попытке обогнать «Феррари»!

– На 45-м круге Хэмилтон обогнал Норриса и поднялся на 7-е.

– На 46-м круге момент из битвы Сайнса и Ферстаппена почти повторился с Пересом: Карлос заблокировал колесо, и Серхио проехал на второе.

– На 47- м круге Леклер обогнал Сайнса, но заблокировал колесо и вернул Сайнсу шанс на контратаку – и в следующем повороте уже испанец заблокировал колесо! «Феррари» едва не столкнулись, но Сайнс отбился.

– На 47-м круге Хэмилтон обогнал и Албона.

– На 49-м круге Сайнс вновь заблокировал колеса в попытке отбиться от Леклера. Удалось.

– На последнем круге Леклер чуть не внес Сайнса из-за собственной блокировки колес – доатаковался.

Но до финиша обе «Феррари» добрались – Сайнс все-таки устоял на подиуме после годовой нормы отработок обороны!

Гонка Скудерии вышла просто фееричной. Фактически сценарий противостояния с «Ред Булл» повторился дважды: пока машина и шины позволяли Сайнсу выбирать точку торможения и траектории с идеальной точностью, Ферстаппен и Перес не могли его обогнать. Однако как только расходники изнашивались, хватало одного выхода за пределы идеала, чтобы соперник просвистел мимо.

Сама «Феррари» с мостика ничем не помогла Сайнсу: даже после прорыва Ферстаппена Скудерия ждала 5 кругов и неотыгрываемых 4,5 секунд разрыва для первого пит-стопа вместо попытки «подрезать» «Ред Булл» в боксах. Затем же пилоты «Феррари» вместо преследования «Ред Булл» погружались в схватку друг с другом – прежде всего под энтузиазмом Леклера. Одернули его только на последних кругах – и это не то чтобы помогло.

Победить Ферстаппена и Переса такими методами, конечно, невозможно – «Феррари» вновь провалилась как команда. Общий финиш еще и на подиуме – итоговое чудо.

Макс одержал рекордную 10-ю победу – с таким «сопротивлением» по-другому быть и не могло.

«Мерседес» же обоими пилотами наошибался, а Хэмилтон еще и поехал неожиданно агрессивно – с сохранением позиций в топ-6 им еще повезло.

Порадовал и дебютант Лоусон: 11-е место только во второй гонке при проблемах с мотором на низких оборотах (из-за них сошел Цунода и сорвался нормальный старт Лиама) вполне можно считать успехом.

Албон отбился от «Макларена» и вновь в очках – и почти догнал середняков:

Сайнс, кстати, по-прежнему впереди Леклера в зачете пилотов. Может, поэтому Шарль так и атаковал напарника изо всех сил?

В Кубке конструкторов «Астон Мартин» все-таки свалился за «Феррари»:

Следующий этап – сложнейший Сингапур 15-17 сентября. А как вам Гран-при Италии?

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse