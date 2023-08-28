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Гонщик в США перевернулся 10 раз на скорости 300 км/ч – машина развалилась и загорелась, а он вылез из кабины целым!

NASCAR NASCAR
Авто Авто

Фантастическая безопасность.

Насколько же автогонки продвинулись в плане безопасности и сохранения жизни пилотов! Временами о прогрессе забывается после новостей о неудачных стечениях обстоятельств с травмами и гибелью,

Могучий пример – авария с недавнего заезда высшего дивизиона NASCAR: Райан Прис вылетел с трассы на скорости под 300 км/ч и перевернулся не менее десяти раз.

После финального удара машина загорелась. Но гонщица вынули за 2 минуты, позволили постоять на ногах для оценки самочувствия, а затем на носилках его доставили в медицинский центр, а затем перевезли в больницу.

Не поверите – обошлось без тяжелых последствий: Прис в сознании и не получил переломов. Его задержали в больнице для дальнейшего наблюдения, но команда передала: он способен передвигаться самостоятельно. И даже уже добрался до соцсетей:

«Нужно быть очень крутым, если хотите быть гонщиком, черт побери. Я вернусь!» – написал американский пилот в твиттере.

А наутро Райана отпустили из больницы домой. Можете себе представить?

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1 комментарий

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Lordk
Поправьте меня, но разве когда вот так машина крутится вокруг своей оси медленно замедляясь – это едва ли не наиболее безопасный вариант для спортивных автомобилей с жестким внутренним каркасом?
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