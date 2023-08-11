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Рейтинг гонщиков «Ф-1» по особой матмодели за сезон: Норрис и пилоты «Феррари» мощнее Алонсо, Ферстаппен выжигал не все время

Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Альпин Альпин
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Пьер Гасли Пьер Гасли
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Астон Мартин Астон Мартин
Ник де Врис Ник де Врис
Александр Албон Александр Албон
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ланс Стролл Ланс Стролл
рейтинги рейтинги
Шарль Леклер Шарль Леклер
Мерседес Мерседес
Эстебан Окон Эстебан Окон
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Джордж Расселл Джордж Расселл
Юки Цунода Юки Цунода
Макларен Макларен
Альфа Таури Альфа Таури
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Феррари Феррари
Ландо Норрис Ландо Норрис
Логан Сарджент
Уильямс Уильямс
Валттери Боттас Валттери Боттас
Ред Булл Ред Булл
Серхио Перес Серхио Перес
Альфа Ромео Альфа Ромео
Хаас Хаас
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Сюрпризы, сюрпризы, сюрпризы!

«Формула-1» на летнем перерыве после 12 стартовых Гран-при: гонщики, боссы, инженеры и механики отдыхают на пляжах, технический персонал обновляет базы, а эксперты детальнее изучают данные за гонки, чтобы понять: кто же все таки лучший после блистательного Макса Ферстаппена?

Интересную попытку с собственной матмоделью предпринял автор сайта F1 Analysis и магистр физики и астрофизики. Она основана на сборе данных по:

1. Проценту очков, которые каждый из напарников набирал относительно друг друга в каждом отдельном сезоне.

2. Доля времени, которое они провели как напарники.

3. Сравнение набранных очков с максимально доступным.

4. Учет «неочковых» позиций в случае равенства или недостатка «очковых» результатов.

5. Корректировка на опыт и возраст.

В модель включены все данные с 1950-го, за референсные «100» принят чемпионский титул Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» в 2020-м (поскольку разработка модели началась именно после того сезона). Правда, в чемпионат вошли 17 гонок, а сейчас их 22 с добавлением спринтов – оттого произошла небольшая «инфляция» показателей, и гонщики пилоты могут уйти за 100.

Поправки на сходы не делаются вне зависимости от причины – просто гонщик не получает оценки за Гран-при, если он или напарник (из сравнения с которым формируется балл) не добирается до финиша. На первом этапе сезона такие случаи просто ждут следующего, а затем сохраняется оценка предыдущего этапа.

Однако невозможно в точности разделить, плохой ли это сезон для пилота или просто слишком хороший для напарника. Автор считает подход справедливым, поскольку все в равных условиях до старта – исторически накопленные плохие или хорошие оценки за предыдущие результаты буду быстро корректироваться в случае побед над сильными напарниками или поражений от слабых.

Как же закончилась первая часть сезона 2023-го в смысле формы гонщиков?

20. У Логана Сарджента не было шансов: он единственный проиграл все квалификации и ни разу не попал в третий сегмент из соревновавшихся все 12 Гран-при. Вероятно, тут оба пилота «Уильямса» пострадали Албон проводит сильный сезон, но из-за побед над рента-драйвером Николасом Латифи в 2022-м не нарастил результат, и теперь Алекс скорее проигрывает, когда Логан подъезжает к нему ближе.

19. Ланса Стролла точно тащит в общем зачете более сильная машина.

18. Ника де Вриса вообще высадили слишком рано для более-менее адекватных данных по матмодели: она лучше всего работает для пилотов с двумя сезонами (замечание автора). Но даже с таким маленьким отрезком нидерландец не оказался худшим.

17. Кевин Магнуссен – жертва прожорливой подвески «Феррари» («Хаас» покупает ее у итальянцев): в гонке темп обоих пилотов падает слишком быстро из-за кошмарного износа шин. Но Нико Хюлькенберг выше из-за лучших квалификаций (Кевин признавал: напарнику болид подошел больше в смысле менее агрессивного и более физического стиля пилотажа), и ему чаще выпадает шанс воспользоваться удобными выездами автомобилей безопасности или авариями.

