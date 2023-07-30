Важная часть доминирования.

Макс Ферстаппен выиграл восьмую гонку «Формулы-1» подряд – причем выдал и лучшее время в квалификации на полудомашнем Гран-при Бельгии, и забрал спринт.

Для развлечения зрителей режиссеры трансляций придумали неординарный ход: теперь чаще дают в эфир перепалки Макса с его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьясе. Оказывается, «голос с мостика» в ухе чемпиона – суровый и хладнокровный, а не услужливый жалобоприемник! ДжиПи не стесняется даже одергивать Ферстаппена и предлагать ему побольше «использовать» голову.

Например, на 13-м круге Гран-при – когда напарник Серхио Перес первым поехал на пит-стоп, получив формальное преимущество «первого пилота»:

ДжиПи: Пожалуйста, Макс, не забывай использовать голову.

Макс: Мы оба делаем это [пит-стоп], или что?

ДжиПи: Ты – просто следуешь моим инструкциям.

Макс: Нет, я хочу знать, что делают обе машины.

ДжиПи: Макс, пожалуйста, следуй моим инструкциям и доверяй им. Спасибо тебе.

В итоге Ферстаппен заехал парой кругов позднее, вернулся позади Переса и легко обогнал напарника на прямой.

А на 33-м круге у них состоялось новое обсуждение!

ДжиПи: Ты использовал много ресурса шин на круге выезда из боксов. Не уверен, что это осмысленно.

Макс: молчит.

ДжиПи: На последнем отрезке наблюдался серьезный износ. Я бы посоветовал тебе пользоваться головой чуть активнее.

Макс: А еще я могу атаковать сильнее, и мы сделаем еще один пит-стоп? Немного тренировок?

ДжиПи: Нет, не в этот раз

Но самый крутой момент – обмен радиоособщениями в квалификации после второго и третьего сегментов:

Макс после Q2: Я ##### должен был ехать на два быстрых круга подряд, как говорил. Ааах...

ДжиПи: Но ты прошел дальше, Макс.

Макс после Q2: Дааа, да мне #####, если я прошел на 10-й! Это все ####### исполнение.

ДжиПи: Окей, так трек был бы на 2 секунды быстрее на твоем последнем круге, а ты остался бы с разряженным аккумулятором. Как бы тогда все прошло? Но давай, скажи мне, что хочешь на Q3, и мы все сделаем. Составы, топливо, план выезда.

Макс после Q3 c лучшим временем: Воу, вот это отрыв! Воу. Ну хотя бы Q3 прошел хорошо. ДжиПи, извини за то, что я был… Что я так взъелся.

ДжиПи: Медленно начинаю к этому привыкать, Макс.

«Да не было никаких споров, мы просто иногда меняем тон… Но все равно нам нужно вести себя серьезно, – сказал после финиша Ферстаппен в интервью Sky Sports F1. – Это очень важно.

Без него у нас бы не было таких результатов, это все работа команды. Мы в точности знаем, что нам нужно друг от друга. Для меня все отлично работает во время гонки. Просто иногда ты хочешь задать вопрос, и услышать конкретный ответ.

Я знаю: команде никогда не хочется дополнительных пит-стопов, но мне нравится подначивать их, чтобы они немного понервничали. Мне нравится слышать: «Нет-нет, не сегодня». Это забавно. Да мы давно друг друга знаем, и уже изучили друг друга достаточно хорошо».

«Они вместе с первой гонки, как Макс сел в болид [«Ред Булл»]. Макс – требовательный клиент, и чтобы с этим справляться, нужен сильный характер. Джанпьеро – он наш Джейсон Стэйтем, – оценил инженера шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Они даже выглядят похоже.

Он обращается с Максом жестко, но справедливо. Они очень уважают друг друга. Это исходит из взаимного доверия, которое должно быть между инженером и пилотом. Единственная проблема заключается в том, что их разговор слышат около 200 миллионов человек.

Джанпьеро контактирует со мной на пит-уолле, но основная коммуникация происходит между пилотом и инженером – вот в чем уважение. Нужна сила характера, потому что Макс – сложный клиент. Многие гоночные инженеры сломались бы под таким давлением.

У Макса такой характер, что он довольно быстро приходит в ярость и так же быстро успокаивается».

