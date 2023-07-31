Проблемы преследуют «Феррари» во всем. Например, Шарль Леклер весь Гран-при Венгрии гонял без воды и с барахлящим радио. На середине гонки казалось, будто он то плачет во время разговора с гоночным инженером, то злится и орет.

«Давайте возместим друг другу все через стратегию – то, как все сейчас, не имеет смысла. Что вы имеете в виду «обсудим и решим в конце?!» Я останавливался...» – и инженер его превал.

У «Феррари» вообще давние трудности с радиопереговорами – на международной трансляции они часто самые невнятные, и нужно переключаться на онборды, чтобы разобрать хоть что-то.

И Шарль признался: проблема действительно есть, и она как раз вызывает странную манеру общения:

«Инженер не понимал одно из четырех слов просто из-за проблем с радио в последних трех или четырех гонках. Надо это исправить.

Я говорил достаточно громким голосом, чтобы меня было слышно. Но это просто ради того, чтобы команда поняла, что неправильно меня услышала, и что я хотел действовать агрессивнее раньше, а не в конце гонки. Я просто прояснял в свете проблем с радио», – объяснялся монегаск после финиша.

Только послушайте проверку радио Шарля перед стартом гонки.

«Проверка проходит, но качество плохое. А шлем, они сказали мне… [помехи] … в конце, длинной трубки нет, так что у меня не будет воды».

Что это за система, которая подвела «Феррари», и как работают радио-переговоры в «Формуле-1»?

Чтобы позволить даже инженерам в разных уголков гаража, трассы и даже стран (ведь по радио команды могут болтать даже со своей базой), сквозь шум от машин, людей и инструментов используют несколько видов передатчиков.

Пожалуй, самые известный предмет из радио-набора команд – наушники. Их мы видим в трансляциях чаще всего.

Они, конечно же, с функцией подавления шума, чтобы оградить пользователей от оглушительных звуков пит-лейна.

Соединяются с радиоприемником, работающим по типу обычной рации – можно говорить только в одну сторону.

Есть улучшенная версия: на таких наушниках больше проводов и кнопок, и вы можете говорить сразу с несколькими людьми. Нажимаете одну кнопку – и вы на связи с главным стратегом, другую – уже с пилотом.

А еще у таких наушников есть дополнительная защита от шума в виде вот таких цветных беруш.

Высшая ступень в эволюции радио в «Ф-1» – система, расположенная на пит-уолл, где доступны десятки кнопок. Называется «интерком» – «устройство внутренней связи».

Работает не на радиочастотах, а передает информацию по кабелю из оптического волокна. Благодаря этому вы и ваш собеседник можете говорить одновременно, как по телефону.

И именно эта система позволяет командам напрямую подсоединиться к базе или дирекции гонки.

Еще одна интересная фишка – можно заглушать переговоры на других каналах. Например, когда спортивному директору нужно объявить круг пит-стоп и комплект шин для него, он просто жмет особую кнопку и становится единственным в эфире.

Еще устройство – гибрид рации и интеркома. Оно называется «болеро» и совмещает в себе компактный размер рации с возможностью свободно говорить, как с интеркомом. При этом качество связи лучше, чем у обоих собратьев.

Болеро очень эффективно, и количество людей с ним ограничено. Такой есть, например, у главного инженера, чтобы он мог оставаться на связи даже вне пит уолл.

А вот гонщикам досталась самая простейщая вариация радио. Крохотный микрофон встроен в мягкие внутренности шлема, и они немного заглушают сигнал. Поэтому иногда мы слышим непонятное бормотание и кряхтение вместо реплики пилота.

Возможно, именно здесь и кроется причина бед Леклера.

В наборе к микрофону силиконовые наушники-вкладыши, которые изготавливаются индивидуально для каждого пилота. В снятую с уха форму заливают расплавленный силикон, чтобы в точности повторить строение слухового прохода пилота.

Гонщики часто попадают в эфир, когда облизывают наушники – помогает удобнее вставить их в уши.

Кстати, дирекция гонки, соперники и даже болельщики «Ф-1» слышат вообще все радиопереговоры внутри команд, кроме одно исключительного момента.

Замечали кабели, которые висит над болидом в боксах? Один из них предназначен для тайных переговоров между инженером и гонщиком. После его подключения все сообщения идут по отдельному конфиденциальному каналу – можно спокойно обсуждать все настройки и особенности машины, не опасаясь, что другая команда подслушает.

Система радиопереговоров четко организованна. Есть машина и команда, которая работает в гараже. В среднем это порядка шести десятков человек, у каждого свой тип передатчика и свое место в иерархии радио-переговоров.

Например главный механик, инженер или люди с пит-уолл могут напрямую связываться с пилотом, но механик, который регулирует давление в шинах, может вести переговоры только с другими механиками. Иначе гонщиков перегрузит репликами отовсюду.

Это база команды. Здесь пользуются тем же интеркомом, только побольше – и через него можно связаться с пит-уолл или инженерами, которые работают из грузовиков рядом с моторхоумами.

Вот они.

А вот это все мы – зрители, наблюдающие за происходящим.

Удивленные качеством радио в настолько продвинутой серии у самой дорогой и титулованной команде «Формулы-1».

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan; кадры трансляций