16. Чжоу Гуаньюй практически достал напарника результатам, а общий слабый итог – последствие сдавшей относительно соперников машины.

15. Валттери Боттас очень мощно провел старт прошлого сезона и начало этого – за их счет его котировки и повысились, пока позволяла машина. Но после восьмого места в первом Гран-при «Альфа Ромео» столкнулась с суровой реальностью – болид выдался весьма управляемым, но в принципе медленным. Очковая копилка команды сильно ужалась, а прогресс не слишком рейтингового Чжоу больше ударил по оценке Боттаса.

14. Серхио Переса ранжировали на 10-м даже после двух поулов, двух побед и двух вторых мест – «наследие» предыдущих разгромных сезонов от Ферстаппена. Однако после Гран-при Майами его оценка в 90 позволила бы сейчас занять 8-е.

13. Пьер Гасли пострадал и от отката «Альпин», и от подиума напарника в Монако, и от своих средних результатов – всего понемногу.

12. Юки Цунода стартовал в уровня околотопа (93), сражался колесо в колесо до последних кругов и в первые 3 Гран-при почти не допускал ошибок но постепенно терял концентрацию. Похоже, когда Ника де Вриса примеряли чуть ли не в напарники Ферстаппену, протеже «Хонды» собрался биться с ним на соответствующем уровне, а после ультиматумов нидерландцу нужда в защите резюме отпала. После прихода Даниэля Риккардо (его две гонки оценили, но отдельный рейтинг с ним выставлять еще рано) Юки вновь встрепенулся – много обгонял в Бельгии и взял очки. При прогрессе машины способен подняться и выше!

11. Алекс Албон вроде бы блистает, но все еще страдает от года «хвоста» сражений с Ферстаппеном. Также улучшению его котировок мешают и напарники, и свойства машины, успешно выступающей только на быстрых треках – в результате резкие прибавки происходят только после действительно прорывных результатов вроде 7-го места в Канаде или 8-го в Великобритании.

10. Нико Хюлькенберг дважды попал в очки в сезоне – на 6-е спринтерское место Гран-при Австрии и на седьмое в хаотичном Гран-при Австралии. Мощное возвращение для 35-летнего гонщика, 3 сезона отсидевшего в отпуске!

9. Джордж Расселл не потерял в общем гоночном темпе, но сезон сложился для него пока хуже предыдущего. Прежде всего из-за квалификаций: скорость на месте, но вал мелких личных ошибок и командных просчетов постоянно задвигает Джорджа подальше на старте – затем приходится прорываться, а итоговый результат получается совсем не оптимальным. Потому сейчас у №63 один подиум против четырех у Хэмилтона и 30%-я разница в очках – оттого математически юный британец сдвинулся на дно топ-группы.

8. Эстебан Окон продолжает получать дивиденды от гонок с Алонсо в прошлых сезонах – теперь достаточно только поддерживать тот же средний уровень относительно напарника и временами стрелять как на Гран-при Монако, чтобы сохранять высокие котировки по матмоделям. Нестабильные выступления Гасли компенсировали Эстебану откат уровня «Альпин».

7. Оскар Пиастри почти соответствует уровню Норриса при наличии равных по обвесу и обновлениям машинах (с поправками на статус новичка, конечно), потому высокие стартовые баллы вряд ли кого-то должны удивлять.

6. Льюис Хэмилтон проводит нынешний сезон сильнее и стабильнее предыдущего – даже прервал длительную серию Гран-при без поулов. Ошибается он тоже реже напарника – и оттого не приезжал ниже шестого места (если исключить спринты и Гран-при Австрии с валом послегоночных штрафов за лимиты трека).

5. Фернандо Алонсо еще немного страдает от длительного наследия предыдущих безподиумных лет и слабого напарника – собственный рейтинг так быстро не поправишь. В остальном же 6 подиумов (третий показатель в пелотоне) точно катапультировали бы его под Макса Ферстаппена.

