Сюрпризы, сюрпризы, сюрпризы!

«Формула-1» на летнем перерыве после 12 стартовых Гран-при: гонщики, боссы, инженеры и механики отдыхают на пляжах, технический персонал обновляет базы, а эксперты детальнее изучают данные за гонки, чтобы понять: кто же все таки лучший после блистательного Макса Ферстаппена?

Интересную попытку с собственной матмоделью предпринял автор сайта F1 Analysis и магистр физики и астрофизики. Она основана на сборе данных по:

1. Проценту очков, которые каждый из напарников набирал относительно друг друга в каждом отдельном сезоне.

2. Доля времени, которое они провели как напарники.

3. Сравнение набранных очков с максимально доступным.

4. Учет «неочковых» позиций в случае равенства или недостатка «очковых» результатов.

5. Корректировка на опыт и возраст.

В модель включены все данные с 1950-го, за референсные «100» принят чемпионский титул Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» в 2020-м (поскольку разработка модели началась именно после того сезона). Правда, в чемпионат вошли 17 гонок, а сейчас их 22 с добавлением спринтов – оттого произошла небольшая «инфляция» показателей, и гонщики пилоты могут уйти за 100.

Поправки на сходы не делаются вне зависимости от причины – просто гонщик не получает оценки за Гран-при, если он или напарник (из сравнения с которым формируется балл) не добирается до финиша. На первом этапе сезона такие случаи просто ждут следующего, а затем сохраняется оценка предыдущего этапа.

Однако невозможно в точности разделить, плохой ли это сезон для пилота или просто слишком хороший для напарника. Автор считает подход справедливым, поскольку все в равных условиях до старта – исторически накопленные плохие или хорошие оценки за предыдущие результаты буду быстро корректироваться в случае побед над сильными напарниками или поражений от слабых.

Как же закончилась первая часть сезона 2023-го в смысле формы гонщиков?

20. У Логана Сарджента не было шансов: он единственный проиграл все квалификации и ни разу не попал в третий сегмент из соревновавшихся все 12 Гран-при. Вероятно, тут оба пилота «Уильямса» пострадали Албон проводит сильный сезон, но из-за побед над рента-драйвером Николасом Латифи в 2022-м не нарастил результат, и теперь Алекс скорее проигрывает, когда Логан подъезжает к нему ближе.

19. Ланса Стролла точно тащит в общем зачете более сильная машина.

18. Ника де Вриса вообще высадили слишком рано для более-менее адекватных данных по матмодели: она лучше всего работает для пилотов с двумя сезонами (замечание автора). Но даже с таким маленьким отрезком нидерландец не оказался худшим.

17. Кевин Магнуссен – жертва прожорливой подвески «Феррари» («Хаас» покупает ее у итальянцев): в гонке темп обоих пилотов падает слишком быстро из-за кошмарного износа шин. Но Нико Хюлькенберг выше из-за лучших квалификаций (Кевин признавал: напарнику болид подошел больше в смысле менее агрессивного и более физического стиля пилотажа), и ему чаще выпадает шанс воспользоваться удобными выездами автомобилей безопасности или авариями.

16. Чжоу Гуаньюй практически достал напарника результатам, а общий слабый итог – последствие сдавшей относительно соперников машины.

15. Валттери Боттас очень мощно провел старт прошлого сезона и начало этого – за их счет его котировки и повысились, пока позволяла машина. Но после восьмого места в первом Гран-при «Альфа Ромео» столкнулась с суровой реальностью – болид выдался весьма управляемым, но в принципе медленным. Очковая копилка команды сильно ужалась, а прогресс не слишком рейтингового Чжоу больше ударил по оценке Боттаса.

14. Серхио Переса ранжировали на 10-м даже после двух поулов, двух побед и двух вторых мест – «наследие» предыдущих разгромных сезонов от Ферстаппена. Однако после Гран-при Майами его оценка в 90 позволила бы сейчас занять 8-е.

13. Пьер Гасли пострадал и от отката «Альпин», и от подиума напарника в Монако, и от своих средних результатов – всего понемногу.

12. Юки Цунода стартовал в уровня околотопа (93), сражался колесо в колесо до последних кругов и в первые 3 Гран-при почти не допускал ошибок но постепенно терял концентрацию. Похоже, когда Ника де Вриса примеряли чуть ли не в напарники Ферстаппену, протеже «Хонды» собрался биться с ним на соответствующем уровне, а после ультиматумов нидерландцу нужда в защите резюме отпала. После прихода Даниэля Риккардо (его две гонки оценили, но отдельный рейтинг с ним выставлять еще рано) Юки вновь встрепенулся – много обгонял в Бельгии и взял очки. При прогрессе машины способен подняться и выше!

