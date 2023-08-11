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Вся «Формула-1» с нетерпением ждет яркого и красочного Гран-при Вегаса – ведь третий этап в самом богатом и роскошном месте США обещает огромный медийный успех и миллионные прибыли. Серия, вложившая в строительство паддока и проведение гонки $400 млн, уже трясет отельеров и владельцев клубов на предмет миллионных взносов за просмотр гонки посетителями с террас и балконов (иначе обещает помешать и загородить), соцсети ведут обратный отсчет со стодневной отметки...

«В Лас-Вегасе не будет более крупного события, чем «Ф-1». Это будет самое масштабное событие в мире!» – пообещал исполнительный директор управления по туризму мэрии города Стив Хилл – серия работала именно с его ведомством для организации этапа.

Команды тоже с нетерпением ждут Гран-пр Вегаса – ведь именно там ожидаются крупнейшие активации спонсорских размещений и шанс на привлечение наибольшего внимания публики и потенциальных коммерческих партнеров.

И действующий чемпион «Формулы-1» «Ред Булл» начал разогрев заранее – красивейшим роликом-промо о приключениях Серхио Переса и его болида на улицах, пустынях, казино и крышах Лас-Вегаса вместе с последующими оправданиями перед шефом команды Кристианом Хорнером:

По сюжету Чеко классно развлекся ночью в Вегасе: сделал пару ставок против раллийного гонщика программы «Ред Булл» Брайса Мензиса (пилот из соседней Аризоны, многократный победитель американских «Бах» и ралли-кросса), получил от него вызов на гонку в пустыне, угнал чемпионский болид Феттеля 2012-го со стенда и прокатился по казино…

Вылетел-таки в пустыню и встретился с Мензисом…

Устроил с ним гонку и дрифт в песке…

Выиграл ее и вернулся дрифтовать на главной площади Вегаса…

А там встретился с иллюзионистом Мэтом Франко…

И тот заставил машину исчезнуть.

Куда же она делась? Припарковалась на крыше отеля!

И, конечно, «Ред Булл» тут же добавил кучу шуток в стиле «как бы ребята из команды отреагировали бы на такое»:

Папа Перес: Лолес 🤣😂

PR-команда: Назовем это тестированием аэродинамики?

Макс Ферстаппен: Вот это он летел на круге!

Новости: Том Круз, кажется, выполняет новый трюк для нового фильма

Ханна Шмитц [Главный стратег «Ред Булл»]: Такого не было у меня в стратегии.

А как вам шедевр от «Ред Булл»? Почувствовали атмосферу Вегаса?