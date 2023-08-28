12 комментариев

Ностальгия и модерн
Блог

Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил

Альфа Таури Альфа Таури
Серхио Перес Серхио Перес
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Альфа Ромео Альфа Ромео
Хаас Хаас
Логан Сарджент
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Формула-1 Формула-1
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Гран-при Италии
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ландо Норрис Ландо Норрис
Александр Албон Александр Албон
Юки Цунода Юки Цунода
Пьер Гасли Пьер Гасли
Мерседес Мерседес
Джордж Расселл Джордж Расселл
Ланс Стролл Ланс Стролл
Эстебан Окон Эстебан Окон
Феррари Феррари
Шарль Леклер Шарль Леклер
Ник де Врис Ник де Врис
Астон Мартин Астон Мартин
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Лиам Лоусон
Ред Булл Ред Булл
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Уильямс Уильямс
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Макларен Макларен
Валттери Боттас Валттери Боттас
Альпин Альпин
Авто Авто

Снова бились друг с другом вместо схватки с «Ред Булл».

Квалификация на Гран-при Италии закончилась эйфорией для домашних фанатов и надеждами на прекращение похода Макса Ферстаппена за легендарной доминирующей серией из 10 побед «Формулы-1» подряд – ведь поул взял пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Однако Макс стартовал вторым с машиной, уступавшей Скудерии 5-7 км/ч на прямых – где еще мы бы увидели реальную битву «Феррари» и «Ред Булл», если не в Италии?

– «Альфа Таури» Юки Цуноды отказала еще до старта – задымил ему весь кокпит. Пилотов задержали на решетке еще на 20 минут, пока белый болид увозили с трека – у него заклинило коробку, и оттолкать руками маршалов не предоставлялось возможным.

Также «Хаас» передал о проблемах со стартовыми огнями – и механиков допустили к обслуживанию машин до решения.

– Через 20 минут ожидания дистанцию сократили до 51 круга и отправили пилотов на вторую попытку.

– Старт внезапно прошел достаточно спокойно – никто из топ-5 не потерял позиций! «Феррари» удержала первое место»! Только Албон упал на 7-е, Хэмилтон упал на 9-е, а Хюлькенберг обогнал Алонсо.

– Албон вернул себе 6-е в битве с «Маклареном» Пиасти на 2-м круге.

– Первая атака Ферстаппена на Сайнса с DRS – на 6-м круге: Максу не хватило длины прямой, а Карлос точно расположил машину в зоне торможения и не дал «Ред Булл» шанса.

– На 10-м круге после вала атак Ферстаппен пожаловался на огромный уровень максималки у «Феррари», а с мостика ответили, что у Скудерии уже проблемы с шинами. До тех пор Сайнс идеально перекрывал любую траекторию.

– На 11-м круге Перес атаковал Расселла – но Джордж отыгрался на более позднем торможении.

– На 12-м круге Лоусон обогнал Хюлькенберга и поднялся на 11-е. Ранее Нико обогнал Алонсо.

– На 13-м круге графика показала: Сайнс в среднем использует 50% заряда аккумулятора на круге для разгона, а Ферстаппен – 70%. У «Феррари» еще оставался запас в максимальной скорости.

– На 14-м круге Перес и Расселл выехали за пределы трека, и Серхио обогнал Джорджа. Тем не менее, мексиканцу пришлось вернуть позицию.

– На 15-м круге Сайнс заблокировал колесо во время обороны от Ферстаппена и потерял траекторию – и Макс в следующих двух поворотах обогнал «Феррари»!

– На 16-м круге Перес обогнал-таки Расселла, а Албон параллельно открыл волну пит-стопов в лидирующей группе.

– На 17-м круге Сайнс начал жаловаться на тормоза – и сразу отстал от Ферстаппена на 1,7 секунды. Леклер тут же оказался на хвосте у напарника.

– На 20-м круге Сайнса зазвали на пит-стоп вместе с Расселлом – оба получили «хард». Карлос вернулся 9-м.

