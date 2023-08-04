Ее сердце едва выдерживает болиды.

22-летний чемпион «Ф-2» и «Ф-3» Оскар Пиастри проводит первый сезон «Формулы-1» в «Макларене» – и уже успел несколько раз мелькнуть в топ-3 в квалификациях и приехать на второе место в спринте Гран-при Бельгии. Теперь он котируется как самый звездный новичок чемпионата за последние несколько лет.

Но даже стабильный контракт с легендарной командой, прогресс и возможные подиумы не уберегают от всевидящего ока. Особенно в современном мире соцсетей.

В летний перерыв Оскар Пиастри вместе с напарником Ландо Норрисом заглянул на этап чемпионата мира по мотогонкам в Великобритании на «Сильверстоуне»:

Помимо фоток с Йоаном Зарко, Марком Маркесом, Джеком Миллером, Франческо Баньяя и Энеа Бастианини в боксах «Прамак» его пустили за гоночный «Дукати»:

Естественно, Оскар похвастался крутым моментом в соцсетях: «Отдыхаю от четырех колес, и подумал, что мог бы попробовать на двух».

Да, расплата пришла тут же: в комментариях появилась мать гонщика Николь Пиастри и высказала все, что думает об этой идее:

«О нет, ты не будешь!!! Двигай подальше от байка, Оскар Джек Пиастри. Мое сердце с трудом выдерживает и машины».

Оскар – уже не первый гонщик «Ф-1», которого сгоняют с байка. Похожая история у Льюиса Хэмилтона – отец буквально запретил ему гоняться на двух колесах.

Еще бы – глядя на новые рекорды скорости в 366 км/ч и постоянные травмы мотогонщиков, мать Пиастри вполне можно понять.

Фото: twitter.com/OscarPiastri; twitter.com/NicolePiastri