11. Алекс Албон вроде бы блистает, но все еще страдает от года «хвоста» сражений с Ферстаппеном. Также улучшению его котировок мешают и напарники, и свойства машины, успешно выступающей только на быстрых треках – в результате резкие прибавки происходят только после действительно прорывных результатов вроде 7-го места в Канаде или 8-го в Великобритании.

10. Нико Хюлькенберг дважды попал в очки в сезоне – на 6-е спринтерское место Гран-при Австрии и на седьмое в хаотичном Гран-при Австралии. Мощное возвращение для 35-летнего гонщика, 3 сезона отсидевшего в отпуске!

9. Джордж Расселл не потерял в общем гоночном темпе, но сезон сложился для него пока хуже предыдущего. Прежде всего из-за квалификаций: скорость на месте, но вал мелких личных ошибок и командных просчетов постоянно задвигает Джорджа подальше на старте – затем приходится прорываться, а итоговый результат получается совсем не оптимальным. Потому сейчас у №63 один подиум против четырех у Хэмилтона и 30%-я разница в очках – оттого математически юный британец сдвинулся на дно топ-группы.

8. Эстебан Окон продолжает получать дивиденды от гонок с Алонсо в прошлых сезонах – теперь достаточно только поддерживать тот же средний уровень относительно напарника и временами стрелять как на Гран-при Монако, чтобы сохранять высокие котировки по матмоделям. Нестабильные выступления Гасли компенсировали Эстебану откат уровня «Альпин».

7. Оскар Пиастри почти соответствует уровню Норриса при наличии равных по обвесу и обновлениям машинах (с поправками на статус новичка, конечно), потому высокие стартовые баллы вряд ли кого-то должны удивлять.

6. Льюис Хэмилтон проводит нынешний сезон сильнее и стабильнее предыдущего – даже прервал длительную серию Гран-при без поулов. Ошибается он тоже реже напарника – и оттого не приезжал ниже шестого места (если исключить спринты и Гран-при Австрии с валом послегоночных штрафов за лимиты трека).

5. Фернандо Алонсо еще немного страдает от длительного наследия предыдущих безподиумных лет и слабого напарника – собственный рейтинг так быстро не поправишь. В остальном же 6 подиумов (третий показатель в пелотоне) точно катапультировали бы его под Макса Ферстаппена.

4. Карлос Сайнс – просто поразителен. Он так долго и стабильно катается без серьезных поражений от сильнейших напарников вроде Макса Ферстаппена, Ландо Норриса, Нико Хюлькенберга и Шарля Леклера, что накопил уже серьезную «историческую» силу – достаточно поддерживать тот же мегастабильный финишный очковый уровень, чтобы оставаться в топе. И Карлос это делает: при отсутствии подиумов и поулов в сезоне (против трех подиумов и двух поулов у Леклера) разница в очках между пилотами Скудерии – всего 7 баллов. Любая математическая модель не обращает внимания на эмоции на трассе, впечатления и экстремальные проблески, если они не капитализируется. И Сайнс, судя по всему, магистр по капитализации того, что у него есть в любой даже самой сложной ситуации.

3. Шарль Леклер – один из лучших квалифайеров современности, но жертва собственных эмоций, любви к агрессивным пограничным настройкам и страсти вывести «Феррари» в топ любой ценой. На чарте видно, как Сайнс пользовался гоночными провалами Леклера, добирая очки – почти все колебания напарников по «Феррари» имеют обратную зависимость.

2. Ландо Норрис дебютировал еще наравне с Сайнсом, а затем укатал Даниэля Риккардо, приходившего в «Макларен» в звездном статусе. Он и до старта сезона котировался одним из сильнейших в пелотоне – особенно после подиума и 6 финишей в топ-6 в труднейшем для пилотажа прошлогоднем болиде. В 2023-м Ландо сохраняет тот же уровень: стабилен, спокоен, гоняет почти без ошибок, выполняет сложнейшие стратегии. Матмодели нравится его вклад в уровень команды.

1. Макс Ферстаппен внезапно доминировал не весь сезон – поражения в Саудовской Аравии и Азербайджане от Переса с не самыми высокими котировками показали, как быстро можно потерять статус самого-самого. Причем весь остальной топ-5 оказывался выше!

Но после великого Гран-при Монако у Макса не было конкурентов.

Да, зато теперь вы знаете: по версии матмодели старт сезона сильнее всех выглядели Норрис и Сайнс – хотя по результатам общего зачета у всех точно были другие фавориты. А какой момент больше всего впечатлил вас?

Источник: F1-Analysis.com

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com, Federico Basile/IPA, HOCH ZWEI, Antonin Vincent/DPPI/IPA Sport, Alessio De Marco/Keystone Press Agency /Global Look Press