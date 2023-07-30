Голос, осаживающий Ферстаппена по радио – Джейсон Стэйтем «Ред Булл». Выбран Феттелем, натаскивал Квята
Важная часть доминирования.
Макс Ферстаппен выиграл восьмую гонку «Формулы-1» подряд – причем выдал и лучшее время в квалификации на полудомашнем Гран-при Бельгии, и забрал спринт.
Для развлечения зрителей режиссеры трансляций придумали неординарный ход: теперь чаще дают в эфир перепалки Макса с его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьясе. Оказывается, «голос с мостика» в ухе чемпиона – суровый и хладнокровный, а не услужливый жалобоприемник! ДжиПи не стесняется даже одергивать Ферстаппена и предлагать ему побольше «использовать» голову.
Например, на 13-м круге Гран-при – когда напарник Серхио Перес первым поехал на пит-стоп, получив формальное преимущество «первого пилота»:
ДжиПи: Пожалуйста, Макс, не забывай использовать голову.
Макс: Мы оба делаем это [пит-стоп], или что?
ДжиПи: Ты – просто следуешь моим инструкциям.
Макс: Нет, я хочу знать, что делают обе машины.
ДжиПи: Макс, пожалуйста, следуй моим инструкциям и доверяй им. Спасибо тебе.
В итоге Ферстаппен заехал парой кругов позднее, вернулся позади Переса и легко обогнал напарника на прямой.
А на 33-м круге у них состоялось новое обсуждение!
ДжиПи: Ты использовал много ресурса шин на круге выезда из боксов. Не уверен, что это осмысленно.
Макс: молчит.
ДжиПи: На последнем отрезке наблюдался серьезный износ. Я бы посоветовал тебе пользоваться головой чуть активнее.
Макс: А еще я могу атаковать сильнее, и мы сделаем еще один пит-стоп? Немного тренировок?
ДжиПи: Нет, не в этот раз
Но самый крутой момент – обмен радиоособщениями в квалификации после второго и третьего сегментов:
Макс после Q2: Я ##### должен был ехать на два быстрых круга подряд, как говорил. Ааах...
ДжиПи: Но ты прошел дальше, Макс.
Макс после Q2: Дааа, да мне #####, если я прошел на 10-й! Это все ####### исполнение.
ДжиПи: Окей, так трек был бы на 2 секунды быстрее на твоем последнем круге, а ты остался бы с разряженным аккумулятором. Как бы тогда все прошло? Но давай, скажи мне, что хочешь на Q3, и мы все сделаем. Составы, топливо, план выезда.
Макс после Q3 c лучшим временем: Воу, вот это отрыв! Воу. Ну хотя бы Q3 прошел хорошо. ДжиПи, извини за то, что я был… Что я так взъелся.
ДжиПи: Медленно начинаю к этому привыкать, Макс.
«Да не было никаких споров, мы просто иногда меняем тон… Но все равно нам нужно вести себя серьезно, – сказал после финиша Ферстаппен в интервью Sky Sports F1. – Это очень важно.
Без него у нас бы не было таких результатов, это все работа команды. Мы в точности знаем, что нам нужно друг от друга. Для меня все отлично работает во время гонки. Просто иногда ты хочешь задать вопрос, и услышать конкретный ответ.
Я знаю: команде никогда не хочется дополнительных пит-стопов, но мне нравится подначивать их, чтобы они немного понервничали. Мне нравится слышать: «Нет-нет, не сегодня». Это забавно. Да мы давно друг друга знаем, и уже изучили друг друга достаточно хорошо».
«Они вместе с первой гонки, как Макс сел в болид [«Ред Булл»]. Макс – требовательный клиент, и чтобы с этим справляться, нужен сильный характер. Джанпьеро – он наш Джейсон Стэйтем, – оценил инженера шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Они даже выглядят похоже.
Он обращается с Максом жестко, но справедливо. Они очень уважают друг друга. Это исходит из взаимного доверия, которое должно быть между инженером и пилотом. Единственная проблема заключается в том, что их разговор слышат около 200 миллионов человек.
Джанпьеро контактирует со мной на пит-уолле, но основная коммуникация происходит между пилотом и инженером – вот в чем уважение. Нужна сила характера, потому что Макс – сложный клиент. Многие гоночные инженеры сломались бы под таким давлением.
У Макса такой характер, что он довольно быстро приходит в ярость и так же быстро успокаивается».
Причем они действительно дружат – даже проводят временами совместный отпуск. Так будет и сейчас:
«Я слышал, что они собираются провести два дня на острове в Средиземном море, – прокомментировал советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Я сказал, что мой телефон наготове на случай, если все обострится.