Причем они действительно дружат – даже проводят временами совместный отпуск. Так будет и сейчас:

«Я слышал, что они собираются провести два дня на острове в Средиземном море, – прокомментировал советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Я сказал, что мой телефон наготове на случай, если все обострится.

Они работают на высочайшем уровне и уважают друг друга. У обоих есть темперамент. Если вы узнаете, что происходит за кулисами, то все поймете. Не хочу объяснять в деталях».

«Иногда итальянская сторона моего гоночного инженера (Джанпьеро Ламбьязе) дает о себе знать – и мне это нравится, – рассказывал Ферстаппен в интервью британскому Channel еще в 2022-м. – Он немного раздражается, приходит в ярость – я люблю это. Он должен отчитывать меня, а я – его. Немногие это ценят, но я с самого начала говорил, что именно так мне и нравится работать. Потом мы можем посмеяться. Если он вдруг перестанет критиковать меня, я упущу незаметные детали, которые могли бы привести меня к успеху. Я требую, чтобы он мне все говорил.

Люди иногда думают, что я высокомерный. Но я просто очень прямолинеен, откровенен. Я знаю, чего хочу. И я сделаю все, чтобы достичь цели. Не думаю, что это высокомерие. Когда ты полностью отдаешь себя чему-то, это большая честь. Ты следуешь за целью. Я знаю, что я неидеален. Никто не идеален. Я всегда хочу становиться лучше. Примите это.

Но кто же такой, этот самый «Стейтэм «Ред Булл», одергивающий Ферстаппена?

Бывший инженер Переса, нанят Феттелем, попал на Квята

Вас, наверное, удивили абсолютно итальянские имя с фамилией инженера при идеальном британском произношении? Просто ДжиПи родился в Лондоне в итальянской семье, всю жизнь прожил в Великобритании и там же учился на «инженера в автогонках».

В «Формулу-1» он перешел в 2005-м – еще в «Джордан» в штат «настроечного» отдела (perfomance engineering – занимается реализацией возможностей нынешней техники вместе со штабом гоночных инженеров, пока технический отдел работает над обновлениями или новым болидом).

Вместе с командой он превращался в работника «Мидлэнда» и «Спайкера», а затем —и в инженера «Форс-Индии» с перепродажами организации. В 2008-м его приписали к машине Джанкарло Физикеллы – именно с ДжиПи итальянец взял исторический первый поул «Форс-Индии» (на Гран-при Бельгии 2009-го) и первый подиум команды там же.

Затем ДжиПи повысили до гоночного инженера Витантонио Льюцци, после его ждал Пол ди Реста, а после шотландца… Нынешний напарник Ферстаппена Серхио Перес! С мексиканцем ДжиПи отработал целый год – и только затем ушел в «Ред Булл».

Причем история его трансфера – идеальная иллюстрация «как личный вклад пилота может давать команде дивиденды и через 5-7 лет». Просто Ламбьясе для себя подбирал… Себастьян Феттель.

«ДжиПи очень сильно вырос, – рассказывал Хорнер о Ламбьясе. – Изначально он приходил к нам под 2015-й для замены Гийома Рокелена, повышенного с роли активного гоночного инженера до главы отдела.

И ДжиПи проходил длительнейший истощающий процесс, включавший огромные интервью с Себастьяном – ведь Рокелен был его гоночным инженером. Ламбьясе согласился перейти к нам, а через некоторое время после этого Себастьян свалил в «Феррари»!

Так ДжиПи, прельщенный работой с Феттелем, получил Даниила Квята! С которым он [Ламбьясе] отлично поработал, но затем Макс поднялся и забрал главное место. У них очень быстро сформировалась тесная связь, она оказалась крайне успешной.

Его работа – взаимодействовать с пилотом. У Макса сильный характер, но ДжиПи такой же дерзкий. И иногда они выглядят как старая супружеская пара, которая споит, какой канал на ТВ посмотреть. Но между ними реальное уважение и огромное доверие».

Настолько огромное, что в 2022-м Ламбьясе забрал у Рокелена и должность главного гоночного инженера «Ред Булл» – и остался «переговорщиком» с Ферстаппеном. Редкий случай в современной «Формуле-1», но чемпионы явно не хотят трогать отлично работающую систему.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Mark Thompson