– На 21-м круге Ферстаппен и Леклер тоже заехали в боксы – Макс вернулся перед Сайнсом (предсказуемо – ведь чемпион до пит-стопов оторвался на 4,5 секунды), а Леклер выехал буквально бок о бок с Карлосом и начал сражаться!

– Перес побывал в боксах на 22-м круге – вернулся позади «Феррари».

– На 24 круге «Макларены» тоже выехали из боксов – Норрис опередил Пиастри, но боролись до контакта!

Оба выехали позади Албона и впереди Алонсо. А Расселл получил 5 секунд штрафа за срезку трека при обороне от Окона.

– На 25-м круге Ферстаппен обогнал Хэмилтона на старых шинах и вернулся в лидеры.

– На 27-м круге Сайнс тоже объехал Хэмилтона, на следующей прямой – Леклер, и еще на следующей прямой Льюиса обогнал Перес. «Мерседес» тут же заехал в боксы – конец его супердлинному отрезку на «харде», время финишного броска на «медиуме» с десятого места.

– И на 29-м круге Хэмилтон обогнал Алонсо и поднялся на 9-е.

– На 31-м круге Перес атаковал Леклера в битве за 3-е – и только выбор более поздней торможения спас Леклера! «Ред Булл» продолжил атаку на всем следующем секторе – и «Феррари» вытолкнула соперника с трека:

– И на 32-м круге Перес попробовал снова – и преуспел: Леклер отвалился на 4-е.

– На 40-м круге «Макларен» в отчаянии обогнать «Уильямс» на треке попробовал его обмануть – передал Норрису «заезжай в боксы, чтобы обогнать». Албон не купился, никто в боксы не поехал, все сохранили позиции.

– На 41-м круге Перес начал атаки на Сайнса. Калос все так же оборонялся при помощи умного выбора точек торможения и перекрытия траекторий.

– На 41-м круге Хэмилтон атаковал Пиастри – и «Мерседес» столкнулся с «Маклареном»! Льюис явно слишком рано решил, что обгон завершен, и проехал на 8-е, Пиастри отстал и заехал в боксы на ремонт.

5 секунд штрафа Льюису!

– На 45-м круге самая активная атака Переса на Сайнса – и «Ред Булл» вылетел с трека при попытке обогнать «Феррари»!

– На 45-м круге Хэмилтон обогнал Норриса и поднялся на 7-е.

– На 46-м круге момент из битвы Сайнса и Ферстаппена почти повторился с Пересом: Карлос заблокировал колесо, и Серхио проехал на второе.

– На 47- м круге Леклер обогнал Сайнса, но заблокировал колесо и вернул Сайнсу шанс на контратаку – и в следующем повороте уже испанец заблокировал колесо! «Феррари» едва не столкнулись, но Сайнс отбился.

– На 47-м круге Хэмилтон обогнал и Албона.

– На 49-м круге Сайнс вновь заблокировал колеса в попытке отбиться от Леклера. Удалось.

– На последнем круге Леклер чуть не внес Сайнса из-за собственной блокировки колес – доатаковался.

Но до финиша обе «Феррари» добрались – Сайнс все-таки устоял на подиуме после годовой нормы отработок обороны!

Гонка Скудерии вышла просто фееричной. Фактически сценарий противостояния с «Ред Булл» повторился дважды: пока машина и шины позволяли Сайнсу выбирать точку торможения и траектории с идеальной точностью, Ферстаппен и Перес не могли его обогнать. Однако как только расходники изнашивались, хватало одного выхода за пределы идеала, чтобы соперник просвистел мимо.

Сама «Феррари» с мостика ничем не помогла Сайнсу: даже после прорыва Ферстаппена Скудерия ждала 5 кругов и неотыгрываемых 4,5 секунд разрыва для первого пит-стопа вместо попытки «подрезать» «Ред Булл» в боксах. Затем же пилоты «Феррари» вместо преследования «Ред Булл» погружались в схватку друг с другом – прежде всего под энтузиазмом Леклера. Одернули его только на последних кругах – и это не то чтобы помогло.