Они работают на высочайшем уровне и уважают друг друга. У обоих есть темперамент. Если вы узнаете, что происходит за кулисами, то все поймете. Не хочу объяснять в деталях».
«Иногда итальянская сторона моего гоночного инженера (Джанпьеро Ламбьязе) дает о себе знать – и мне это нравится, – рассказывал Ферстаппен в интервью британскому Channel еще в 2022-м. – Он немного раздражается, приходит в ярость – я люблю это. Он должен отчитывать меня, а я – его. Немногие это ценят, но я с самого начала говорил, что именно так мне и нравится работать. Потом мы можем посмеяться. Если он вдруг перестанет критиковать меня, я упущу незаметные детали, которые могли бы привести меня к успеху. Я требую, чтобы он мне все говорил.
Люди иногда думают, что я высокомерный. Но я просто очень прямолинеен, откровенен. Я знаю, чего хочу. И я сделаю все, чтобы достичь цели. Не думаю, что это высокомерие. Когда ты полностью отдаешь себя чему-то, это большая честь. Ты следуешь за целью. Я знаю, что я неидеален. Никто не идеален. Я всегда хочу становиться лучше. Примите это.
Знакомимся с Максом Ферстаппеном: прочел всего 3 книги, благодарен отцу за суровое детство, встречается с бывшей Квята
Но кто же такой, этот самый «Стейтэм «Ред Булл», одергивающий Ферстаппена?
Бывший инженер Переса, нанят Феттелем, попал на Квята
Вас, наверное, удивили абсолютно итальянские имя с фамилией инженера при идеальном британском произношении? Просто ДжиПи родился в Лондоне в итальянской семье, всю жизнь прожил в Великобритании и там же учился на «инженера в автогонках».
В «Формулу-1» он перешел в 2005-м – еще в «Джордан» в штат «настроечного» отдела (perfomance engineering – занимается реализацией возможностей нынешней техники вместе со штабом гоночных инженеров, пока технический отдел работает над обновлениями или новым болидом).
Вместе с командой он превращался в работника «Мидлэнда» и «Спайкера», а затем —и в инженера «Форс-Индии» с перепродажами организации. В 2008-м его приписали к машине Джанкарло Физикеллы – именно с ДжиПи итальянец взял исторический первый поул «Форс-Индии» (на Гран-при Бельгии 2009-го) и первый подиум команды там же.
Затем ДжиПи повысили до гоночного инженера Витантонио Льюцци, после его ждал Пол ди Реста, а после шотландца… Нынешний напарник Ферстаппена Серхио Перес! С мексиканцем ДжиПи отработал целый год – и только затем ушел в «Ред Булл».
Причем история его трансфера – идеальная иллюстрация «как личный вклад пилота может давать команде дивиденды и через 5-7 лет». Просто Ламбьясе для себя подбирал… Себастьян Феттель.
«ДжиПи очень сильно вырос, – рассказывал Хорнер о Ламбьясе. – Изначально он приходил к нам под 2015-й для замены Гийома Рокелена, повышенного с роли активного гоночного инженера до главы отдела.
И ДжиПи проходил длительнейший истощающий процесс, включавший огромные интервью с Себастьяном – ведь Рокелен был его гоночным инженером. Ламбьясе согласился перейти к нам, а через некоторое время после этого Себастьян свалил в «Феррари»!
Так ДжиПи, прельщенный работой с Феттелем, получил Даниила Квята! С которым он [Ламбьясе] отлично поработал, но затем Макс поднялся и забрал главное место. У них очень быстро сформировалась тесная связь, она оказалась крайне успешной.
Его работа – взаимодействовать с пилотом. У Макса сильный характер, но ДжиПи такой же дерзкий. И иногда они выглядят как старая супружеская пара, которая споит, какой канал на ТВ посмотреть. Но между ними реальное уважение и огромное доверие».
Настолько огромное, что в 2022-м Ламбьясе забрал у Рокелена и должность главного гоночного инженера «Ред Булл» – и остался «переговорщиком» с Ферстаппеном. Редкий случай в современной «Формуле-1», но чемпионы явно не хотят трогать отлично работающую систему.
Ферстаппен правда наполовину бельгиец? Не совсем: объясняем, причем тут Де Брюйне и живопись XV века
Эта брюнетка – автор победных стратегий Ферстаппена. Она рулит планами на пит-стопы «Ред Булл» и вынуждает «Феррари» ошибаться
Боссы «Ред Булл» впервые встретились за продажей трейлера. Через 8 лет один пригласил другого рулить командой «Формулы-1»
Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Mark Thompson
Комментарии