4. Карлос Сайнс – просто поразителен. Он так долго и стабильно катается без серьезных поражений от сильнейших напарников вроде Макса Ферстаппена, Ландо Норриса, Нико Хюлькенберга и Шарля Леклера, что накопил уже серьезную «историческую» силу – достаточно поддерживать тот же мегастабильный финишный очковый уровень, чтобы оставаться в топе. И Карлос это делает: при отсутствии подиумов и поулов в сезоне (против трех подиумов и двух поулов у Леклера) разница в очках между пилотами Скудерии – всего 7 баллов. Любая математическая модель не обращает внимания на эмоции на трассе, впечатления и экстремальные проблески, если они не капитализируется. И Сайнс, судя по всему, магистр по капитализации того, что у него есть в любой даже самой сложной ситуации.

3. Шарль Леклер – один из лучших квалифайеров современности, но жертва собственных эмоций, любви к агрессивным пограничным настройкам и страсти вывести «Феррари» в топ любой ценой. На чарте видно, как Сайнс пользовался гоночными провалами Леклера, добирая очки – почти все колебания напарников по «Феррари» имеют обратную зависимость.

2. Ландо Норрис дебютировал еще наравне с Сайнсом, а затем укатал Даниэля Риккардо, приходившего в «Макларен» в звездном статусе. Он и до старта сезона котировался одним из сильнейших в пелотоне – особенно после подиума и 6 финишей в топ-6 в труднейшем для пилотажа прошлогоднем болиде. В 2023-м Ландо сохраняет тот же уровень: стабилен, спокоен, гоняет почти без ошибок, выполняет сложнейшие стратегии. Матмодели нравится его вклад в уровень команды.

1. Макс Ферстаппен внезапно доминировал не весь сезон – поражения в Саудовской Аравии и Азербайджане от Переса с не самыми высокими котировками показали, как быстро можно потерять статус самого-самого. Причем весь остальной топ-5 оказывался выше!

Но после великого Гран-при Монако у Макса не было конкурентов.

Да, зато теперь вы знаете: по версии матмодели старт сезона сильнее всех выглядели Норрис и Сайнс – хотя по результатам общего зачета у всех точно были другие фавориты. А какой момент больше всего впечатлил вас?

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Источник: F1-Analysis.com

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com, Federico Basile/IPA, HOCH ZWEI, Antonin Vincent/DPPI/IPA Sport, Alessio De Marco/Keystone Press Agency /Global Look Press

5 комментариев

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flegmatichen
Ответ DecardShow
Всегда считал Алонсо лучшим гонщиком актуального пелетено! Он умееть использовать реально весь потенциал машины! Очень грамотный гонщик! И несмотря на возвраст, реально хорош! Из всех возвращений за последние десятилетия- самый успешный!!
Глупости.
Лучшее возвращения века у Кими в 2012-м.
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0
+2
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Lestyv
Ответ DecardShow
Всегда считал Алонсо лучшим гонщиком актуального пелетено! Он умееть использовать реально весь потенциал машины! Очень грамотный гонщик! И несмотря на возвраст, реально хорош! Из всех возвращений за последние десятилетия- самый успешный!!
У французов - пелотон, у Попова (и примкнувшей к нему Фабричновой) - пелетон, но вы пошли дальше всех! Пелетено - по-славянски так, по-родному. Это надо регистрировать и ставить копирайт))))
+1
0
+1
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DecardShow
Всегда считал Алонсо лучшим гонщиком актуального пелетено! Он умееть использовать реально весь потенциал машины! Очень грамотный гонщик! И несмотря на возвраст, реально хорош! Из всех возвращений за последние десятилетия- самый успешный!!
0
0
0
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Виталий Выговский
В принципе согласен со списком, но первое место Макса, на супер машине полностью подходящей для него и всей командной поддержкой, вызывает сомнения. Хотелось бы увидеть его результаты в другой команде. Хотя согласен что хороший гонщик.
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Lestyv
Приятно видеть Норриса на втором месте, и Оскара так высоко, но из описания и сравниваемых параметров так и не понял, что же именно показывает данная статистика. Как говорится: "Ни ... не понял, но очень интересно"
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