Победить Ферстаппена и Переса такими методами, конечно, невозможно – «Феррари» вновь провалилась как команда. Общий финиш еще и на подиуме – итоговое чудо.

Макс одержал рекордную 10-ю победу – с таким «сопротивлением» по-другому быть и не могло.

«Мерседес» же обоими пилотами наошибался, а Хэмилтон еще и поехал неожиданно агрессивно – с сохранением позиций в топ-6 им еще повезло.

Порадовал и дебютант Лоусон: 11-е место только во второй гонке при проблемах с мотором на низких оборотах (из-за них сошел Цунода и сорвался нормальный старт Лиама) вполне можно считать успехом.

Албон отбился от «Макларена» и вновь в очках – и почти догнал середняков:

Сайнс, кстати, по-прежнему впереди Леклера в зачете пилотов. Может, поэтому Шарль так и атаковал напарника изо всех сил?

В Кубке конструкторов «Астон Мартин» все-таки свалился за «Феррари»:

Следующий этап – сложнейший Сингапур 15-17 сентября. А как вам Гран-при Италии?

«Феррари» снова экспериментирует с желтым на домашнем Гран-при. Теперь – с отсылкой к победе на «Ле-Мане»

«Феррари» на поуле домашнего Гран-при – ставка на болид-ракету сработала. Страдания всего сезона «Ф-1» окупились?

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Заголовок странный. Сайнс боролся с Максом и Пересом как лев. Упирался и крылся до последнего, и долго Макса сзади продержал. Подиум Феррари могла потерять только при сходе обоих своих гонщиков. Хотя, Леклер и рисковал в конце, но не на столько. Хорошая гонка для Фур, итальянцы должны быть довольны.
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Никулин
>Победить Ферстаппена и Переса такими методами, конечно, невозможно – «Феррари» вновь провалилась как команда

Стесняюсь спросить, а что мостик Феррари мог сделать? Во время гонки решить проблему быстрого ухода в другой мир покрышек?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenSpM
Ответ AVKU
Заголовок странный. Сайнс боролся с Максом и Пересом как лев. Упирался и крылся до последнего, и долго Макса сзади продержал. Подиум Феррари могла потерять только при сходе обоих своих гонщиков. Хотя, Леклер и рисковал в конце, но не на столько. Хорошая гонка для Фур, итальянцы должны быть довольны.
Заголовок для тех, кто гонку не смотрел)))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
По соотношению "цена - качество" Албон лучший.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Думал, что Леклер вынесет Сайнца в последнем повороте.. =)
После того, как ему сказали - "сейфити" у него конкретно подгорело и он в следующем повороте "показал всю мощь".. :D
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Никулин
Ответ Дмитрий Мешавкин
У фэнов Леклера такое мнение, что его нужно было пускать вперед и тогда уж точно..... а что точно непонятно, учитывая, что спереди ехали только ред буллы, болид у которых явно быстрее
Как фанат Леклера, считаю такое мнение глупым
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фоксвольф3399
ну хоть смотреть было интересно, одна из лучших по зрелищности гонок в сезоне, я болею за феррари и если бы леклер вынес сайнса то не растроился бы, смотреть унылый паровозик уже надоело, спасибо за внимание
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pan_admiral
Одна из лучших гонок Сайнса за всю его карьеру. Ведь помимо противостояния самовозникам сделал одну очень важную вещь: прописал смачного леща амбициям Леклера на лидерство в команде и одолел его в блестящем стиле выскочив на разы. Вопрос об овторикеливании теперь не стоит даже у диванных экспертов, считающих Карлоса середняком, и думаю по крайней мере в этом сезоне также снят вопрос о том кто в команде на самом деле номер 1.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
толян666
Всё. Интриги в чемпионате нет. Только вопрос в том кто будет третьим - Ололонсо или Сэр ( лично я за старину Фернандо).
Разве что интересно кто серебро КК возьмёт.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Потапенко
Ответ DenSpM
Заголовок для тех, кто гонку не смотрел)))
а я поверил...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий